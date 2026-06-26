Cựu đệ nhất phu nhân Hàn Quốc bị kết án 7 năm tù

(VTC News) -

Ngày 26/6, Tòa án Quận Trung tâm Seoul tuyên án đối với bà Kim Keon-hee, vợ của cựu Tổng thống Yoon Suk-yeol, sau khi bà bị truy tố về tội nhận hối lộ để làm trung gian hòa giải. Nhóm luật sư của công tố viên đặc biệt Min Joong-ki yêu cầu mức án 7,5 năm tù giam, lập luận rằng cựu đệ nhất phu nhân nhiều lần lợi dụng chức vụ để thực hiện giao dịch cá nhân.

Trong khi đó hôm 12/6, ông Yoon bị kết tội liên quan đến chiến dịch điều drone quân sự sang lãnh thổ Triều Tiên. Người phát ngôn tòa án xác nhận cựu tổng thống bị tuyên án 30 năm tù nhưng không công bố thêm chi tiết.

Màn hình TV chiếu trực tiếp phiên tòa xét xử tội nhận hối lộ của cựu Đệ nhất phu nhân Kim Keon-hee. (Ảnh: Yoonhap)

Đây là phán quyết mới nhất trong loạt vụ án nhằm vào nhà lãnh đạo bảo thủ từng giữ cương vị công tố viên trưởng Hàn Quốc. Trước đó, vào tháng 2 năm nay, một tòa án Hàn Quốc tuyên án tù chung thân đối với ông Yoon sau khi kết luận ông có vai trò lãnh đạo cuộc nổi dậy liên quan đến việc áp đặt thiết quân luật.

Quyết định ban bố thiết quân luật của ông Yoon khi đó cấm mọi hoạt động chính trị và đặt truyền thông dưới sự kiểm soát của quân đội. Binh sĩ có vũ trang đã tiến vào trụ sở Quốc hội và Ủy ban Bầu cử Quốc gia. Công tố viên cũng cáo buộc ông Yoon ra lệnh bắt giữ các đối thủ chính trị.

Làn sóng phẫn nộ của công chúng nhanh chóng làm thất bại nỗ lực này. Ngay sau khi ông Yoon tuyên bố thiết quân luật trên truyền hình, người dân đổ về Quốc hội để ngăn binh sĩ tiếp quản tòa nhà. Trong khi đám đông cản trở lực lượng quân đội bên ngoài, các nghị sĩ họp khẩn bên trong và bỏ phiếu bác bỏ sắc lệnh giữa đêm. Ông Yoon buộc phải rút lại quyết định sau 6 giờ.

Tuy nhiên, hành động này châm ngòi cho cuộc khủng hoảng chính trị nghiêm trọng nhất tại Hàn Quốc trong nhiều thập kỷ. Tổng thống bị luận tội, nhiều quan chức liên quan bị bắt giữ và Hàn Quốc dẫn đến cuộc bầu cử sớm mà ứng cử viên theo đường lối tự do Lee Jae-myung giành chiến thắng.