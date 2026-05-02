Đề xuất cửa 3 lớp, camera giám sát tại cơ sở quản lý người bắt buộc chữa bệnh

Bộ Tư pháp vừa công bố hồ sơ thẩm định dự thảo Nghị định quy định biện pháp tổ chức quản lý người bị áp dụng biện pháp tư pháp bắt buộc chữa bệnh trong thời gian điều trị tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Người bị áp dụng bắt buộc chữa bệnh hiện có xu hướng tăng, ngày càng phức tạp

Theo Bộ Y tế, cơ quan chủ trì soạn thảo dự thảo Nghị định này, bắt buộc chữa bệnh là biện pháp tư pháp đặc thù tại bộ luật Hình sự, áp dụng đối với người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội trong tình trạng mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi.

Số lượng người bị áp dụng bắt buộc chữa bệnh hiện có xu hướng tăng, ngày càng phức tạp. Thế nhưng, công tác quản lý, theo dõi, điều trị và phối hợp trong lĩnh vực này còn nhiều khó khăn, vướng mắc như: Các quy định pháp luật liên quan đến tổ chức quản lý người bị áp dụng biện pháp tư pháp bắt buộc chữa bệnh trong thời gian điều trị tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh còn phân tán, thiếu thống nhất;

Chưa có văn bản quy phạm pháp luật ở cấp nghị định quy định đầy đủ, toàn diện về nguyên tắc, biện pháp tổ chức quản lý, trách nhiệm phối hợp giữa các cơ quan có liên quan và bảo đảm quyền, nghĩa vụ của người bị áp dụng biện pháp tư pháp bắt buộc chữa bệnh; điều kiện cơ sở vật chất, nhân lực tại một số cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chưa đáp ứng yêu cầu; việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý còn hạn chế.

Theo Bộ Y tế, số lượng người bị áp dụng bắt buộc chữa bệnh hiện có xu hướng tăng, ngày càng phức tạp.

Thực tiễn thi hành cho thấy còn phát sinh nhiều khó khăn, vướng mắc trong công tác tiếp nhận, quản lý, điều trị, bảo đảm an ninh, trật tự, cũng như trong việc phối hợp giữa cơ sở khám bệnh, chữa bệnh với cơ quan tiến hành tố tụng, cơ quan thi hành án và chính quyền địa phương.

Trước yêu cầu hoàn thiện hệ thống pháp luật, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, đồng thời bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người bị áp dụng biện pháp tư pháp bắt buộc chữa bệnh, việc xây dựng Nghị định quy định biện pháp tổ chức quản lý người bị áp dụng biện pháp tư pháp bắt buộc chữa bệnh trong thời gian điều trị tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh là cần thiết.

Hệ thống cửa 3 lớp, có camera giám sát, có bảo vệ trực 24/24h

Tại dự thảo, Bộ Y tế đề xuất tiết 2 nhóm điều kiện chỉ định cơ sở khám chữa bệnh thực hiện biện pháp tư pháp bắt buộc chữa bệnh.

Về chuyên môn, cơ sở phải có giấy phép hoạt động khám chữa bệnh theo hình thức tổ chức là bệnh viện; có khoa hoặc trung tâm hoặc viện tâm thần; có phạm vi hoạt động được cấp có thẩm quyền phê duyệt về khám chữa bệnh chuyên khoa tâm thần.

Về cơ sở vật chất, nơi thực hiện điều trị bắt buộc phải được bố trí trong viện hoặc trung tâm hoặc khoa tâm thần.

Khu vực điều trị phải thiết kế bảo đảm kiểm soát việc ra vào; có camera giám sát, có bảo vệ trực 24/24h; có không gian phù hợp với đặc thù quản lý người bệnh (tự sát, bạo lực).

Cùng đó là hệ thống cửa 3 lớp gồm cửa phòng bệnh, cửa hành lang chung của các phòng bệnh và cửa chung của khoa hoặc khu điều trị nội trú có khóa chắc chắn.

Mỗi phòng bệnh phải có vệ sinh riêng tại phòng, có camera giám sát được toàn bộ phòng; đối với phòng bệnh chung có thể bố trí khu vệ sinh chung trong khuôn viên của khoa; khuyến khích sử dụng vật liệu, trang thiết bị không gây nguy hiểm...

Chỉ được tiếp nhận điều trị người bị áp dụng bắt buộc chữa bệnh có đủ hồ sơ

Cũng tại dự thảo này, Bộ Y tế đề xuất quy định cơ sở khám chữa bệnh chỉ được tiếp nhận người bị áp dụng bắt buộc chữa bệnh để điều trị khi có đủ hồ sơ.

Nếu tại thời điểm tiếp nhận mà người bị áp dụng bắt buộc chữa bệnh mắc bệnh khác không thuộc chuyên khoa tâm thần và đang trong tình trạng cấp cứu, cơ sở được chỉ định chưa tiếp nhận mà liên hệ với cơ sở khám chữa bệnh có đủ khả năng điều trị phù hợp với tình trạng cấp cứu, nhằm đưa người bệnh đến đó điều trị trước khi tiếp nhận.

Sau khi tiếp nhận, cơ sở có trách nhiệm bố trí người bị áp dụng bắt buộc chữa bệnh tại nơi điều trị bắt buộc phù hợp với tình trạng thực tế của người bệnh.

Trường hợp người bị áp dụng bắt buộc chữa bệnh là người phạm tội giết người hoặc có nhiều tiền án, tiền sự, cơ sở phải bố trí vào phòng có sự giám sát trực tiếp 24/7 của nhân viên y tế và lực lượng bảo vệ.

Bộ Y tế cũng đề xuất áp dụng một hoặc đồng thời các biện pháp sau để bảo đảm an toàn cho người bị áp dụng bắt buộc chữa bệnh và nhân viên y tế: bố trí lực lượng bảo vệ tham gia hỗ trợ, tạm dừng việc vào thăm, cách ly với những người bệnh khác, khống chế và buộc rời khỏi cơ sở với người có hành vi gây rối…

Việc áp dụng các biện pháp phải đúng thẩm quyền, không xâm phạm trái pháp luật đến quyền, lợi ích hợp pháp của người bệnh.