Đại học Kinh tế Quốc dân công bố điểm sàn và quy đổi điểm 2026

(VTC News) -

Mức điểm sàn chung cho tất cả các tổ hợp xét tuyển vào trường Đại học Kinh tế Quốc dân bao gồm: A00, A01, D01 và D07 đều là 22 điểm trên thang điểm 30 (đã bao gồm điểm ưu tiên nếu có).

Trường cũng lưu ý, đối với các ngành hoặc chương trình đào tạo thuộc lĩnh vực Pháp luật, thí sinh bắt buộc phải có điểm môn Toán đạt tối thiểu là 6 điểm.

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân cũng thông báo ngưỡng quy đổi điểm chuẩn giữa các phương thức. Chẳng hạn, 28/30 điểm thi tốt nghiệp tương đương 112/150 điểm đánh giá năng lực (HSA), 1500/1600 SAT, 1004/1200 đánh giá năng lực (V-ACT) và 77,9/100 đánh giá tư duy (TSA).

So với năm ngoái, mức chênh lệch giảm. Ví dụ, 28 điểm thi của năm 2025 được tính tương đương 114 điểm HSA, 1560 SAT, 1007 V-ACT và hơn 80 TSA.

Cụ thể bảng quy đổi như sau:

Bảng quy đổi tương đương điểm trúng tuyển giữa các phương thức xét tuyển.

Bảng này giúp thí sinh và đơn vị tuyển sinh có cơ sở đối chiếu chất lượng tương đương giữa các bài thi chuẩn hóa khác nhau.

Năm ngoái, điểm chuẩn cao nhất của Đại học Kinh tế Quốc dân thuộc về ngành Thương mại điện tử lên tới 28,83 (9,61 điểm/môn) và ngành thấp nhất là Quản lý công và chính sách (E-PMP) với 23 điểm (7,66 điểm/môn).

Năm 2026, nhà trường giữ nguyên 3 phương thức tuyển sinh gồm: Tuyển thẳng (3%); xét kết quả thi tốt nghiệp THPT; xét tuyển kết hợp.

Phương thức xét tuyển thẳng áp dụng với học sinh đạt giải ba trở lên trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, quốc tế; giải nhất trong kỳ thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia, quốc tế.

Ở phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT, nhà trường vẫn sử dụng 4 tổ hợp giống như năm ngoái, gồm: A00 (Toán, Lý, Hóa), A01 (Toán, Lý, Tiếng Anh), D01 (Toán, Văn, Tiếng Anh), D07 (Toán, Hóa, Tiếng Anh).

Phương thức xét tuyển kết hợp dành cho 3 nhóm thí sinh.

Nhóm 1: Là những học sinh có chứng chỉ quốc tế SAT từ 1200/1600 hoặc ACT 26/36 trở lên.

Nhóm 2: Là thí sinh có điểm thi đánh giá năng lực, tư duy tối thiểu 85/150 HSA, 700/1200 APT hoặc 60/100 TSA. Thí sinh có thể xét tuyển bằng kết quả thi độc lập hoặc kết hợp với chứng chỉ tiếng Anh quốc tế như IELTS từ 5.5, TOEFL iBT 46, TOEIC (4 kỹ năng: L&R 785, S 160, W 150).

Nhóm 3: Là thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh kết hợp với điểm thi tốt nghiệp THPT môn Toán và một môn khác ngoài môn tiếng Anh thuộc các tổ hợp xét tuyển của đại học là Văn, Lý, Hóa.

Dự kiến mức học phí năm nay với chương trình chuẩn khoảng 20-28 triệu đồng/năm học, tăng 2-3 triệu so với năm 2025.

Học phí đối với các chương trình tiên tiến, chất lượng cao, định hướng ứng dụng (POHE), đào tạo bằng tiếng Anh khoảng từ 45-70 triệu đồng/năm học, tăng 4-5 triệu đồng so với năm 2025.

Bên cạnh việc duy trì tuyển sinh 73 mã ngành như năm 2025, năm 2026, Đại học Kinh tế Quốc dân dự kiến tuyển sinh một số ngành/chương trình đào tạo mới. Được biết, nhà trường sẽ công bố thông tin chi tiết các ngành mới và chỉ tiêu trước ngày 15/2/2026, sau khi Bộ GD&ĐT công bố quy chế và hướng dẫn tuyển sinh 2026.