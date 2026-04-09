Chính phủ đề xuất giảm thuế với xăng dầu về 0 đến hết tháng 6

Chiều 9/4, Chính phủ chính thức trình Quốc hội dự án Nghị quyết về việc ban hành một số quy định về thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng, dầu và nhiên liệu bay, sau khi được sự nhất trí của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp sáng cùng ngày.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn.

Trình bày tờ trình của Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn nêu rõ xung đột tại Trung Đông đã làm cho giá năng lượng, đặc biệt là dầu mỏ và khí đốt biến động mạnh, nguồn cung xăng dầu bị gián đoạn, giá dầu thô thế giới có xu hướng tiếp tục tăng cao. Các tác động này đã ảnh hưởng lớn đến nguồn cung và thị trường xăng dầu trong nước làm giá xăng, dầu tăng cao trong thời gian ngắn, ảnh hưởng đến sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và sinh hoạt, thu nhập của người dân.

Thời gian vừa qua, để góp phần đa dạng hóa nguồn cung, bình ổn giá xăng, dầu trong nước, Chính phủ và Thủ tướng đã chỉ đạo sử dụng nhiều công cụ về chính sách tài khóa, trong đó có việc Thủ tướng ban hành Quyết định số 482 điều chỉnh giảm thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt từ 24h ngày 26/3 đến hết ngày 15/4.

"Sau khi Quyết định số 482 được ban hành, tại kỳ điều hành ngày 27/3 giá nhiều mặt hàng xăng dầu đã giảm, có mặt hàng giảm gần 6.000 đồng. Tuy nhiên, đây chỉ là giải pháp cấp bách áp dụng thời gian ngắn trong khi tình hình xung đột ở Trung Đông vẫn tiếp tục diễn biến khó lường và tác động trực tiếp đến thị trường xăng, dầu trong nước", ông Ngô Văn Tuấn nói.

Vì vậy, để đảm bảo mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát, ổn định tâm lý và đời sống người dân và doanh nghiệp cần xây dựng chính sách có thời hạn dài hơn để trình Quốc hội ban hành theo thẩm quyền. Căn cứ chỉ đạo của Bộ Chính trị, thẩm quyền của Quốc hội được quy định tại Hiến pháp và các luật thuế, Bộ Tài chính trình Chính phủ để trình Quốc hội sớm xem xét, thông qua dự án Nghị quyết ngay tại đầu Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI.

Chính phủ trình Quốc hội mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng (trừ etanol), dầu diezel, nhiên liệu bay, dầu hỏa và dầu mazut là 0 đồng/lít. Xăng, dầu diezel, nhiên liệu bay, dầu hỏa và dầu mazut thuộc đối tượng không phải kê khai, tính nộp thuế giá trị gia tăng nhưng được khấu trừ thuế thuế giá trị gia tăng đầu vào. Mức thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng các loại là 0%.

Chính phủ cũng đề xuất thời gian áp dụng chính sách này từ ngày 16/4 đến hết ngày 30/6.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi trình bày báo cáo thẩm tra.

Thẩm tra, Ủy ban Kinh tế và Tài chính cơ bản nhất trí với sự cần thiết ban hành chính sách theo đề xuất của Chính phủ.

Tuy nhiên, cùng với các giải pháp về thuế, cơ quan thẩm tra đề nghị Chính phủ có các giải pháp tổng thể, đồng bộ từ điều hành giá, minh bạch hóa các thành phần cấu thành giá xăng, dầu cơ sở đến bảo đảm chuỗi cung ứng, tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, găm hàng,… để nâng cao hiệu quả trong ban hành và thực hiện chính sách, bảo đảm thực hiện các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước đã đưa ra.

Về thời gian áp dụng nghị quyết, đa số ý kiến tại cơ quan thẩm tra cơ bản nhất trí với đề xuất của Chính phủ về thời gian áp dụng chính sách từ ngày 16/4 đến hết ngày 30/6. Một số ý kiến cho rằng, trước tác động của cuộc xung đột tại Trung Đông, ảnh hưởng đến giá xăng, dầu, có thể cân nhắc quy định thời hạn áp dụng dài hơn để bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Về thẩm quyền điều chỉnh hiệu lực của Nghị quyết, đa số ý kiến tại cơ quan thẩm tra cho rằng, với diễn biến khó dự đoán của cuộc xung đột tại Trung Đông, việc phân cấp, phân quyền điều chỉnh hiệu lực của Nghị quyết là cần thiết.

Do đó, để bảo đảm linh hoạt, kịp thời, phù hợp với Kết luận 18 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy ban Kinh tế và Tài chính đề nghị giao Chính phủ thẩm quyền quyết định rút ngắn hoặc kéo dài hiệu lực của Nghị quyết. Đồng thời, cân nhắc bổ sung quy định trong trường hợp khẩn cấp, giao Chính phủ quyết định điều chỉnh mức thuế tại Nghị quyết và báo cáo Quốc hội tại kỳ họp gần nhất.