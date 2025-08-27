+
++
Chia sẻ trang
Phóng sự - Khám phá
Điều tra
Thế giới game
Bài thuốc hay
Quảng cáo
Công nghệ
World Cup 2018
Emagazine
VTC News 10 năm hành trình nhân ái
Asiad 2018
Khát vọng việt nam 2019
Tổng hợp
90 năm Đảng quang vinh
Đại hội Đảng XIII
Lá lành đùm lá rách
Cần biết
Thời sự
SEA Games 32
VTC NEWS TV
Kinh tế
Reels
Thể thao
Sống đẹp
Thế giới
Giáo dục
Pháp luật
Văn hóa - Giải trí
Sức khỏe
Reels
Đời sống
Xe
Thông tin cải chính, xin lỗi
Khoa học - Công nghệ
Doanh nghiệp - Doanh nhân
Bất động sản
CƯỜI
Euro 2024
Euro 2020
Doanh nghiệp vì người tiêu dùng
Netbiz
Trẻ
Xổ số
World Cup 2022
Chuyển đổi xanh
Đóng
Cô gái MMA 'hạ gục' thanh niên xăm trổ ở hầm giữ xe
(VTC News) -
Bị nam thanh niên xăm trổ xúc phạm và đánh, cô gái 28 tuổi tập MMA đã lao vào đánh trả, không chế người này ngay sau đó.
Hồng Thắm
Chia sẻ Facebook
Bình luận
Tin mới
Cô gái MMA 'hạ gục' thanh niên xăm trổ ở hầm giữ xe
12:58 27/08/2025
VTC NEWS TV
80 năm Quốc khánh: Dấu ấn những lễ diễu binh đi cùng lịch sử dân tộc
12:51 27/08/2025
VTC NEWS TV
Dựng 10 nhà bạt 'khủng' phục vụ người dân tránh mưa xem diễu binh 2/9
12:48 27/08/2025
Quốc khánh 2-9
24 giờ sau khi bão số 5 Kajiki tan, Biển Đông đón áp thấp nhiệt đới mới
12:45 27/08/2025
Thời tiết
Tổng Bí thư: 'Quốc hội phải dám mở đường, dám sửa đường'
12:42 27/08/2025
Chính trị
Ảnh Hoàng Thuỳ Linh sánh đôi bên Đen Vâu khiến người hâm mộ 'phát sốt'
12:39 27/08/2025
Sao Việt
Tổn thương nặng vùng sinh dục sau khi bị chó cắn
12:33 27/08/2025
Tin tức
Nhẫn đính hôn kim cương của Taylor Swift giá bao nhiêu?
12:32 27/08/2025
Sao thế giới
Chiếu miễn phí 'Mùi cỏ cháy', 'Địa đạo' và 50 tác phẩm điện ảnh Việt Nam
12:28 27/08/2025
Phim
Tranh cãi chuyện đem con nhỏ ngủ lều trên phố giữa đêm mưa lớn chờ sơ duyệt A80
12:22 27/08/2025
Giới trẻ
Nghi phạm cầm búa xông vào cướp tiệm vàng ở Đà Nẵng là người nước ngoài
12:19 27/08/2025
Bản tin 113
Triển lãm đặc biệt 80 năm Độc lập – Tự do – Hạnh phúc: Chạm vào ký ức dân tộc
12:19 27/08/2025
Quốc khánh 2-9
6 Kiều bào là Sứ giả tiếng Việt năm 2025
12:18 27/08/2025
Người Việt bốn phương
Bắt nghi phạm cầm búa xông vào cướp tiệm vàng ở Đà Nẵng
12:07 27/08/2025
Bản tin 113
Võ sĩ MMA ra đòn 'dương Đông kích Tây', đối thủ tưởng tránh được lại bị đấm gục
12:00 27/08/2025
Võ Thuật
Ngày mai diễn ra Triển lãm '80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc'
11:53 27/08/2025
VTC NEWS TV
Bùng nổ thương mại điện tử: Doanh nghiệp Việt đang lép vế trên sân nhà?
11:39 27/08/2025
Chuyển đổi số
Tàu Bắc - Nam sẽ dừng ở ga Giáp Bát trong 3 ngày diễn ra sự kiện A80
11:35 27/08/2025
Thị trường
Lịch nghỉ lễ 2/9/2025 và những điều cần biết
11:32 27/08/2025
Đời sống
Công an Hà Nội dẹp bỏ tình trạng bán ghế giữ chỗ xem diễu binh, diễu hành A80
11:18 27/08/2025
Quốc khánh 2-9
Masterise Group tham gia triển lãm 'Thành tựu Đất nước 2025'
11:16 27/08/2025
Bất động sản
Người phụ nữ 62 tuổi trở thành tân sinh viên đại học với lý do đặc biệt
10:54 27/08/2025
Chân dung
Áp thấp nhiệt đới hình thành trên Biển Đông, hướng về đất liền nước ta
10:45 27/08/2025
Thời tiết
Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt gần 2.000 đại biểu Quốc hội các thời kỳ
10:40 27/08/2025
Chính trị
MMA là gì, có phải môn võ thực chiến nhất?
10:34 27/08/2025
Võ Thuật
Hà Nội phê duyệt đoạn tuyến Metro xuyên qua phố cổ và hồ Hoàn Kiếm
10:33 27/08/2025
Tin nóng
Nhiều trường xét tuyển bổ sung ngành Y khoa, Điều dưỡng 2025
10:31 27/08/2025
Tuyển sinh
Ủng hộ cô gái MMA ‘hạ’ gã côn đồ xăm trổ để tự vệ
10:26 27/08/2025
Ý kiến
Đạt 128 triệu đồng/lượng, giá vàng lại lập đỉnh mới
10:24 27/08/2025
Tin giá vàng
VietinBank - Vươn mình cùng đất nước
10:20 27/08/2025
Kinh tế