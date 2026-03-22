Dân TP.HCM tiết kiệm từng đồng vượt qua cơn ‘bão giá’

Thắt chặt từng đồng

Chị Vũ Lan Anh (ngụ đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Nhiêu Lộc, TP.HCM) cho biết, cuối tuần, gia đình chị thường đi Vũng Tàu hoặc Phan Thiết để nghỉ ngơi. Tuy nhiên, kể từ khi giá xăng dầu tăng cao, gia đình chị quyết định không đi chơi xa.

Cuối tuần, nhiều người dân lựa chọn ở lại TP.HCM thay vì đi chơi xa để tiết kiệm chi phí. (Ảnh: Đại Việt)

Theo chị Lan Anh, thay vì đi chơi xa, gia đình chọn ăn sáng và cà phê cùng nhau ở gần nhà hoặc dẫn con đi nhà sách. Buổi tối, gia đình cũng hạn chế việc đi dạo ngoài đường, thay vào đó là quây quần ở nhà xem phim cùng nhau.

"Cuối tuần ở nhà thì chúng tôi có thể tiết kiệm được 3-4 triệu đồng so với việc đi chơi xa. Số tiền tiết kiệm được sẽ bù đắp vào chi phí giá đang tăng lên từng ngày”, chị Lan Anh nói.

Cách nhà chị Lan Anh không xa, chị Nguyễn Vân Vy cũng vừa mua chiếc xe máy điện trị giá 27 triệu đồng để di chuyển hằng ngày. Chị Vy chia sẻ, chiếc xe máy cũ của chị đã bán lại cho cửa hàng vì khá hao xăng.

Theo chị Vy, với giá xăng như hiện nay, mỗi tháng chị phải chi từ 1,1 – 1,2 triệu đồng tiền xăng. Trong khi đó, đi xe điện lại tiết kiệm chi phí hơn rất nhiều. Mỗi năm chị có thể tiết kiệm được cả chục triệu đồng tiền đổ xăng. Chính vì vậy, chị đã quyết định chọn xe điện để đi lâu dài.

Nhiều hàng quán tại TP.HCM rục rịch tăng giá bán. (Ảnh: Đại Việt)

Còn theo anh Trần Đức Thắng (ngụ đường Ba Tháng Hai, phường Hòa Hưng), gia đình anh có 8 người thuộc 3 thế hệ sinh sống cùng nhau. Kể từ khi giá cả sinh hoạt tăng, gia đình anh đã hạn chế ăn uống, tiệc tùng bên ngoài.

Theo anh Thắng, những món ăn thường ngày như cơm tấm, hủ tiếu, bún bò, phở…đều tăng giá trung bình khoảng 5.000 đồng/tô. Do đó, gia đình anh đã chọn việc nấu ăn ở nhà nhiều hơn để tiết kiệm chi tiêu. Việc đi dạo cùng nhau bằng chiếc xe 7 chỗ của gia đình cũng hạn chế hơn.

"Chúng tôi quyết định thắt chặt chi tiêu trong thời giá cả leo thang và chỉ mua sắm những thứ thiết yếu. Mọi người trong gia đình đều nhất trí cao với phương án này", anh Thắng nói.

Nấu cơm ở nhà để tiết kiệm chi phí là lựa chọn của nhiều gia đình tại TP.HCM. (Ảnh: Đại Việt)

Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, giá nhiên liệu tăng cao kéo theo giá cả nhiều mặt hàng tăng mạnh, người dân TP.HCM đang hạn chế chi tiêu hơn trước. Người dân có kế hoạch phân bổ chi phí cuộc sống một cách cụ thể, rõ ràng và giảm tối đa những chi tiêu không cần thiết. Đặc biệt là những người dân có thu nhập trung bình và thu nhập thấp.

Sử dụng nhiều phương án hỗ trợ người dân

Ông Phạm Trung Kiên, Tổng Giám đốc Saigon Co.op cho biết, đơn vị đã chủ động làm việc với các nhà cung cấp để kiểm soát chi phí, đồng thời tối ưu hóa hệ thống vận hành nhằm hạn chế tối đa việc điều chỉnh giá. Điều này không chỉ giúp người tiêu dùng yên tâm mua sắm mà còn góp phần củng cố niềm tin vào hệ thống phân phối nội địa.

