Chính quyền Mỹ ồ ạt truy quét người nhập cư trái phép tại Chicago

(VTC News) -

Chính quyền Tổng thống Donald Trump phát động chiến dịch “Operation Midway Blitz” tại thành phố Chicago, nhắm vào người nhập cư không có giấy tờ hợp pháp.

LINH NGÂN
