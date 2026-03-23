Phát hiện hài cốt liệt sỹ cùng nhiều di vật trong rừng ở Quảng Trị

Thực hiện kế hoạch tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ tại xã Hướng Lập (tỉnh Quảng Trị), quá trình mở rộng tìm kiếm ngày 23/3, Đội Quy tập hài cốt liệt sỹ thuộc Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 (Quân khu 4) tiếp tục quy tập được hài cốt liệt sỹ tại rừng khe núi Cha Lỳ (thôn Cựp, xã Hướng Lập, tỉnh Quảng Trị).

Hài cốt còn nhiều xương cốt như xương sọ, 10 chiếc răng, xương ống chân phải dài 18cm, xương ống chân trái dài 22cm cùng một số xương cánh tay, xương sườn. Lực lượng tìm kiếm thu được nhiều di vật gồm tăng võng nguyên bộ, 11 cúc áo - quần, 1 cuộn dây thông tin, nhiều mảnh đạn và đinh ghim.

Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 (Quân khu 4) thực hiện quy tập hài cốt liệt sỹ được phát hiện tại rừng khe núi Cha Lỳ (thôn Cựp, xã Hướng Lập). (Ảnh: Mạnh Tuấn - Đình Phi)

Ngay sau khi phát hiện, Đội Quy tập hài cốt liệt sỹ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 tổ chức đưa hài cốt liệt sỹ về Khu văn hóa tâm linh xã Khe Sanh (tỉnh Quảng Trị) để chăm sóc, hương khói, bảo quản và làm các thủ tục để xác định thông tin về hài cốt liệt sỹ.

Cách đây khoảng 10 ngày, Đội quy tập hài cốt liệt sỹ (Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337, Quân khu 4) thông tin, phát hiện một hài cốt liệt sỹ tại thôn Sê Pu (xã Hướng Lập, tỉnh Quảng Trị). Hài cốt nằm trong hang đá thuộc núi Cô Loong, thôn Sê Pu, ở độ sâu 3m, còn nhiều xương cốt.

Các di vật của liệt sỹ kèm theo có tăng, vải dù, bật lửa, pin đèn, bàn chải đánh răng, bộ cờ tướng, đồng tiền mệnh giá 2 xu phát hành năm 1958.

Theo Đội quy tập hài cốt liệt sỹ, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337, trước đây tại khu vực núi Cô Loong, đơn vị từng tìm kiếm và cất bốc được 33 hài cốt liệt sỹ. Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 tiếp tục khảo sát, mở rộng phạm vi tìm kiếm xung quanh khu vực phát hiện hài cốt liệt sỹ.

Vào ngày 11/3, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 cũng phát hiện một hài cốt liệt sỹ ở thôn Cu Bai (xã Hướng Lập). Hài cốt được phát hiện tại khu vực cửa hang đá thuộc núi Cỏ Chuối (thôn Cu Bai) nằm ở độ sâu 0,8-1m, được bọc trong tấm tăng và vải dù, bên ngoài có 2 miếng tăng còn nguyên vẹn.

Cùng với hài cốt, lực lượng tìm kiếm còn phát hiện một số di vật đi kèm, gồm đèn pha ô tô, lọ thuốc tiêm, lọ penicillin, hộp dầu, vỏ đạn K54, đạn AK, đạn đại liên, 3 mảnh bom và dây điện thông tin.