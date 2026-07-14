Hướng dẫn thông báo lưu trú trên VNeID khi có người ở lại nhà qua đêm

(VTC News) -

Theo quy định mới có hiệu lực từ ngày 1/7, người dân phải thông báo khi có người đến nhà lưu trú trước 23 giờ trong ngày bắt đầu lưu trú; nếu đến sau 23 giờ thì phải thông báo trước 8 giờ sáng hôm sau. Thời gian lưu trú tối đa là 30 ngày và có thể khai báo qua điện thoại, email, Cổng Dịch vụ công, VNeID hoặc các nền tảng trực tuyến khác, không bắt buộc đến trực tiếp cơ quan công an.

Quy định nhằm cập nhật chính xác thông tin cư trú phục vụ quản lý dân cư, bảo đảm an ninh, trật tự, phòng chống tội phạm và hỗ trợ công tác cứu hộ, cứu nạn. Theo cơ quan chức năng, thủ tục được thực hiện đơn giản, miễn phí và chủ yếu bằng phương thức điện tử nên không gây phiền hà cho người dân.

Nghị định 282/2025/NĐ-CP cũng quy định chế tài đối với các trường hợp không thực hiện nghĩa vụ thông báo lưu trú. Theo đó, cá nhân vi phạm có thể bị nhắc nhở bằng hình thức cảnh cáo hoặc bị xử phạt hành chính từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng.

Với các đơn vị cung cấp dịch vụ lưu trú như khách sạn, nhà nghỉ, ký túc xá, cơ sở khám chữa bệnh, cơ sở lưu trú du lịch hay khu lưu trú trong khu công nghiệp, mức xử phạt sẽ tăng theo số lượng người chưa được khai báo. Cụ thể, vi phạm liên quan đến 1-3 người bị phạt 2-4 triệu đồng; từ 4-8 người bị phạt 4-8 triệu đồng; còn từ 9 người trở lên có thể bị xử phạt từ 8-12 triệu đồng.

Hướng dẫn thông báo lưu trú trên ứng dụng VNeID tại nhà

Việc thông báo lưu trú ở ứng dụng VNeID (cài trên điện thoại thông minh, máy tính bảng) là phương thức đơn giản và nhanh chóng nhất để chủ nhà có thể tiến hành mà không cần đến cơ quan công an. Các bước thực hiện cụ thể như dưới đây:

Bước 1: Chủ hộ hoặc thành viên trong gia đình truy cập ứng dụng VNeID (Định danh mức 2) trên điện thoại, sau đó chọn "Thủ tục hành chính" rồi tiếp đến là "Thông báo lưu trú".

Bước 2: Chọn "Cơ sở lưu trú" rồi nhấn "Tạo yêu cầu mới" để bắt đầu khai báo thông tin theo quy định.

Bước 3: Nhập các mục thông tin theo yêu cầu của hệ thống. Những nội dung có đánh dấu * màu đỏ là bắt buộc khai báo. Tại bước này, ở mục "Cơ quan công an thực hiện", người khai báo chọn thông tin cơ quan công an tại địa phương nơi lưu trú. Ở phần "Loại hình cơ sở lưu trú", nếu là hộ gia đình không kinh doanh dịch vụ này, hãy chọn "Hộ gia đình".

Bước 4: Tiếp theo đó, hệ thống sẽ chuyển sang giao diện khai báo thông tin của người lưu trú, Sau khi điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu, hãy nhấn "Tiếp tục" rồi "Xác nhận" ở bước tiếp theo. Trường hợp có nhiều hơn 1 người lưu trú, sau khi khai thành công thông tin của người đầu tiên, người khai báo cần nhấn nút "Thêm người lưu trú" và tiếp tục khai thông tin như đã làm ở trên.

Lưu ý, khi người đến lưu trú tự thực hiện khai báo trên ứng dụng VNeID, chỉ cần chọn mục "Người thông báo là người lưu trú", hệ thống sẽ tự động lấy thông tin cá nhân từ tài khoản định danh điện tử để điền vào biểu mẫu, giúp người dùng không phải nhập lại thủ công.

Trong trường hợp chủ cơ sở lưu trú hoặc chủ hộ thực hiện thông báo thay, cần nhập đầy đủ các thông tin của người lưu trú, lựa chọn lý do lưu trú và khoảng thời gian lưu trú trước khi xác nhận lưu thông tin. Cần điền chính xác thời điểm bắt đầu lưu trú, bao gồm cả giờ, phút, ngày và tháng để bảo đảm thông tin hợp lệ theo quy định.

Khi hoàn tất việc thông báo số lượng người lưu trú qua đêm, hãy nhấn nút "Tiếp tục" và đánh dấu vào ô "Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về lời khai trên" rồi "Gửi yêu cầu".