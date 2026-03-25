Đánh 1 phút bị hạ gục, nữ võ sĩ 19 tuổi hôn mê hơn 1 ngày

Isis Sio bị đối thủ Jocelyn Camarillo hạ gục sau 78 giây. (Video: X)

Chỉ 78 giây ngắn ngủi trên sàn đấu tại Trung tâm Sự kiện National Orange Show (California, Mỹ) đã biến một trận quyền Anh hạng ruồi nhẹ tưởng chừng bình thường thành khoảnh khắc ám ảnh, khi nữ võ sĩ trẻ Isis Sio bất tỉnh sau đòn knock-out dồn dập vào đầu. Chấn thương khiến cô rơi vào tình trạng hôn mê kéo dài hơn một ngày.

Sáng 24/3 (giờ địa phương), gia đình và đội ngũ quản lý xác nhận Sio đã tỉnh lại, tự thở mà không cần máy hỗ trợ, dù vẫn đang được theo dõi đặc biệt trong phòng chăm sóc tích cực (ICU) tại Trung tâm y tế Đại học Loma Linda.

78 giây kinh hoàng trên sàn đấu

Trận đấu mở màn của sự kiện ProBoxTV giữa Isis Sio và đối thủ Jocelyn Camarillo ban đầu không được chú ý quá nhiều. Một võ sĩ trẻ mới 19 tuổi, thành tích chưa nổi bật (1 thắng, 3 thua) đối đầu với một tay đấm bất bại nhưng chưa từng thắng knock-out.

Jocelyn Camarillo liên tục dồn ép đối thủ về phía dây đài. (Nguồn: Boxing Scene)

Ngay sau tiếng chuông khai cuộc, Jocelyn Camarillo chủ động áp sát, liên tục dồn ép đối thủ về phía dây đài. Trong thế bị động, Sio buộc phải lùi sâu và gần như không có khả năng tổ chức phản công. Việc liên tục đỡ đòn khiến cô dần đánh mất thế đứng, đồng thời mở ra khoảng trống cho đối thủ khai thác. Bước ngoặt của trận đấu xuất hiện khi một cú đấm vào thân khiến Sio chững lại trong tích tắc, và Camarillo ngay lập tức tận dụng cơ hội bằng chuỗi đòn phối hợp chính xác vào vùng đầu.

Những cú đấm dồn dập khiến Sio không còn khả năng phòng vệ hiệu quả. Cô bắt đầu loạng choạng, khuỵu gối xuống sàn. Cơ thể cô nhanh chóng mất kiểm soát và đổ sụp hoàn toàn. Trọng tài chưa kịp đếm hết trận thì tình trạng bất tỉnh của Sio đã buộc đội ngũ y tế phải lập tức can thiệp.

Trong lúc được đưa ra khỏi võ đài bằng cáng, Sio xuất hiện dấu hiệu co giật, khiến bầu không khí trong nhà thi đấu trở nên nặng nề. Từ một trận đấu mở màn, sự kiện bất ngờ chuyển sang trạng thái khẩn cấp, khi mọi sự chú ý đều dồn vào tình trạng của nữ võ sĩ trẻ.

Cuộc chiến sinh tử sau cánh cửa phòng ICU

Ngay khi được đưa vào Trung tâm y tế Đại học Loma Linda, các bác sĩ lập tức cho Isis Sio vào trạng thái hôn mê chủ động để kiểm soát chấn thương và giảm áp lực lên não. Điều đó cho thấy mức độ nghiêm trọng của chấn thương, nhất là khi trong những giờ đầu, Sio phải hoàn toàn nhờ đến máy thở để duy trì sự sống.

Trong gần hai ngày tiếp theo, tình hình sức khỏe của nữ võ sĩ 19 tuổi khiến gia đình và người hâm mộ không khỏi lo lắng. Một số thông tin ban đầu thậm chí đánh giá diễn biến theo chiều hướng tiêu cực, đồng thời làm dấy lên những tranh luận xung quanh việc cô trở lại thi đấu chỉ 50 ngày sau lần bị hạ gục trước đó. Mặc dù đội ngũ của Sio khẳng định cú knock-out trước xuất phát từ đòn đánh vào thân và cô đã tuân thủ đầy đủ thời gian đình chỉ thi đấu theo quy định y tế, các nghi vấn về mức độ an toàn vẫn tiếp tục được đặt ra.

Isis Sio đã thua ba trong bốn trận đấu chuyên nghiệp kể từ khi ra mắt vào tháng 9/2025. (Nguồn: ProBox TV)

Sau khi biết tin đối thủ rơi vào trạng thái hôn mê, Camarillo đã đăng lời cầu nguyện trên mạng xã hội: “Lạy Chúa Giê-su, chúng con thành tâm cầu xin Ngài che chở và chữa lành cho Isis. Xin Ngài dang tay nâng đỡ, mang đến sự hồi phục cho cô ấy. Amen”.

Tín hiệu tích cực đã xuất hiện vào sáng 24/3 khi Sio tỉnh lại. Cô không chỉ thoát khỏi trạng thái hôn mê mà còn được tháo máy thở và có thể tự hô hấp. Đây được xem là bước tiến quan trọng, cho thấy tình trạng của cô đang dần ổn định. Tuy nhiên, các bác sĩ vẫn tiếp tục giữ Sio trong phòng chăm sóc tích cực để theo dõi, do nguy cơ biến chứng vẫn chưa thể loại trừ hoàn toàn.

Gia đình của Sio bày tỏ hy vọng tình trạng của cô sẽ tiếp tục cải thiện, đồng thời gửi lời cảm ơn tới cộng đồng đã quan tâm, động viên và cầu nguyện trong suốt thời gian khó khăn vừa qua.

Sio sinh ra ở Bắc Dakota, đã thua ba trong bốn trận đấu chuyên nghiệp kể từ khi ra mắt vào tháng 9 năm ngoái. Đây là lần đầu tiên Sio thi đấu ở hạng ruồi nhẹ (108 pound). Trước đó, cô chủ yếu tranh tài ở hạng siêu ruồi (115 pound) và hạng gà (118 pound). Trước đó, Sio đã đánh bại tân binh Katelyn Radtka vào tháng 11 năm ngoái và thua trận ra mắt chuyên nghiệp trước Jessica Radtke Maltez vào tháng 9.

Đối thủ của cô, Camarillo - võ sĩ đang đầu quân cho Most Valuable Promotions của Jake Paul - bước vào trận với thành tích toàn thắng 5-0, nhưng trước đó chưa từng hạ đối thủ bằng knock-out.