Skoda Peaq trình làng: Ô tô điện lớn nhất của hãng, chạy 647km mỗi lần sạc đầy

(VTC News) -

Hãng xe Cộng hòa Séc vừa giới thiệu Peaq, mẫu xe gầm cao thuần điện thế hệ mới phục vụ nhóm khách hàng gia đình với cấu hình ba hàng ghế. Sản phẩm được phát triển dựa trên bản mẫu thiết kế mang tên Vision 7S trước đây.

Skoda Peaq là mẫu xe đa dụng thuần điện lớn nhất từng được thương hiệu Cộng hòa Séc sản xuất.

Ngoại thất của phương tiện áp dụng ngôn ngữ thiết kế mới với cụm đèn LED tạo hình chữ T. Phần mặt trước thiết kế dạng phẳng màu đen bóng thay thế cho lưới tản nhiệt truyền thống, kết hợp các chi tiết tối ưu hóa tính năng khí động học. Thân xe thiết kế liền mạch với bộ tay nắm cửa dạng ẩn lần đầu tiên xuất hiện trên các dòng sản phẩm thương mại của hãng, giúp hệ số cản gió của xe đạt mức 0,249 cd.

Thiết kế phần đuôi xe đồng bộ với cụm đèn hậu tạo hình chữ T và cánh lướt gió tối ưu tính khí động học.

Xe sở hữu chiều dài tổng thể đạt 4.874 mm cùng khoảng cách giữa hai trục bánh xe ở mức 2.965 mm, với điểm nhấn ngoại thất là các tùy chọn vành bánh xe từ 19 đến 21 inch. Điểm đáng chú ý trên mẫu xe này là phần mái kính toàn cảnh có khả năng điều chỉnh độ trong suốt bằng điện độc lập chia làm 9 vùng. Ngoài ra, cấu trúc của xe sử dụng khoảng 50 kg vật liệu tái chế để tối ưu tính thân thiện với môi trường, riêng phiên bản thể thao sẽ được bổ sung các chi tiết sơn đen ở phần mui, biểu tượng nhận diện và không gian điều khiển bên trong để tăng tính thẩm mỹ.

Không gian điều khiển bên trong tối giản với màn hình thông tin giải trí đặt dọc kích thước 13,6 inch.

Không gian bên trong đi theo xu hướng tối giản. Bảng đồng hồ kỹ thuật số đặt sau vô-lăng, cùng màn hình hiển thị thông tin giải trí kích thước 13,6 inch đặt dọc. Phương tiện lược bỏ hầu hết các phím bấm vật lý nhưng vẫn giữ lại cụm điều khiển cho các tính năng cơ bản. Khách hàng có thể lựa chọn cấu hình 5 hoặc 7 chỗ ngồi.

Xe tích hợp hệ thống âm thanh 16 loa, sạc điện thoại không dây công suất 25W. Gói tiện nghi cao cấp bổ sung ghế trước có đệm đỡ chân, chức năng lưu thông không khí và xoa bóp. Dung tích khoang hành lý phía sau đạt tối đa 2.150 lít khi gập các hàng ghế, cùng ngăn chứa đồ phía trước rộng 37 lít.

Phiên bản tầm xa của phương tiện sở hữu tầm hoạt động tối đa lên tới 647 km cho mỗi chu kỳ sạc đầy.

Hệ thống an toàn tiêu chuẩn bao gồm các tính năng hỗ trợ quan sát điểm mù, hỗ trợ tránh va chạm phía trước và tại giao lộ. Người dùng có thể nâng cấp thêm gói hỗ trợ di chuyển nâng cao và camera toàn cảnh 360 độ.

Dòng xe gầm cao này sử dụng nền tảng kỹ thuật thế hệ mới của Tập đoàn Volkswagen với ba lựa chọn hệ thống truyền động. Bản tiêu chuẩn trang bị pin hóa học Lithium Nickel dung lượng 63 kWh cùng một động cơ điện ở trục sau, sản sinh công suất 204 mã lực. Thời gian tăng tốc từ 0 lên 100 km/h là 8,4 giây, quãng đường di chuyển đạt 459 km cho mỗi lần sạc đầy. Khi sử dụng nguồn sạc điện một chiều công suất 160 kW, thời gian nạp năng lượng từ 10% lên 80% mất 27 phút.

Bản tầm xa sở hữu pin dung lượng 91 kWh và động cơ điện mạnh 286 mã lực. Phạm vi hoạt động đạt tối đa 647 km cho một lần sạc đầy. Phiên bản này tương thích dòng sạc nhanh công suất 199 kW, giúp nạp năng lượng lên 80% trong 28 phút. Bản cao cấp nhất tích hợp hai động cơ điện tạo thành hệ dẫn động bốn bánh, cho tổng công suất 299 mã lực, khả năng tăng tốc lên 100 km/h trong 6,7 giây và tầm hoạt động đạt 613 km cho mỗi lần sạc đầy.