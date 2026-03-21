Danh sách 38 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại TP.HCM

STT Họ và tên Năm sinh Trình độ Nghề nghiệp/ Chức vụ Nơi công tác

1 Nguyễn Thế Duy 1994 Cử nhân Phó Chủ tịch HĐQT, Phó TGĐ Tập đoàn Đầu tư và phát triển công nghiệp Becamex - CTCP; Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV WTC Becamex. Tập đoàn Đầu tư và phát triển công nghiệp Becamex – CTCP.

2 Vũ Huy Khánh 1974 Tiến sĩ Thiếu tướng, Ủy viên đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội. Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội.

3 Võ Văn Minh 1972 Thạc sĩ Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM. HĐND TP.HCM.

4 Nguyễn Văn Riễn 1977 Cử nhân Linh mục, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam TP.HCM, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM. Nhà thờ Thánh Giuse.

5 Tào Đức Thắng 1973 Thạc sĩ Trung tướng, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội. Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội.

6 Nguyễn Phạm Duy Trang 1982 Thạc sĩ Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương, Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ Quyền Trẻ em Việt Nam. Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

7 Tạ Văn Đẹp 1975 Tiến sĩ Thiếu tướng, Phó Giám đốc Công an TP.HCM. Công an TP.HCM.

8 Trương Thị Bích Hạnh 1975 Thạc sĩ Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM. Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM.

9 Lê Văn Khảm 1969 Tiến sĩ Ủy viên là Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội. Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội.

10 LÊ KHÁNH HẢI 1966 Cử nhân Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước. Văn phòng Chủ tịch nước.

11 Lê Ngọc Sơn 1972 Thạc sĩ Chủ tịch Hội đồng Thành viên, Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam. Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam.

12 Nguyễn Thành Trung 1976 Thạc sĩ Thiếu tướng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM; Chính ủy Bộ Tư lệnh TP.HCM. Bộ Tư lệnh TP.HCM.

13 Võ Ngọc Thanh Trúc 1982 Thạc sĩ Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.HCM. Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.HCM

14 Dương Minh Tuấn 1974 Thạc sĩ Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương 3, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương. Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương.

15 Đỗ Đức Hiển 1977 Thạc sĩ Ủy viên là Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội. Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội.

16 Trần Lưu Quang 1967 Thạc sĩ Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM. Thành ủy TP.HCM.

17 Nguyễn Vũ Trung 1972 PGS.TS Viện trưởng Viện Pasteur TP.HCM. Viện Pasteur TP.HCM.

18 Lê Văn Đông 1975 Tiến sĩ Viện trưởng VKSND TP.HCM. VKSND TP.HCM.

19 Lê Quang Mạnh 1974 Tiến sĩ Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Chánh Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia. Văn phòng Quốc hội.

20 Trần Anh Tuấn 1974 Tiến sĩ Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận. Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận.

21 Nguyễn Minh Đức 1969 Giáo sư, Tiến sĩ Trung tướng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội. Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội.

22 Phạm Trọng Nhân 1972 Thạc sĩ Phó Chủ tịch Liên đoàn lao động TP.HCM. Liên đoàn lao động TP.HCM.

23 Trương Minh Huy Vũ 1984 Tiến sĩ Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM kiêm Chủ tịch Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TP.HCM. Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM.

24 Lê Quốc Hùng 1966 Tiến sĩ Thượng tướng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an. Bộ Công an.

25 Triệu Lệ Khánh 1977 Thạc sĩ Chủ tịch HĐND phường Gia Định, TP.HCM Đảng uỷ Phường Gia Định, TP.HCM

26 Trần Hoàng Ngân 1964 PGS.TS Nhà giáo ưu tú, Chủ tịch Hội đồng Tư vấn đột phá phát triển Trường Đại học Sài Gòn trong kỷ nguyên mới. Trường Đại học Sài Gòn.

27 Nguyễn Thị Hồng Hạnh 1974 Thạc sĩ Giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM. Sở Tư pháp TP.HCM.

28 Phạm Văn Thanh 1972 Thạc sĩ Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, Ủy viên Hội đồng tư vấn về kinh tế của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam.

29 Trần Thị Diệu Thuý 1977 Thạc sĩ Phó Chủ tịch UBND TP.HCM. UBND TP.HCM.

30 Nguyễn Thị Thanh Mai 1974 Giáo sư, Tiến sĩ Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM. Đại học Quốc gia TP.HCM.

31 Võ Hoàng Ngân 1978 Thạc sĩ Giám đốc Sở QH-KT TP.HCM. Sở QH-KT TP.HCM.

32 Nguyễn Văn Thân 1955 Tiến sĩ Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam. Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam.

33 Trần Thanh Mẫn 1962 Tiến sĩ Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội. Uỷ ban Thường vụ Quốc hội.

34 Dương Văn Thăng 1969 Tiến sĩ Chánh án TAND Tối cao, Chánh án Tòa án Quân sự Trung ương. Tòa án Quân sự Trung ương, Bộ Quốc phòng.

35 Nguyễn Thanh Tùng 1974 Thạc sĩ Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam. Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam.

36 Đỗ Thanh Bình 1967 Thạc sĩ Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương. Bộ Nội vụ.

37 Phạm Khánh Phong Lan 1970 PGS.TS Giám đốc Sở An toàn thực phẩm TP.HCM. Sở An toàn thực phẩm TP.HCM.