Đóng

Choáng ngợp trước dàn khí tài 'khủng' nhất từ trước tới nay của Bộ Công an

(VTC News) -

Dàn xe bọc thép, pháo tự hành và khí tài đặc chủng hiện đại lần đầu được Bộ Công an trình diễn, gây choáng ngợp.

Thanh Nga
Chia sẻ Facebook Bình luận

Tin mới