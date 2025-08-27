Đóng

Cô gái MMA 'hạ gục' thanh niên xăm trổ ở hầm giữ xe

(VTC News) -

Bị nam thanh niên xăm trổ xúc phạm và đánh, cô gái 28 tuổi tập MMA đã lao vào đánh trả, không chế người này ngay sau đó.

Hồng Thắm
