Có nên đầu tư bất động sản nửa cuối năm 2026?

(VTC News) -

Ông Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam (VNREA), nhận định, thị trường bất động sản nửa cuối năm 2026 sẽ được hỗ trợ bởi nhiều động lực từ kinh tế vĩ mô. Theo ông, Chính phủ tiếp tục đẩy mạnh các trụ cột tăng trưởng như đầu tư công, phát triển hạ tầng, đô thị hóa, công nghiệp, dịch vụ và xuất nhập khẩu.

Những động lực này được kỳ vọng tạo hiệu ứng lan tỏa, thúc đẩy đầu tư, tạo việc làm, gia tăng nhu cầu nhà ở và góp phần thúc đẩy sự phát triển của thị trường bất động sản.

Ngoài ra, việc tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật về đất đai, nhà ở và kinh doanh bất động sản sẽ góp phần tháo gỡ các điểm nghẽn pháp lý, khơi thông nguồn lực và thúc đẩy nguồn cung ra thị trường. Theo ông Đính, đây cũng là nền tảng để thị trường bất động sản phát triển theo hướng minh bạch, chuyên nghiệp và bền vững hơn; đồng thời hạn chế tình trạng đầu cơ, từng bước điều chỉnh cơ cấu nguồn cung phù hợp với nhu cầu thực của người dân.

Nhiều nhà đầu tư băn khoăn về việc có nên đầu tư bất động sản trong nửa cuối năm 2026.

Ông Đính cũng dự báo nguồn cung bất động sản trong 6 tháng cuối năm sẽ tiếp tục tăng nhanh cả về quy mô và chất lượng nhờ nhiều dự án được tháo gỡ pháp lý và sự xuất hiện của các đại dự án phát triển dọc trục hạ tầng mới.

Cơ cấu sản phẩm được kỳ vọng cân bằng hơn khi nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê và các loại hình phục vụ nhu cầu ở thực được thúc đẩy.

Về mặt bằng giá, ông Đính cho rằng khả năng xuất hiện các đợt tăng nóng trong thời gian tới không cao khi nguồn cung được cải thiện và mức độ cạnh tranh giữa các chủ đầu tư gia tăng.

Thay vào đó, doanh nghiệp sẽ tiếp tục áp dụng chính sách bán hàng linh hoạt, tăng ưu đãi để kích cầu. Còn giá bán trên cả thị trường sơ cấp và thứ cấp sẽ có xu hướng điều chỉnh theo hướng phù hợp với sức hấp thụ thực tế.

Nhu cầu bất động sản sẽ tiếp tục tăng nhờ sự hình thành các cực tăng trưởng mới, quá trình mở rộng không gian phát triển kinh tế.

“Thị trường bất động sản nửa cuối năm 2026 sẽ tiếp tục vận hành theo hướng chọn lọc. Xu hướng đầu tư ngắn hạn và lướt sóng sẽ dần được thay thế bằng chiến lược đầu tư trung và dài hạn. Người mua ngày càng ưu tiên các dự án có pháp lý đầy đủ, chất lượng sống tốt, khả năng khai thác kinh doanh, tạo dòng tiền ổn định và tiềm năng gia tăng giá trị bền vững trong dài hạn”, ông Đính nêu quan điểm.

Ông Đính cũng dự báo, từ nay đến năm 2030, thị trường bất động sản sẽ còn nhiều dư địa tăng trưởng nhờ quá trình đẩy mạnh đầu tư công, phát triển hạ tầng, mở rộng đô thị và hình thành các cực tăng trưởng mới. Dù vậy, ông cho rằng không phải mọi cơ hội đều phù hợp với tất cả nhà đầu tư.

Việc xây dựng phương án tài chính an toàn, đánh giá kỹ pháp lý dự án và lựa chọn sản phẩm phù hợp với mục tiêu đầu tư sẽ quyết định hiệu quả trong dài hạn.

