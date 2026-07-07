(VTC News) -

Cụ thể, tất cả khách hàng cá nhân, khách hàng doanh nghiệp vay mua Skoda Kushaq (phiên bản Style hoặc Ambition) thông qua VPBank và ký hợp đồng từ tháng 7/2026 đến ngày 30/9/2026, được giải ngân muộn nhất vào ngày 31/10/2026 sẽ được hưởng lãi suất ưu đãi 5% cố định trong 12 tháng đầu tiên.

Skoda tung ưu đãi lãi suất 5% khi mua Skoda Kushaq.

Bên cạnh đó, khách hàng mua xe sẽ được ngân hàng hỗ trợ vay lên đến 85% giá trị xe, cùng kỳ hạn vay kéo dài tối đa lên đến 96 tháng và được phê duyệt hồ sơ trên ứng dụng Race App chỉ trong vòng 5 phút.

Đồng thời, khách hàng được đảm bảo hỗ trợ xử lý hồ sơ vay tại chỗ tại 15 đại lý Skoda từ Bắc vào Nam thông qua hơn 250 chi nhánh và phòng giao dịch VPBank trên toàn quốc, và được tất toán khoản vay trước hạn với mức phí phạt linh hoạt, giảm dần theo các năm. Khách hàng ký hợp đồng mua xe cũng có cơ hội nhận thêm nhiều quà tặng hấp dẫn.

Đáng chú ý, khách hàng vay mua Skoda Kushaq vẫn được hưởng song song các chính sách ưu đãi hiện hành trong tháng 7/2026 từ hãng với tổng giá trị quà tặng lên đến 80 triệu đồng.

Theo đó, người mua xe sẽ được hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ, nhận gói hỗ trợ tài chính đặc biệt, ưu đãi 1 năm bảo hiểm vật chất (dành cho phiên bản Ambition), miễn phí bảo dưỡng lần đầu hoặc 7.500 km đầu tiên và gia hạn bảo hành lên đến 8 năm.

Tại Việt Nam, Skoda Kushaq được phân phối với hai phiên bản Ambition và Style, có mức giá niêm yết lần lượt là 599 triệu và 649 triệu đồng. Tuy nhiên, sau khi áp dụng các chương trình khuyến mãi của hãng và đại lý, mẫu xe này đang có chi phí lăn bánh rất hấp dẫn. Đặc biệt, Skoda Kushaq Ambition là mẫu xe hiếm hoi trong khoảng giá hơn 500 triệu đồng được trang bị đầy đủ 6 túi khí và các công nghệ hỗ trợ an toàn.

Toàn bộ xe Skoda sản xuất trong nước tại Nhà máy Ô tô Thành Công Việt Hưng đều được áp dụng chính sách bảo hành 8 năm hoặc 120.000 km cho khách hàng mua mới từ tháng 11/2025, đồng thời được miễn phí bảo dưỡng đầu tiên.

Đây được xem là nỗ lực của hãng trong việc khẳng định chất lượng sản xuất trong nước và gia tăng lợi ích sở hữu cho người tiêu dùng, cũng như thể hiện cam kết đầu tư lâu dài của mình tại thị trường Việt Nam.