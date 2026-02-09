Đảo Hoàng Gia, Vinhomes Royal Island thành tâm điểm lễ hội đầu năm tại Hải Phòng

(VTC News) -

Không gian rộn ràng sắc Tết, chuỗi hoạt động văn hóa giải trí đa tầng cùng màn pháo hoa mãn nhãn đã thu hút hàng nghìn cư dân và du khách, mở màn cho mùa lễ hội kéo dài suốt dịp Tết 2026 tại Vinhomes Royal Island, khẳng định vị thế điểm đến an cư - lễ hội - giải trí hàng đầu khu vực.

Cư dân, du khách đón Tết sớm trên Đảo Hoàng Gia

Trong hai ngày 7-8/2, đảo Vũ Yên trở thành một “tọa độ vui xuân” đúng nghĩa của thành phố Cảng. Dòng người đổ về liên tục, không gian lễ hội trải rộng khắp quảng trường châu Âu và các trục phố đi bộ. Cư dân Vinhomes Royal Island cũng hân hoan đón Tết sớm.

Không phải bằng tiếng trống hội truyền thống, Lễ hội Xuân Vũ Yên được nhiều người nhớ đến bằng khoảnh khắc bầu trời thành phố đảo bừng sáng với màn trình diễn pháo hoa rực rỡ.

Pháo hoa rực rỡ thắp sáng bầu trời Xuân trên đảo Vũ Yên.

Sức hút của Lễ hội Xuân Vũ Yên còn đến từ cách tổ chức theo mô hình đa trải nghiệm. Không gian được thiết kế như một “bản đồ du xuân” mở, mỗi khu vực đều có điểm nhấn riêng. Các đại cảnh xuân nhanh chóng trở thành tọa độ check-in đông khách, trong khi chuỗi hoạt động văn hóa, giải trí diễn ra liên tục, tạo nên nhịp lễ hội liền mạch từ ban ngày đến buổi tối.

Màn diễu hành áo dài truyền thống cùng dàn tuấn mã uy nghi tạo điểm nhấn khác biệt cho lễ hội.

Một trong những dấu ấn nổi bật của lễ hội là sự giao thoa tự nhiên giữa truyền thống và hiện đại. Hình ảnh dàn tuấn mã uy nghi cùng đoàn diễu hành áo dài duyên dáng xuất hiện giữa cung đường đô thị hiện đại, tạo nên những khung hình vừa trang trọng vừa mới mẻ. Các trò chơi dân gian như đi cà kheo, kéo co, ô ăn quan khổng lồ, ném còn, đập niêu, nhảy sạp… thu hút nhiều thế hệ cùng tham gia.

Song song với đó, những trải nghiệm gắn kết cộng đồng dành cho cư dân Vinhomes tại Hải Phòng cũng tạo nên “chất Tết” rất riêng cho lễ hội. Cuộc thi gói bánh chưng, workshop bày mâm ngũ quả, làm đồ trang trí Tết handmade mở ra không gian trải nghiệm văn hóa đặc sắc.

Bên cạnh sắc Xuân truyền thống, lễ hội còn ghi điểm với những điểm chạm hiện đại. Khu trải nghiệm lái thử xe điện VinFast thu hút đông đảo khách tham quan, tạo nên sự kết nối thú vị giữa công nghệ, xu hướng sống xanh và không gian lễ hội. Nhiều du khách cũng thích thú check-in cùng những chú ngựa quý tại Vinpearl Horse Academy, bổ sung thêm một lát cắt độc đáo cho hành trình du xuân tại Vũ Yên.

“Không chỉ là đi chơi, cả gia đình tôi thực sự được sống trong không khí Tết, được tham gia và gắn kết. Đây là điều tôi trân trọng nhất khi chọn an cư tại đây”, chị Huyền Minh, cư dân Vinhomes Royal Island, cho biết.

Chuỗi lễ hội quanh năm - “Tiện ích vô hình” nâng tầm trải nghiệm sống

Lễ hội Xuân Vũ Yên chỉ là điểm khởi đầu cho chuỗi sự kiện kéo dài suốt dịp Tết nguyên đán. Trong suốt tháng 2, Vinhomes Royal Island liên tục mang đến những hoạt động đa sắc màu, từ các trải nghiệm văn hóa, giải trí, lễ hội tình yêu đến những đêm nhạc và pháo hoa rực rỡ, tạo nên bức tranh sinh động của Vinhomes Royal Island những ngày đầu năm.

Khung cảnh đông vui, tấp nập của thành phố đảo Hoàng Gia mỗi khi có sự kiện, lễ hội lớn.

Trong dịp Valentine, từ 13-15/2, phố đảo sẽ khoác lên mình sắc màu lãng mạn với “Walk of Blooming Love” và các khu photobooth cá nhân hóa, trở thành điểm hẹn check-in cho các cặp đôi, gia đình và nhóm bạn.

Xuyên suốt những ngày Tết, không gian “Thiên mã khai xuân” tại Vincom Mega Mall nổi bật với không gian viết thư pháp, khai bút đầu năm. Tiếp đó, ngày 20/2, các hoạt động múa lân rộn ràng kết hợp ông đồ tặng chữ, tạo nên nhịp khai xuân sôi động, mang thông điệp khởi sắc và bứt phá cho năm mới.

Điểm nhấn là các màn trình diễn pháo hoa dự kiến diễn ra vào Giao thừa (16/2), mùng 3, mùng 4 và mùng 5 Tết, kết hợp sân khấu âm nhạc cuối tuần, tiếp tục giữ nhiệt cho mùa lễ hội.

Từ ngày 23-28/2, các hoạt động Tarot, xem chỉ tay đầu năm và workshop DIY “Thêm gắn kết - Tết diệu kỳ” sẽ mang đến những trải nghiệm nhẹ nhàng, giải trí.

Không dừng ở một mùa lễ hội Tết, Vinhomes Royal Island nuôi dưỡng đời sống tinh thần cho cư dân bằng chuỗi sự kiện được tổ chức đều đặn suốt bốn mùa trong năm. Đó chính là “tiện ích vô hình” tạo nên sự gắn kết cộng đồng, mang lại một cuộc sống nhiều cảm xúc và trải nghiệm cho cư dân Đảo Hoàng Gia.

Song hành cùng chuỗi lễ hội là hệ tiện ích đẳng cấp đã đi vào vận hành, như Vincom Mega Mall, VinWonders, Vinpearl Horse Academy, sân golf 36 hố, bến du thuyền cao cấp… tạo nên một bức tranh đô thị đảo sống động. Nhờ đó, Vinhomes Royal Island đang từng bước khẳng định vị thế điểm đến an cư - lễ hội - giải trí hàng đầu khu vực, nơi cuộc sống được làm giàu bằng cảm xúc và những khoảnh khắc đáng nhớ.