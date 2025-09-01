+
++
Choáng ngợp trước dàn khí tài 'khủng' nhất từ trước tới nay của Bộ Công an
(VTC News) -
Dàn xe bọc thép, pháo tự hành và khí tài đặc chủng hiện đại lần đầu được Bộ Công an trình diễn, gây choáng ngợp.
Thanh Nga
Tin mới
Pháo hoa rực sáng bầu trời Hà Nội, TP.HCM mừng 80 năm Quốc khánh 2/9
22:02 02/09/2025
Quốc khánh 2-9
Hà Nội: Xe buýt, tàu điện đảm bảo nhu cầu đi lại ngày Quốc khánh 2/9
21:55 02/09/2025
VTC NEWS TV
Hồng Nhung run khi lần đầu hát 'Bài ca Hà Nội' trong hoà nhạc Quốc gia
21:41 02/09/2025
Ca Nhạc
Trở về thời khắc Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập sau 80 năm
21:32 02/09/2025
Đời sống
Vẻ đẹp của các 'bông hồng' trong khối nữ diễu hành A80 tại Quảng trường Ba Đình
21:16 02/09/2025
Quốc khánh 2-9
Xe tăng Type 99A Trung Quốc sắp phô diễn ở lễ duyệt binh, uy lực thế nào?
20:56 02/09/2025
VTC NEWS TV
Du lịch TP.HCM thu hơn 4.100 tỷ đồng trong 4 ngày nghỉ lễ 2/9
20:55 02/09/2025
Du Lịch
Lịch cúp điện hôm nay ngày 03/09/2025 tại Cần Thơ
20:54 02/09/2025
Cần biết
Lịch cúp điện hôm nay ngày 03/09/2025 tại An Giang
20:54 02/09/2025
Cần biết
Choáng ngợp 3 đội hình chiến thuật của Hải quân Việt Nam tại Lễ diễu binh 2/9
20:50 02/09/2025
VTC NEWS TV
Trực tiếp: Chương trình 'Ánh sao độc lập' và bắn pháo hoa nghệ thuật mừng Quốc khánh
20:45 02/09/2025
VTC NEWS TV
Lịch cúp điện hôm nay ngày 03/09/2025 tại Vĩnh Long
20:24 02/09/2025
Cần biết
Triển lãm Thành tựu đất nước: Nơi giới trẻ 'yêu nước không phải theo trend'
20:00 02/09/2025
Văn hóa - Giải trí
Ông Kim Jong-un đi tàu hỏa bọc thép đến Trung Quốc dự lễ duyệt binh 3/9
19:57 02/09/2025
VTC NEWS TV
Trẻ em Trung Quốc 'đu trend' cắt tóc hình quốc kỳ, xe tăng trước lễ duyệt binh
19:53 02/09/2025
VTC NEWS TV
Toàn cảnh Lễ diễu binh, diễu hành Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9
19:51 02/09/2025
VTC NEWS TV
Người dân TP.HCM 'đội mưa' chờ xem pháo hoa mừng Quốc khánh 2/9
19:40 02/09/2025
Quốc khánh 2-9
Lịch cúp điện hôm nay ngày 03/09/2025 tại Đồng Tháp
19:27 02/09/2025
Cần biết
Chủ tịch nước lên đường dự Lễ kỷ niệm 80 năm chiến thắng phát xít tại Trung Quốc
19:26 02/09/2025
Thời sự quốc tế
Sân khấu đặc biệt ở Đại lễ A80
19:00 02/09/2025
Sống đẹp
Kết quả xổ số Sóc Trăng hôm nay 3/9/2025 - XSST 3/9
18:49 02/09/2025
Xổ số miền Nam
XSCT 3/9 - Trực tiếp kết quả xổ số Cần Thơ hôm nay 3/9/2025
18:44 02/09/2025
Xổ số miền Nam
Một người chết, hai người mất tích khi tắm hồ ở Đắk Lắk
18:42 02/09/2025
Tin nhanh 24h
Cầu thủ Việt kiều giá 12 tỷ đồng bị loại khỏi U23 Việt Nam
18:33 02/09/2025
Bóng đá Việt Nam
Uống nước đậu đen rang với gừng có tác dụng gì?
18:00 02/09/2025
Tư vấn
Kết quả xổ số Đồng Nai hôm nay 3/9/2025 - XSDN 3/9
18:00 02/09/2025
Xổ số miền Nam
Trung tâm Triển lãm Việt Nam được 'nhuộm đỏ' bởi triệu trái tim yêu nước
18:00 02/09/2025
Đời sống
Kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay 3/9/2025 - XSDNA 3/9
17:59 02/09/2025
Xổ số miền Trung
CĐV xếp hàng mua vé xem U23 Việt Nam
17:52 02/09/2025
Bóng đá Việt Nam
Trấn Thành thẫn thờ, thốt lên 'hay quá' 20 lần khi xem ‘Mưa đỏ’
17:49 02/09/2025
Phim