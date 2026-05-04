Xôn xao hình ảnh sà lan đổ vật liệu xuống biển Cửa Đại: Cơ quan chức năng Đà nẵng nói gì?

Hai hôm nay, mạng xã hội xôn xao trước hình ảnh ghi lại hoạt động của phương tiện cơ giới, sà lan và xe múc tại khu vực đang thi công kè chắn sóng Cửa Đại, phường Hội An Đông.

Trong đó, tài khoản Facebook JK đã đăng tải hình ảnh, clip ghi lại thực tế tại khu vực biển Cửa Đại, kèm theo nội dung bày tỏ lo ngại về hoạt động thi công tại hiện trường: "Lúc này, ngay tại biển Cửa Đại (Hội An), người ta đang đổ cái gì đó giống như rác thải xây dựng xuống biển. Đây là xả thải hay lấn biển hay là xây kè chống xâm thực? Ai hiểu biết giải thích giúp mình việc này với. Du khách nước ngoài đang nháo nhác về việc này".

Hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội khiến dư luận xôn xao.

Tiếp nhận thông tin lan truyền trên mạng xã hội liên quan hoạt động thi công tại khu vực bờ biển Cửa Đại, ngày 2/5, lực lượng Công an phường Hội An Đông phối hợp Đồn Biên phòng Cửa Đại khẩn trương có mặt tại hiện trường để kiểm tra thực tế, đồng thời làm việc với đại diện đơn vị nhà thầu.

Biên bản kiểm tra của lực lượng chức năng ghi nhận: Có 7 sà lan đang hoạt động phục vụ Dự án “Chống xói lở và bảo vệ bền vững bờ biển Hội An”. Trên các phương tiện này chứa đá hộc phục vụ thi công thân kè; đồng thời có một lượng nhỏ đá vụn, bột đá và đất cát bám dưới đáy sà lan phát sinh trong quá trình vận chuyển, bốc dỡ vật liệu.

Báo cáo bước đầu của cơ quan chức năng xác định chưa phát hiện dấu hiệu xả thải trực tiếp ra môi trường biển như một số hình ảnh, thông tin lan truyền trên mạng xã hội.

Trong khi đó, lãnh đạo UBND phường Hội An Đông thông tin thêm trên vùng biển Cửa Đại thuộc phường Hội An Đông hiện đang thực hiện thi công công trình đê ngầm và các mỏ hàn thuộc Dự án “Chống xói lở và bảo vệ bờ biển Hội An, tỉnh Quảng Nam” do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp TP Đà Nẵng làm chủ đầu tư. Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 982 tỷ đồng (tương đương hơn 42 triệu Euro), từ nguồn vốn ODA của Cơ quan Phát triển Pháp, viện trợ không hoàn lại của Liên minh châu Âu (thông qua Quỹ WARM) và vốn đối ứng trong nước. Mục tiêu dự án là gia cố, phục hồi khu vực bờ biển Cửa Đại – nơi nhiều năm chịu tác động nặng nề của xói lở, đe dọa hạ tầng du lịch, hệ sinh thái và đời sống người dân.

Cũng theo UBND phường Hội An Đông, qua theo dõi từ ngày 2/5 đến nay không phát hiện vấn đề gì liên quan đến vi phạm của đơn vị thi công tại dự án. Đồng thời, UBND phường Hội An Đông đã có văn bản gửi Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp TP Đà Nẵng, đề nghị làm việc với đơn vị thi công, tư vấn giám sát yêu cầu thực hiện đúng quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường trong quá trình thi công dự án.