Công ty thưởng 52 triệu đồng/quý nếu nhân viên chịu đến văn phòng làm việc

Trong bối cảnh người lao động ưu tiên làm việc tại nhà để tránh rắc rối khi phải di chuyển, nhiều công ty trên khắp thế giới đang phải đưa ra các chính sách phúc lợi để ứng phó. Công ty Superhuman chuyện cung cấp dịch vụ trí tuệ nhân tạo có trụ sở tại Mỹ đã tiên phong áp dụng các khoản trợ cấp sức khỏe và hỗ trợ chi phí đi lại để thu hút nhân viên quay trở lại.

Ông Kenny Mendes, Giám đốc Nhân sự của Superhuman, cho biết công ty có hơn 1.500 nhân sự trên toàn cầu. Sau khi áp dụng hình thức khen thưởng, tỷ lệ đi làm trực tiếp hàng ngày tại tất cả các văn phòng đã tăng tới 57%.

Chia sẻ với giới truyền thông, ông khẳng định: "Khoản chi này giúp tăng năng suất, tăng mức độ gắn kết và giải quyết vấn đề nhanh hơn. Đây rõ ràng là khoản đầu tư cực kỳ xứng đáng từ góc độ doanh nghiệp".

Tình trạng nhân viên không đến văn phòng khiến nhiều công ty đau đầu.

Cụ thể, những nhân viên làm việc tại văn phòng đủ 5 ngày mỗi tuần sẽ nhận được khoản trợ cấp sức khỏe lên tới 2.000 USD (khoảng 52 triệu đồng) mỗi quý. Trong khi đó, những người chọn làm việc 2 ngày mỗi tuần sẽ nhận được 500 USD (khoảng 13 triệu đồng) mỗi quý. Theo báo cáo, khoản trợ cấp này có thể được sử dụng linh hoạt cho các chi phí như trông trẻ, thẻ hội viên phòng gym, dịch vụ giao hàng hay dọn dẹp nhà cửa.

Công ty Superhuman từng khuyến khuyến khích nhân viên làm việc tại nhà sau đại dịch COVID19. Đến năm 2025, công ty đưa ra quy định bắt buộc nhân viên công nghệ phải ở văn phòng 2 ngày/tuần. Văn phòng khi đó tràn ngập năng lượng tiêu cực và bầu không khí căng thẳng.

Mendes thừa nhập chính sách đó hoàn toàn không hiệu quả. Ông nói: "Nó hoàn toàn thất bại. Suốt 6 tháng tiếp sau, chúng tôi thấy tỷ lệ tuân thủ quy định rất thấp. Văn phòng vắng vẻ và nhân viên nói thẳng rằng lên công ty chẳng có giá trị gì vì thiếu người này, người kia".

Mặc dù 70% nhân viên sống trong phạm vi có thể di chuyển đến các trung tâm của công ty tại Bắc Mỹ và châu Âu, họ vẫn không mặn mà với việc đến văn phòng. Thực trạng làm việc bị ép buộc rất ảm đạm, nhân viên nhìn quanh và hành động như thể tuyên bố: "Tôi đang ngồi cạnh người này đấy, nhưng tôi thực sự không muốn nói chuyện với họ. Tôi chỉ muốn làm xong việc để về nhà càng nhanh càng tốt".

Để giải quyết cuộc khủng hoảng này, vị giám đốc tìm đến nhà khoa học hành vi Jon Levy để xin lời khuyên. "Chúng tôi đã phải rất vất vả mới kéo được mọi người đến văn phòng 2 ngày một tuần. Liệu có cách nào để họ tự nguyện chọn đến cả 5 ngày không?", ông Mendes trăn trở.

Ông cũng đã trực tiếp đối thoại với nhân viên để tìm hiểu về những khó khăn họ gặp phải khi đến công ty; hầu hết là những rào cản thực tế như chi phí đỗ xe hay việc sắp xếp bàn làm việc. Sau đó, chính sách mới được thực thi và tỷ lệ nhân viên đến văn phòng cao đột biến. Bên cạnh khoản trợ cấp, công ty cũng cung cấp bữa trưa hàng ngày và tổ chức các giờ giao lưu văn hóa.

Ông nhấn mạnh rằng mục tiêu cốt lõi không chỉ là đưa tiền, mà cách tiếp cận của Superhuman tập trung vào việc loại bỏ những điểm gây khó chịu và tạo ra trải nghiệm tích cực tại nơi làm việc. "Tôi thực sự kinh ngạc trước sự thành công mà nó đang mang lại. Ai cũng muốn được thưởng hơn là phạt", ông chia sẻ.