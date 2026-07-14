(VTC News) -

Từ tháng 7/2026, Skoda Việt Nam phối hợp cùng PGBank triển khai chương trình hỗ trợ tài chính dành cho khách hàng mua tất cả phiên bản Kushaq và Slavia trên toàn quốc.

Cơ hội sở hữu Skoda Kushaq và Slavia với chi phí ban đầu từ 47 triệu đồng.

Theo đó, khách hàng đáp ứng điều kiện phê duyệt của PGBank được hưởng mức lãi suất ưu đãi hấp dẫn nhất 4,5%/năm, cố định trong 12 tháng đầu tiên. Chương trình áp dụng với các hợp đồng mua xe ký từ ngày 10/7 đến hết ngày 30/9/2026 và được giải ngân chậm nhất vào ngày 31/10/2026.

PGBank hỗ trợ khoản vay tối đa lên tới 90% giá trị hợp đồng mua xe. Với tỷ lệ tài trợ này, khách hàng có thể sở hữu Skoda Kushaq Ambition với mức trả trước từ 53 triệu đồng hoặc Slavia Ambition từ 47 triệu đồng.

Đây là gói vay cạnh tranh, so với các gói vay mua xe hơi của các hãng xe kết hợp ngân hàng khác trên thị trường, với mức vay mua xe thường cao hơn ít nhất 1.5% so với gói vay mua xe Skoda của PGBank.

Nhờ chính sách này, khách hàng vừa có thể lựa chọn ngay dòng xe châu Âu chất lượng, bền bỉ, an toàn và hiệu năng cao trong phân khúc, với chi phí ban đầu thấp. Qua đó, giúp khách hàng linh hoạt trong các kế hoạch sử dụng dòng tiền của mình.

Bên cạnh gói vay của PGBank, khách hàng mua xe trong tháng 7/2026 còn được áp dụng đồng thời các chương trình khuyến mại hiện hành của Skoda Việt Nam dành cho xe sản xuất trong nước. Tổng giá trị ưu đãi và quà tặng lên tới 80 triệu đồng đối với Kushaq và 65 triệu đồng đối với Slavia.

Kushaq là mẫu SUV đô thị hướng đến nhu cầu di chuyển linh hoạt, trong khi Slavia thuộc phân khúc sedan, phù hợp với khách hàng ưu tiên không gian sử dụng và tính tiện dụng hằng ngày.