Công nghệ 15/7: Sự phát triển vượt bậc của esports Việt

(VTC News) -

The Grand Esports 2026: Nhiều dấu ấn cho esports Việt Nam

The Grand Esports 2026 đã khép lại sau chuỗi hoạt động diễn ra trong tháng 7, gồm Giải Vô địch Trẻ Thể thao điện tử Quốc gia, giải đấu quốc tế Esports Grand Championship (ECG), Festival Esports và Gala Award Esports.

Được tổ chức bởi Cục Thể dục Thể thao Việt Nam và TCT VTC - VTC Mobile, sự kiện quy tụ nhiều bộ môn như CrossFire (CF), Audition, Au Mobile, Street Fighter 6, Summoners War và Epic Seven, thu hút sự tham gia của các vận động viên, game thủ và cộng đồng người hâm mộ.

Esports Grand Championship (ECG) mang đến sự góp mặt của các đội tuyển trong khu vực, góp phần tăng cơ hội giao lưu và thi đấu quốc tế cho esports Việt Nam. (Ảnh: VTC)

Một trong những điểm nhấn của sự kiện là Giải Vô địch Trẻ Thể thao điện tử Quốc gia, tạo sân chơi để các vận động viên trẻ cọ xát và thi đấu trong môi trường chuyên nghiệp. Bên cạnh đó, giải đấu quốc tế Esports Grand Championship (ECG) có sự góp mặt của các đội tuyển trong khu vực, góp phần tăng cơ hội giao lưu và thi đấu quốc tế cho esports Việt Nam.

Không chỉ tập trung vào các trận đấu, The Grand Esports 2026 còn dành không gian lớn cho cộng đồng với Festival Esports.

Theo BTC, The Grand Esports 2026 được định hướng không chỉ là một giải đấu mà còn là ngày hội của cộng đồng thể thao điện tử. Trong bối cảnh esports ngày càng phát triển tại Việt Nam, mô hình kết hợp giữa thi đấu chuyên nghiệp, hoạt động trải nghiệm và chương trình tôn vinh được kỳ vọng sẽ góp phần mở rộng hệ sinh thái, tạo thêm sân chơi cho vận động viên trẻ và tăng kết nối giữa các thành phần trong ngành.

Sony hoãn ra mắt tay cầm FlexStrike cho PS5

Sony vừa thông báo hoãn phát hành tay cầm FlexStrike wireless fight stick dành cho PS5 và PC. Ban đầu, sản phẩm dự kiến ra mắt ngày 6/8, trùng với thời điểm phát hành tựa game đối kháng Marvel Tōkon: Fighting Souls. Tuy nhiên, công ty cho biết "những trục trặc sản xuất bất ngờ" đã khiến kế hoạch phải lùi lại vô thời hạn.

Tay cầm FlexStrike với thiết kế phẳng, tối ưu cho game đối kháng. (Ảnh: Sony)

FlexStrike được thiết kế dành cho cộng đồng game đối kháng, với các nút bấm quen thuộc của PlayStation nhưng bố trí phẳng như trên máy arcade. Sản phẩm đi kèm hộp đựng có dây đeo, pin sạc tích hợp và có giá bán 199,99 USD. Đây được xem là phụ kiện quan trọng để nâng cao trải nghiệm cho các game thủ yêu thích thể loại fighting.

Sony cho biết sẽ sớm cập nhật lịch phát hành mới cho FlexStrike. Dù chưa có ngày cụ thể, sự chậm trễ này khiến nhiều fan thất vọng vì họ mong đợi được trải nghiệm tay cầm cùng lúc với tựa game Marvel mới.

Amazon tung khuyến mãi hiếm cho Nintendo Switch 2

Amazon vừa gây chú ý khi giảm giá gói Nintendo Switch 2: Choose Your Game Bundle xuống còn 449,99 USD, thấp hơn 49 USD so với giá gốc 499 USD. Đây là một trong những ưu đãi hiếm hoi dành cho hệ máy mới của Nintendo, dù hiện tại sản phẩm đã nhanh chóng cháy hàng.

Nintendo Switch 2 cùng gói game khuyến mãi. (Ảnh: MacRumor)

Gói khuyến mãi cho phép người mua chọn một trong ba tựa game đình đám: Donkey Kong Bananza, Mario Kart World hoặc Pokémon Pokopia. Với mức giá mỗi game dao động từ 69,99 đến 79,99 USD, việc được tặng kèm một trò chơi khiến giá trị của gói càng hấp dẫn hơn.

Theo thông tin từ Nintendo, giá Switch 2 sẽ tăng từ 450 lên 500 USD vào mùa thu này. Vì vậy, nhiều người cho rằng đây có thể là cơ hội cuối cùng để sở hữu máy với mức giá ưu đãi trước khi toàn bộ các gói sản phẩm tăng giá.