Chưởng môn Thanh Thành: 99% người thường không phải đối thủ của Ngô Kinh

(VTC News) -

Ngô Kinh (Jacky Wu), sinh ngày 3/4/1974 tại Bắc Kinh, tốt nghiệp Đại học Thể dục Thể thao Bắc Kinh, là diễn viên nam kiêm đạo diễn nổi tiếng của Trung Quốc. Theo tờ QQ, Ngô Kinh năm 6 tuổi đã bắt đầu luyện võ tại Trường Thể thao Nghiệp dư Thập Sát Hải, Bắc Kinh.

Năm 14 tuổi, Ngô Kinh đã là một thần đồng võ thuật có chút danh tiếng và bắt đầu tham gia các hoạt động giao lưu võ thuật quốc tế. Cũng ở tuổi 14, Ngô Kinh đã giành được chức quán quân võ thuật toàn quốc đầu tiên là Quán quân Quyền, Thương, Đao tại giải thi đấu võ thuật toàn quốc. Năm 15 tuổi, Ngô Kinh vào đội võ thuật Bắc Kinh, bắt đầu tiếp nhận sự huấn luyện võ thuật chuyên nghiệp nhất cả nước.

Năm 20 tuổi, Ngô Kinh một lần nữa giành chức quán quân võ thuật, và là quán quân kép ở nội dung Thương thuật và Đối luyện. Năm 23 tuổi, Ngô Kinh lần thứ ba giành chức quán quân kép hai nội dung này.

Về sự nghiệp diễn xuất, Ngô Kinh đóng phim đầu tay là vai chính trong Thái Cực quyền 1996 với Chung Lệ Đề, Hồ Huệ Trung… Lý do đạo diễn Trương Hâm Viêm chọn anh rất đơn giản. Sau khi đi một vòng quanh trường võ thuật, ông nhận thấy "chẳng có mấy ai ưa nhìn, chỉ có Ngô Kinh là trông 'tàm tạm'".

Sau đó Ngô Kinh đó nhận được sự đánh giá cao từ Viên Hòa Bình, liên tiếp góp mặt trong nhiều bộ phim võ hiệp như Thái Cực Tông Sư, Tiểu Lý Phi Đao, Tân Thiếu Lâm Tự, từ đó gây dựng tiếng tăm.

Năm 1998, bộ phim cổ trang Thái Cực Tông Sư do Ngô Kinh đóng chính cùng Vu Hải lên sóng. Anh vào vai nhất đại tông sư Nội gia quyền Dương Dục Càn cơ trí nhân dũng. Nhờ vai diễn này, anh bắt đầu nhận được sự chú ý lớn tại Trung Quốc đại lục. Trong quá trình quay phim, Ngô Kinh đã sơ suất làm gãy ngón tay út bên trái.

Năm 2005, Ngô Kinh ký hợp đồng với "người đại diện vàng" Huỳnh Bách Cao, bắt đầu phát triển sự nghiệp tại Hồng Kông (Trung Quốc) và tham gia nhiều phim hành động như Sát Phá Lang. Trong những năm tháng ở Hồng Kông, Ngô Kinh đa số chỉ được đóng vai phụ, thậm chí là vai phản diện, nhưng anh trân trọng mọi cơ hội, không ngừng mài giũa diễn xuất và khả năng thiết kế hành động.

Dù vậy, Ngô Kinh tiếp tục đối mặt với nhiều chấn thương khi quay phim.

Năm 2012, Ngô Kinh trở về Trung Quốc đại lục phát triển, vài năm sau bùng nổ danh tiếng nhờ đóng chính trong phim Chiến Lang. Những năm gần đây, Ngô Kinh liên tiếp tham gia các dự án như Lưu Lạc Địa Cầu, Hồ Trường Tân …doanh thu phòng vé đạt con số vô cùng kinh ngạc. Gần đây nhất, Ngô Kinh đóng chính trong phim “Tiêu nhân: Phong khởi đại mạc”.

Nhắc tới Ngô Kinh, nhiều người đều đặt câu hỏi là liệu anh có khả năng thực chiến giống như thể hiện trên phim.

Có ý kiến cho rằng Ngô Kinh không có thực tài, cho rằng các phân cảnh võ thuật trong phim của diễn viên này quá giả tạo, thậm chí nhiều người còn nghĩ Ngô Kinh ngay cả một người bình thường cũng đánh không lại.