Đại diện Sở Công thương TP.HCM thông tin, việc bảo đảm an ninh năng lượng, nhất là nguồn cung xăng dầu và khí được xác định là yếu tố then chốt để kiểm soát chi phí đầu vào, qua đó giữ ổn định giá cả hàng hóa trên thị trường.

Khi giá nhiên liệu tăng, áp lực chi phí vận chuyển khiến nhiều nhà cung cấp đề xuất tăng giá sản phẩm từ 5 - 20%, tùy mặt hàng. Tuy nhiên, các hệ thống bán lẻ lớn tại TP.HCM đã chủ động tiết giảm chi phí logistics, chấp nhận giảm biên lợi nhuận để giữ giá, góp phần ổn định thị trường.

Nhiều doanh nghiệp lớn đã chung tay vào việc bình ổn thị trường, kiềm chế giá tiêu dùng tăng cao. (Ảnh: Đại Việt)

Sở Công Thương TP.HCM đang xây dựng các kịch bản ứng phó, tăng cường triển khai các giải pháp bảo đảm an ninh năng lượng, đặc biệt là nguồn cung xăng dầu phục vụ sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng.

Ngành Công Thương TP.HCM tiếp tục rà soát, triển khai các giải pháp bảo đảm nguồn cung xăng dầu và khí, không để xảy ra tình trạng gián đoạn, thiếu hụt cục bộ. Đây được xem là “van điều tiết” quan trọng nhằm hạn chế tác động lan tỏa của giá nhiên liệu đến giá hàng hóa tiêu dùng.

TP.HCM cũng đang khẩn trương xây dựng và ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình bình ổn thị trường năm 2026 và Tết Đinh Mùi 2027, tập trung vào các nhóm hàng lương thực, thực phẩm thiết yếu, hàng phục vụ học tập và tiêu dùng hằng ngày.

Mới đây, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa ký ban hành Kết luận số 14-KL/TW ngày 20/3/2026 về bảo đảm nguồn cung, giá nhiên liệu ổn định trong tình hình mới.

Cụ thể, tại phiên họp ngày 20/3, sau khi xem xét báo cáo của Đảng ủy Chính phủ và các cơ quan liên quan về tình hình giá xăng dầu liên quan đến chiến sự Trung Đông và các khu vực trên thế giới, Bộ Chính trị đã giao Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ khẩn trương lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan bám sát, dự báo tình hình, diễn biến cung cầu và giá cả xăng dầu thế giới để chủ động, xây dựng kịch bản ứng phó hiệu quả.

Bộ Chính trị giao Chính phủ xem xét sử dụng ngay các công cụ chính sách tài khóa (các loại thuế, phí, chi, ứng chi ngân sách), tiền tệ (hỗ trợ lãi suất, vay vốn, nhu cầu ngoại tệ), chính sách quản lý giá, chính sách thương mại,... kết hợp tăng cường các biện pháp thanh tra, kiểm tra, siết chặt quản lý chống buôn lậu, quản lý chặt chẽ các đầu mối, thương nhân; xử lý nghiêm tình trạng găm hàng trục lợi, gian lận thương mại.

Khuyến khích tiết kiệm trong tiêu dùng để bảo đảm ổn định nguồn cung, giảm thiểu biến động tăng giá nguyên liệu, nhiên liệu trong nước làm ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, đời sống nhân dân, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an ninh trật tự xã hội, kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền những vấn đề cần chỉ đạo; sớm xây dựng chiến lược quốc gia về cung ứng, dự trữ nguyên liệu, nhiên liệu trong dài hạn.

Bộ Chính trị cũng giao Đảng ủy các Bộ: Ngoại giao, Công Thương, Tài chính lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan chủ động, tích cực trao đổi với các đối tác nước ngoài, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trong nước được mua nguyên, nhiên liệu, bảo đảm nguồn cung cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

Bộ Chính trị cũng giao các cấp ủy Đảng ở Trung ương và địa phương lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, ngành, đơn vị trực thuộc quán triệt, thực hiện đầy đủ chủ trương của Trung ương, Bộ Chính trị về phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng, chung sức, đồng lòng vượt qua khó khăn, kiên định, kiên trì mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số năm 2026 và các năm tiếp theo, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng các cấp.