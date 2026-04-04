Công nghệ 4/4: Phi hành đoàn Artemis II chia sẻ những bức ảnh từ không gian

Khoảnh khắc ngắm nhìn Trái Đất từ tàu Orion

Trong hành trình ngày 2/4, chỉ sau khi hoàn tất cú đốt động cơ đưa tàu vào quỹ đạo chuyển tiếp, chỉ huy Reid Wiseman đã chụp được hình ảnh Trái Đất qua cửa sổ tàu Orion. Bức ảnh cho thấy hành tinh xanh nổi bật giữa không gian tối thẳm, gợi nhớ đến sự mong manh của sự sống.

Trái Đất hiện lên qua cửa sổ tàu Orion. (Nguồn: NASA)

Trái Đất nhìn từ tàu Orion, ghi lại bởi phi hành đoàn Artemis II trong hành trình quanh Mặt Trăng. (Nguồn: NASA)

Một bức ảnh khác ghi lại toàn cảnh Trái Đất với hai cực quang xuất hiện ở góc trên bên phải và góc dưới bên trái. Ngoài ra, ánh sáng hoàng đạo cũng hiện rõ ở phía dưới, tạo nên khung cảnh huyền ảo khi Trái Đất che khuất Mặt Trời.

Artemis II là chuyến bay thử nghiệm kéo dài 10 ngày, đưa bốn phi hành gia vòng quanh Mặt Trăng rồi quay lại Trái Đất. Đây là bước đệm cho Artemis IV vào năm 2028, khi NASA dự kiến thực hiện hạ cánh người lên Mặt Trăng lần đầu tiên sau hơn nửa thế kỷ.

DeepSeek V4 chạy trên chip Huawei

Theo Reuters, DeepSeek sẽ triển khai mô hình V4 trên chip Huawei. Đây là bước đi nhằm tận dụng năng lực phần cứng nội địa, đồng thời giảm rủi ro từ các hạn chế xuất khẩu công nghệ của Mỹ. Huawei, vốn đã phát triển dòng chip Ascend và Kunpeng, sẽ đóng vai trò nền tảng cho việc vận hành mô hình AI thế hệ mới.

Việc DeepSeek chọn Huawei cho thấy sự quyết tâm xây dựng chuỗi cung ứng công nghệ độc lập. Mô hình V4 được kỳ vọng sẽ nâng cao khả năng xử lý ngôn ngữ tự nhiên và ứng dụng trong nhiều lĩnh vực, từ tài chính, giáo dục đến dịch vụ công. Đây cũng là minh chứng cho nỗ lực của Trung Quốc trong việc cạnh tranh với các công ty AI hàng đầu thế giới.

Sự kết hợp giữa DeepSeek và Huawei không chỉ mang tính kỹ thuật mà còn mang ý nghĩa chiến lược. Nó giúp Trung Quốc củng cố vị thế trong cuộc đua AI toàn cầu, đồng thời mở ra cơ hội phát triển các sản phẩm và dịch vụ dựa trên nền tảng công nghệ nội địa. Nếu thành công, mô hình V4 sẽ trở thành biểu tượng cho sự tự chủ công nghệ của Trung Quốc.

Mở cửa vào ngành công nghệ cho sinh viên kinh tế

Ngày 3/4/2026, VNG Group và Trường Đại học Ngoại thương (FTU) đã ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện giai đoạn 2026 - 2030. Mục tiêu của thỏa thuận là kết nối đào tạo với thực tiễn doanh nghiệp, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ và game, nhằm mở rộng cơ hội nghề nghiệp cho sinh viên khối ngành kinh tế.

VNG sẽ đồng hành cùng FTU trong việc phát triển chương trình đào tạo, tạo điều kiện để sinh viên thử sức với các dự án công nghệ thực tế. (Nguồn: VNG)

Trong giai đoạn hợp tác này, VNG và FTU sẽ triển khai các hoạt động tại cả hai cơ sở Hà Nội và TP.HCM. Các chương trình trọng tâm bao gồm: tọa đàm định hướng nghề nghiệp (Leader Talk), tham quan doanh nghiệp, workshop – tuyển dụng, ngày hội việc làm, và các sáng kiến đổi mới đào tạo.

Điểm nổi bật của hợp tác là sự gắn kết giữa đào tạo và thực tiễn, giúp sinh viên tiếp cận môi trường doanh nghiệp từ sớm. Đồng thời, VNG sẽ đồng hành cùng FTU trong việc phát triển chương trình đào tạo, tạo điều kiện để sinh viên thử sức với các dự án công nghệ thực tế.