Chưởng môn Thanh Thành nói về Ngô Kinh

Chủ đề này thậm chí đã thu hút sự quan tâm của Lưu Tuy Tân, chưởng môn phái Thanh Thành hiện tại. Nhân vật được xem là "Thái Sơn Bắc Đẩu" trong võ lâm đã đưa ra ý kiến về khả năng võ nghệ của Ngô Kinh. Theo Lưu Tuy Tân, Ngô Kinh giỏi võ và 99% người bình thường căn bản không phải là đối thủ của nam tài tử.

Lưu Tuy Tân giới thiệu về cuộc đời của Ngô Kinh: "Trước khi trở thành diễn viên và đạo diễn nổi tiếng, Ngô Kinh vốn là thành viên của đội võ thuật chuyên nghiệp, hơn nữa còn từng giành chức quán quân võ thuật toàn quốc. Cậu ấy có nền tảng võ thuật rất thâm hậu”.

Chưởng môn Thanh Thành tiếp tục nói: “Tôi rất thích một số động tác võ thuật trong phim truyền hình và điện ảnh của anh ấy. Chỉ cần nhìn là biết ngay là người có luyện công. Nếu hỏi Ngô Kinh có đánh đấm được không, tôi tin rằng 99% người thường chắc chắn đánh không lại Ngô Kinh. Còn nếu hỏi anh ấy có đánh được với các võ sĩ Tán đả không, thì đây hoàn toàn không phải chuyện có thể so sánh, vì hai bên vốn không phải cùng một loại hình. Một vận động viên Tán đả đánh bại Ngô Kinh, lẽ nào có thể chứng minh Ngô Kinh không giỏi sao? Anh ta có thực hiện được những động tác võ thuật đẹp mắt như Ngô Kinh không?".

Tờ QQ bình luận về câu nói của chưởng môn Thanh Thành Lưu Tuy Tân: “Chưởng môn phái Thanh Thành đã nói rất rõ ràng: Ngô Kinh biết đánh võ, 99% người bình thường không phải đối thủ của ông. Nhưng nếu nói đấu với vận động viên Tán đả hay boxing chuyên nghiệp, Ngô Kinh chắc chắn rất khó thắng vì trọng tâm rèn luyện khác nhau”.

“Tất nhiên, cũng không thể nói Ngô Kinh nhất định không thể đánh bại vận động viên Tán đả. Nếu gặp phải những tay Tán đả hạng hai trên mạng suốt ngày lớn tiếng đòi đánh Nhất Long thì Ngô Kinh có lẽ vẫn sẽ thắng”, tờ QQ viết tiếp.

Tờ QQ khẳng định những nhân vật tự xưng giỏi võ công trên các trang mạng xã hội như Bì Hương Viễn, Ma Đồng, Công Phu A Cửu, Đằng Phi, Thiết Quyền Đạo Phùng Thiếu Hiệp cũng chưa chắc thắng được Ngô Kinh.

Trang web của tờ Nhân Dân Nhật Báo cho biết khi đóng Chiến Lang, Ngô Kinh đã trực tiếp đến huấn luyện tại đơn vị đặc chủng của Đại quân khu Nam Kinh ròng rã 18 tháng, nhiều thành tích nằm trong nhóm dẫn đầu của quân đặc chủng.

Nói về sự nghiệp Ngô Kinh, tờ Zlook cho rằng Ngô Kinh đã đi lên từ những vai diễn phụ khi sang đóng phim ở Hong Kong (Trung Quốc) để trở thành một diễn viên nổi tiếng như hiện tại. Thậm chí, Ngô Kinh từng bị thương khi đóng cảnh chiến đấu với Chân Tử Đan trong Sát Phá Lang.

Chân Tử Đan sau đó trong một cuộc phỏng vấn đã nói: "Quán quân võ thuật đầy đường, không phải ai cũng có thể làm ngôi sao võ thuật”. Có phóng viên hỏi Ngô Kinh: "Nếu anh và Chân Tử Đan đấu tay không, ai sẽ thắng?" Ngô Kinh hóm hỉnh trả lời: "Tôi sẽ gọi 120 (số cấp cứu)”.

Đến năm 2023, Ngô Kinh trở thành diễn viên Trung Quốc đầu tiên đạt tổng doanh thu phòng vé tích lũy lên tới hơn 30 tỷ NDT. Bất kể năng lực thực chiến của Ngô Kinh bị hoài nghi thế nào thì giờ đây, anh vẫn là diễn viên nổi tiếng của Trung Quốc với nhiều tác phẩm ăn khách.