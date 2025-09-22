Công nhân bị máy xúc va trúng tử vong tại dự án Metro 2

(VTC News) -

Chiều 22/9, Ban Quản lý Đường sắt đô thị TP.HCM (chủ đầu tư dự án Metro số 2) xác nhận vụ tai nạn lao động xảy ra lúc 5h10 tại đường Xuân Hồng (gần giao lộ Trường Chinh – Xuân Hồng, phường Tân Sơn Nhất, quận Tân Bình).

Metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương) có mức đầu tư gần 47.900 tỷ đồng, dài hơn 11km. (Ảnh: Lương Ý)

Theo đó, danh tính nạn nhân được xác đinh là ông Nguyễn Văn Tư (SN 1964). Thời điểm xảy ra tai nạn, ông Tư đang tham gia thi công tái lập mặt đường trong gói thầu XLTN2 (thi công di dời - tái lập hệ thống thoát nước, biển báo, chiếu sáng, đèn tín hiệu giao thông từ ga S7 Bảy Hiền đến ga S11 Tân Bình). Trong quá trình làm việc, ông đứng tại điểm mù phía sau xe cuốc nên bị phương tiện va đập vào đầu.

Ngay sau khi sự cố xảy ra, nhà thầu gọi cấp cứu 115. Khoảng 20 phút sau, nhân viên y tế có mặt để tiến hành cấp cứu nhưng nạn nhân không qua khỏi.

Đơn vị thi công đã phối hợp chính quyền địa phương, báo cáo chủ đầu tư, đồng thời thăm hỏi, hỗ trợ gia đình người gặp nạn.

Tuyến Metro số 2 (Bến Thành – Tham Lương) có chiều dài hơn 11 km, tổng vốn đầu tư gần 47.900 tỷ đồng, được kỳ vọng là một trong những dự án giao thông hiện đại kết nối trung tâm TP.HCM với cửa ngõ Tây Bắc.

Hiện TP.HCM đang hoàn tất các thủ tục điều chỉnh theo hình thức đầu tư công, tận dụng cơ chế đặc thù từ Nghị quyết 188, với mục tiêu khởi công cuối năm 2025 và hoàn thành vào năm 2030.