Lũy kế 4 tháng đầu năm, số khách quốc tế đến Việt Nam đạt 8,8 triệu lượt, tăng 14,6%.

Con số này đánh dấu lần đầu tiên trong 4 tháng liên tiếp ngành du lịch Việt Nam đón trên 2 triệu lượt khách quốc tế/tháng và cũng là lần đầu tiên lượng khách quốc tế trong 4 tháng đầu năm lên đến 8,8 triệu lượt.

Trước đó, khách quốc tế đến Việt Nam trong quý I cũng cao nhất lịch sử, đạt 6,76 triệu lượt, tăng 12,4% so với cùng kỳ năm trước. Đây là mức kỷ lục của quý I các năm từ trước đến nay. Con số này cũng đánh dấu lần đầu tiên trong 3 tháng liên tục, Việt Nam đón trên 2 triệu lượt khách quốc tế mỗi tháng.

Cơ quan thống kê đánh giá, kết quả tích cực này đến từ nhiều yếu tố cộng hưởng như môi trường chính trị - xã hội ổn định, chính sách thị thực ngày càng thông thoáng, hoạt động xúc tiến - quảng bá được nâng cao tính chuyên nghiệp, cùng với sự đa dạng của sản phẩm du lịch và chất lượng dịch vụ không ngừng cải thiện.

Xét theo phương thức di chuyển, khách quốc tế đến Việt Nam chủ yếu bằng đường hàng không với 7,3 triệu lượt. Khách đi đường bộ đạt 1,4 triệu lượt, trong khi khách đến bằng đường biển đạt hơn 174 nghìn lượt.

Xét theo thị trường, Trung Quốc vẫn là quốc gia gửi khách lớn nhất đến Việt Nam trong tháng 4 với hơn 449.000 lượt khách.

Tính cả 4 tháng, khách từ thị trường này cán mốc 1,85 triệu lượt khách, tăng 94% so với cùng kỳ 4 tháng năm ngoái. Đứng ở vị trí thứ hai là thị trường Hàn Quốc với hơn 320.000 lượt khách đến Việt Nam trong tháng 4.

Du lịch Việt Nam lập liền 2 kỷ lục trong 4 tháng đầu năm. (Ảnh minh họa: Nguyễn Vương)

Trong 4 tháng đầu năm, 10 thị trường gửi khách nhiều nhất đến Việt Nam có Trung Quốc, Hàn Quốc, Nga, Đài Loan (Trung Quốc), Campuchia, Hoa Kỳ, Ấn Độ, Nhật Bản, Australia và Philippines. Tính riêng hai thị trường Trung Quốc và Hàn Quốc đóng góp 39,8% lượt khách quốc tế vào Việt Nam.

Philippines lần đầu có tên trong top 10 với mức tăng trưởng ấn tượng 183% so với cùng kỳ tháng 4 năm ngoái đạt mốc 72.827 lượt khách.

Theo Cục Thống kê, cơ cấu thị trường khách quốc tế của Việt Nam đang chuyển dịch theo hướng đa dạng khi có nhiều thị trường tiềm năng, giàu dư địa tăng trưởng. Đây là nền tảng quan trọng để ngành du lịch duy trì đà tăng trưởng ổn định và nâng cao khả năng chống chịu trước những biến động toàn cầu.

Cụ thể, trong 4 tháng đầu năm, châu Âu là khu vực có lượng khách đến Việt Nam tăng trưởng mạnh nhất với 53,3% so với cùng kỳ năm trước. Các quốc gia được Việt Nam miễn visa như Ba Lan, Thụy Sĩ, Séc đều có mức tăng trưởng cao lần lượt đạt 52,7%, 19,4% và 23,1%.

Đáng chú ý, thị trường Nga có lượng khách 504.389 lượt, tức tăng hơn 300% trong 4 tháng đầu năm so với cùng kỳ năm ngoái. Yếu tố khiến du lịch Việt Nam thu hút khách Nga là nhờ đường bay thẳng thuận lợi, dịch vụ nghỉ dưỡng, lợi thế về tiện nghi, phong cảnh đẹp và an ninh an toàn.

Ngành du lịch Việt Nam năm 2026 đặt mục tiêu đột phá với việc đón 25 triệu lượt khách quốc tế và phục vụ 150 triệu lượt khách nội địa. Tổng doanh thu dự kiến đạt khoảng 1,1 triệu tỷ đồng.