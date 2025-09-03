Chi tiêu quốc phòng EU lập kỷ lục mới

(VTC News) -

Cơ quan Quốc phòng châu Âu cho biết họ dự kiến ​​tăng mức chi tiêu quốc phòng vào năm 2025 lên 446 tỷ USD. Trong khi đó, tổng chi tiêu quốc phòng của khối vào năm 2024 vượt Trung Quốc khoảng 1,5 lần và cao hơn ngân sách quân sự của Nga gấp 3 lần.

Mỹ là quốc gia có mức chi tiêu quân sự cao hơn. Con số này chiếm 1,9% GDP của khối và tăng 19% so với năm trước.

Chi tiêu quốc phòng của EU đạt kỷ lục. (Ảnh: Science Business)

Mức chi tiêu quốc phòng của EU tăng cao chủ yếu được thúc đẩy bởi việc nhiều quốc gia mua sắm trang thiết bị mới cũng như tăng ngân sách nghiên cứu và phát triển. Cả hai khoản này cộng lại được gọi chung là "đầu tư quốc phòng" theo cách nói của EU.

Đầu tư chiếm 31% tổng chi tiêu quốc phòng, tương đương 124 tỷ USD, trong đó 15 tỷ USD được sử dụng cho mục đích nghiên cứu và phát triển (R&D). Theo tính toán của EDA, hoạt động mua sắm thiết bị tăng 39% so với cùng kỳ năm trước; trong khi đó, nghiên cứu và phát triển tăng 20%.

Mức chi tiêu kỷ lục này được thúc đẩy bởi ngân sách toàn khối tăng lên, chứ không chỉ riêng mục tiêu mở rộng quân đội của từng quốc gia. Trong số 25 quốc gia tăng chi tiêu quốc phòng vào năm 2025, có đến 16 quốc gia chi tiêu nhiều hơn 10% vào năm 2024 so với năm 2023. Trong đó có Đức, Ba Lan, Tây Ban Nha, Thụy Điển và Hà Lan. Chỉ có ngân sách quân sự của Bồ Đào Nha và Ireland giảm vào năm 2024.

Chi tiêu quân sự của châu Âu cũng tăng theo cấp số nhân kể từ năm 2014, khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea từ Ukraine. Vào thời điểm đó, chi tiêu quốc phòng trên toàn khối đạt mức thấp nhất kể từ khi bắt đầu thu thập dữ liệu vào năm 2005, ở mức 221 tỷ USD.

Trên thực tế, chi tiêu quốc phòng của EU vào năm ngoái còn tăng nhanh hơn dự kiến ​​của EDA, vượt xa dự đoán của cơ quan này vào cuối năm 2023 là 20 tỷ USD.

Những quốc gia có mức chi tiêu quốc phòng lớn nhất nằm ngay gần Nga. Ba Lan dẫn đầu với gần 4% GDP vào năm 2024, tiếp theo là Estonia, Latvia và Lithuania, mỗi nước chi hơn 3% GDP cho quân sự.

“Châu Âu đang chi khoản tiền kỷ lục cho quốc phòng để bảo vệ an toàn cho người dân và chúng tôi sẽ không dừng lại ở đó", Đại diện Cấp cao về Chính sách Đối ngoại của EU Kaja Kallas nhấn mạnh.