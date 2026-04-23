Chuẩn bị hồi hương 22 hài cốt liệt sỹ hy sinh tại Campuchia

Ngày 22 và 23/4, tại thành phố Senmonorom, tỉnh Mondulkiri (Campuchia), Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Đắk Lắk và Ban Chuyên trách tỉnh Mondulkiri tổ chức Hội đàm về việc đón nhận, hồi hương hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia qua các thời kỳ chiến tranh.

Tại buổi Hội đàm, 2 Ban Chuyên trách đánh giá, mùa khô 2025-2026, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia qua các thời kỳ chiến tranh tại tỉnh Mondulkiri được hai bên phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đầy đủ theo Bản ghi nhớ hàng năm được ký kết. Việc hợp tác, trao đổi, xử lý các vấn đề có liên quan được tiến hành chặt chẽ.

Hai Ban chuyên trách tiến hành Hội đàm để chuẩn bị hồi hương 22 hài cốt liệt sỹ Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh tại Campuchia. (Ảnh: Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk)

Với sự nỗ lực không ngừng của Đội K51 (Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đắk Lắk) và sự quan tâm, giúp đỡ của chính quyền và các cơ quan chức năng tỉnh Mondulkiri đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cung cấp thông tin, triển khai lực lượng hỗ trợ tại các địa phương, đến nay đã quy tập được 22 hài cốt liệt sỹ Việt Nam (chưa xác định được danh tính).

Ban Chuyên trách tỉnh Mondulkiri (Campuchia) xác định, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân địa phương luôn ghi nhớ và biết ơn sâu sắc sự giúp đỡ chí nghĩa, chí tình của quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam trong các thời kỳ chiến tranh. Trên tinh thần đoàn kết, thắm tình hữu nghị, tỉnh Mondulkiri luôn tích cực, tạo mọi điều kiện trong việc hợp tác để tỉnh Đắk Lắk thực hiện tốt nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sỹ và mong muốn các anh hùng liệt sĩ của Việt Nam sớm được đưa về nước, góp phần xoa dịu một phần mất mát của thân nhân liệt sỹ.

Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Đắk Lắk dâng hoa, dâng hương hài cốt liệt sỹ quy tập mùa khô 2025-2026. (Ảnh: Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk)

Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Đắk Lắk đánh giá, mùa khô 2025-2026, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt đạt được nhiều kết quả là nhờ sự phối hợp chặt chẽ, sự giúp đỡ triển khai nhiều giải pháp cụ thể, thiết thực của các cấp lãnh đạo, chính quyền, ban chuyên trách, lực lượng vũ trang và nhân dân tỉnh Mondulkiri. Quá trình thực hiện nhiệm vụ tại tỉnh Mondulkiri, Đội K51 tỉnh Đắk Lắk cũng đã phát huy tinh thần, trách nhiệm, xây dựng mối quan hệ truyền thống tốt đẹp với địa phương nước bạn, lan tỏa hình ảnh cao đẹp “Bộ đội cụ Hồ”.

Hai Ban chuyên trách ký kết các nội dung tại buổi Hội đàm. (Ảnh: Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk)

Để bảo đảm chu đáo, chặt chẽ các nội dung liên quan đến việc tổ chức hồi hương hài cốt liệt sỹ tìm kiếm quy tập mùa khô 2025-2026, hai Ban Chuyên trách đã trao đổi, thống nhất việc tổ chức lễ cầu siêu, bàn giao và tiễn đưa hài cốt liệt sỹ về tỉnh Đắk Lắk dự kiến diễn ra ngày 27/5, theo đúng nghi thức và phong tục tập quán của Campuchia. Hai bên cũng đồng thuận các nội dung liên quan đến công tác tìm kiếm, quy tập mộ liệt sỹ trong thời gian tiếp theo.