Đối với những người chưa có nhiều kinh nghiệm, ông khuyến nghị nên tìm đến các đơn vị tư vấn, môi giới chuyên nghiệp để được hỗ trợ lựa chọn sản phẩm phù hợp.

Cơ hội cho người có sẵn dòng tiền

Ông Phạm Đức Toản, CEO EZ Property cho biết, từ cuối năm 2025 đến nay, giá bất động sản Hà Nội đã bước vào xu hướng điều chỉnh trên diện rộng, trong đó chung cư là phân khúc giảm mạnh nhất.

Các chuyên gia cho rằng, cơ hội đầu tư bất động sản nửa cuối năm 2026 vẫn còn. (Ảnh: Minh Đức).

Theo ông, áp lực cạnh tranh từ nguồn cung mới, nhà ở xã hội và thị trường cho thuê khiến giá căn hộ tại nhiều khu đô thị lớn giảm đáng kể, đồng thời thanh khoản cũng suy yếu rõ rệt.

Tuy nhiên, mức giảm không diễn ra đồng đều. Những dự án nằm ở khu vực trung tâm, nguồn cung hạn chế và có cộng đồng cư dân ổn định chỉ điều chỉnh nhẹ. Ngược lại, các dự án phát triển trong giai đoạn 2023-2024 chịu áp lực giảm giá lớn hơn.

Đối với đất nền, dù giá cũng có xu hướng đi xuống nhưng thanh khoản vẫn rất thấp. Theo ông Toản, nhóm nhà đầu tư đầu cơ phần lớn đã rút khỏi thị trường, trong khi người mua ở thực vẫn lựa chọn quan sát thay vì xuống tiền. Vì vậy, trong bối cảnh hiện nay, yếu tố tâm lý đang quyết định diễn biến của thị trường nhiều hơn giá bán.

"Muốn bán được thì phải giảm giá đủ sâu, đủ hấp dẫn thì người mua mới quan tâm", ông Toản nhận định.

Vị chuyên gia cho rằng nếu không có những thay đổi đáng kể về chính sách tài chính và tín dụng, thị trường bất động sản trong 6 tháng cuối năm vẫn sẽ đối mặt nhiều khó khăn. Bên cạnh những tác động từ kinh tế vĩ mô, việc tín dụng bất động sản được kiểm soát chặt cũng khiến khả năng tiếp cận vốn của người mua bị hạn chế.

Ông Phạm Đức Toản cho rằng, giai đoạn thị trường điều chỉnh cũng mở ra cơ hội cho những nhà đầu tư có sẵn dòng tiền và tầm nhìn dài hạn. Tuy nhiên, để tận dụng được cơ hội này, nhà đầu tư cần nghiên cứu kỹ chất lượng dự án, lựa chọn sản phẩm phù hợp và tránh tâm lý chạy theo đám đông.

TS. Đinh Thế Hiển - chuyên gia kinh tế, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Tin học và Kinh tế ứng dụng lại cho rằng những diễn biến hiện nay cho thấy bất động sản Việt Nam đang bước vào chu kỳ phát triển mới. Khi nền kinh tế chuyển từ mô hình tăng trưởng dựa vào lao động giá rẻ sang công nghiệp hóa và đô thị hóa ở trình độ cao hơn, giá trị bất động sản sẽ không còn được quyết định chủ yếu bởi kỳ vọng đầu cơ mà bởi khả năng sử dụng, khai thác và tạo ra giá trị thực.

"Đầu cơ sẽ không biến mất nhưng bản chất của đầu cơ đã thay đổi. Nếu trước đây nhà đầu tư chỉ nhìn vài tháng hoặc một năm thì hiện nay họ cũng phải nhìn chu kỳ dài hơn, từ hai đến ba năm và đánh giá tài sản theo cách của một nhà đầu tư thực thụ", ông Hiển nhận định.

Theo chuyên gia, những bất động sản có khả năng tạo dòng tiền, phục vụ nhu cầu ở thực và gắn với các cực tăng trưởng kinh tế sẽ tiếp tục thu hút dòng vốn trong thời gian tới.