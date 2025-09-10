Chuyển đổi xanh – số cho hệ sinh thái SATRA

(VTC News) -

Với Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn – TNHH Một Thành viên (SATRA), mục tiêu này có thể được hiểu là việc áp dụng công nghệ số để nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh, tối ưu hóa trải nghiệm khách hàng và phát triển các sản phẩm, dịch vụ số, đồng thời xây dựng năng lực cạnh tranh và phát triển đội ngũ công nghệ, góp phần vào mục tiêu chuyển đổi số chung của quốc gia.

Người tiêu dùng chuyển dịch rõ rệt từ mua sắm truyền thống sang trải nghiệm số. (Ảnh: VISSAN)

Hệ sinh thái tạo sức bật

Trong bối cảnh thị trường nhiều biến động, SATRA tiếp tục khẳng định vai trò “đầu tàu” thương mại – dịch vụ của TP.HCM, vừa đảm bảo nguồn cung thực phẩm ổn định, vừa mở rộng xuất khẩu, đồng thời dẫn dắt các đơn vị thành viên trong hệ sinh thái tiến bước theo chiến lược chuyển đổi kép: số hóa và xanh hóa.

Điểm nổi bật trong mô hình phát triển của SATRA là tính cộng hưởng giữa hơn 50 đơn vị thành viên, công ty con và liên kết, hình thành một chuỗi khép kín từ sản xuất – chế biến – phân phối – logistics – xuất khẩu.

Chợ đầu mối Bình Điền giữ vai trò điều tiết cung - cầu thực phẩm tươi sống cho toàn khu vực phía Nam. (Ảnh: SATRA)

6 tháng đầu năm 2025, hầu hết các đơn vị chủ lực của SATRA đều đạt kết quả kinh doanh khả quan, phản ánh rõ sự gắn kết và bổ trợ lẫn nhau trong toàn hệ thống. Doanh thu từ kênh thương mại điện tử của VISSAN tăng trên 50% – tiếp nối chuỗi tăng trưởng bình quân hơn 50%/năm giai đoạn 2023–2025. Con số này cho thấy sự dịch chuyển rõ rệt của người tiêu dùng từ mua sắm truyền thống sang trải nghiệm số.

Chợ đầu mối Bình Điền – “lá phổi” cung ứng thực phẩm tươi sống của TP.HCM – trung chuyển mỗi đêm 2.200 – 2.500 tấn hàng hóa, giữ vai trò điều tiết cung – cầu khu vực phía Nam. COFIDEC tiếp tục giữ vai trò “cửa ngõ” xuất khẩu. 6 tháng qua, doanh nghiệp hoàn thành 58,6% kế hoạch năm, kim ngạch xuất khẩu đạt 54,3% kế hoạch, tăng 14,1% so với cùng kỳ, đưa tôm, cá tra, rau quả chế biến thâm nhập các thị trường Nhật Bản, EU, Mỹ.

Hệ thống bán lẻ SATRA với gần 180 cửa hàng Satrafoods, 04 siêu thị tự chọn Satramart và các trung tâm thương mại Centre Mall là “mắt xích cuối” kết nối, cung cấp sản phẩm trực tiếp cho người tiêu dùng, đồng thời mở rộng kênh tiêu thụ cho VISSAN, COFIDEC và nhiều doanh nghiệp khác trong chuỗi cung ứng.

Theo đại diện SATRA: “VISSAN bảo đảm nguồn cung, COFIDEC mở lối xuất khẩu, chợ Bình Điền điều tiết thị trường, còn hệ thống bán lẻ SATRA kết nối – phân phối trực tiếp sản phẩm đến tận tay người tiêu dùng. Chuỗi liên kết này không chỉ giảm rủi ro, mà còn tạo lợi thế cạnh tranh tổng thể, giúp SATRA duy trì vai trò trụ cột cho thị trường TP.HCM.”

Thương mại nội địa góp phần quan trọng vào các chiến lược phát triển của SATRA. (Ảnh: SATRA)

Nền tảng để bứt phá

Không chỉ là những chỉ tiêu về tăng trưởng doanh thu hay lợi nhuận, mục tiêu cốt lõi mà SATRA đang tập trung hướng đến là một sự chuyển mình toàn diện, lấy ba trụ cột Chuyển đổi số-Kinh tế xanh-Phát triển bền vững làm kim chỉ nam cho mọi hành động. Mục tiêu này thể hiện vai trò tiên phong của một doanh nghiệp nhà nước chủ lực, không chỉ bắt kịp xu thế thời đại mà còn chủ động kiến tạo tương lai, đóng góp vào sự phát triển chung của TP.HCM.

Nhờ hệ sinh thái gắn kết, SATRA không chỉ giữ tăng trưởng ổn định mà còn tạo dư địa để bứt phá trong giai đoạn tới. Từ thương mại nội địa đến xuất khẩu, từ logistics đến bán lẻ, SATRA đều định hình rõ chiến lược phát triển, gắn liền với chuyển đổi xanh và số. Trong lĩnh vực chuyển đổi số, SATRA hợp tác cùng FPT triển khai số hóa toàn diện, từ quản trị đến logistics, hướng tới năm 2030 toàn bộ hệ thống vận hành trên nền tảng số, ứng dụng dữ liệu lớn (big data) để tối ưu chi phí và thích ứng nhanh với biến động.

Hệ thống bán lẻ SATRA khuyến khích người tiêu dùng sử dụng thay thế túi nylon bằng bao bì thân thiện môi trường. (Ảnh: SATRA)

Song song đó, với chiến lược chuyển đổi xanh, toàn bộ hệ thống bán lẻ đã thay thế túi nylon bằng bao bì thân thiện môi trường, ưu tiên nông sản đạt chuẩn VietGAP, GlobalGAP, Halal; logistics nâng cấp kho bãi, điển hình như Kho Bình Đường theo hướng tiết kiệm năng lượng và hiện đại.

Đại diện SATRA khẳng định: “Chuyển đổi số giúp chúng tôi linh hoạt, còn chuyển đổi xanh tạo giá trị bền vững. Khi kết hợp cùng sức mạnh cộng hưởng từ hệ sinh thái, đây sẽ là chìa khóa để SATRA vươn xa, hướng tới mục tiêu trở thành tập đoàn thương mại – dịch vụ hàng đầu Việt Nam.”