Công an TP Huế giúp người phụ nữ Cơ Tu nhận lại 60 triệu đồng chuyển nhầm

Công an TP Huế cho biết vừa kịp thời hỗ trợ một phụ nữ là người dân tộc thiểu số Cơ Tu nhận lại số tiền 60 triệu đồng do bị chuyển nhầm. Người được hỗ trợ là chị H.T.B. (SN 1979, dân tộc Cơ Tu, trú thôn Dỗi, xã Khe Tre, TP Huế).

Lúc 11h57 ngày 11/12/2025, trong quá trình chuyển 60 triệu đồng cho chồng là anh V. V. Q., chị B. sơ suất chuyển nhầm vào tài khoản của cá nhân khác tên H. X. Q.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, chị H.T.B. chủ động liên hệ với các đơn vị cung cấp dịch vụ để đề nghị hỗ trợ rà soát. Tuy nhiên, quá trình xử lý kéo dài, chưa mang lại kết quả, ảnh hưởng đến tâm lý và đời sống của gia đình.

Công an TP Huế tiếp nhận thông tin trình báo và hỗ trợ chị H.T.B tìm và nhận lại số tiền 60 triệu đồng chuyển nhầm

Trước tình hình đó, chị H.T.B. trình báo đến Công an TP Huế. Tiếp nhận thông tin, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Huế nhanh chóng vào cuộc, khẩn trương xác minh, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan để làm rõ vụ việc. Với tinh thần trách nhiệm cao, toàn bộ số tiền 60 triệu đồng được thu hồi và trao trả lại cho người dân.

Cách đây hơn nửa tháng, Công an xã La Lay (tỉnh Quảng Trị) cũng hỗ trợ người dân trao trả lại 500 triệu đồng do người khác chuyển nhầm vào tài khoản ngân hàng.

Trước đó, khoảng 11h ngày 4/3, tài khoản ngân hàng của bà Trần Thị Trang (49 tuổi, trú thôn A Rồng Trên, xã La Lay) bất ngờ nhận được 500 triệu đồng từ tài khoản lạ. Sau khi kiểm tra, bà Trang nhận thấy không có người thân hay quen biết nào chuyển số tiền lớn như vậy nên nghi ngờ có người chuyển khoản nhầm.

Ngay sau đó, bà Trang chủ động đến Công an xã La Lay trình báo, nhờ hỗ trợ xác minh để tìm chủ nhân số tiền. Cùng thời điểm, Công an xã La Lay cũng tiếp nhận thông tin từ bà Lê Thị Hà (trú tại xã Khe Sanh, tỉnh Quảng Trị) về việc chuyển nhầm 500 triệu đồng vào tài khoản của một người dân tại xã La Lay do sơ suất khi thực hiện giao dịch ngân hàng.

Sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng công an phối hợp với ngân hàng xác minh, làm rõ số tiền bà Trang nhận được chính là khoản tiền bà Hà chuyển nhầm. Các bên sau đó được hướng dẫn hoàn tất thủ tục để chuyển trả lại toàn bộ số tiền cho người chuyển nhầm.