CĐV Na Uy chi 8 tỷ đồng thuê chuyên cơ sang Mỹ cổ vũ đội nhà

(VTC News) -

Ngay sau khi Na Uy đánh bại Bờ Biển Ngà với tỷ số 2-1 để giành vé vào vòng 1/8 với Brazil tại World Cup 2026, hàng nghìn cổ động viên Na Uy đồng loạt săn vé máy bay sang Mỹ cổ vũ đội nhà. Các chuyến bay nhanh chóng kín chỗ, trong khi nhu cầu mua vé vẫn tăng đột biến. Việc này buộc các hãng hàng không phải mở chuyến bay đặc biệt.

Thậm chí, những người chịu chi nhất còn thuê chuyên cơ riêng với giá gần 3 triệu kroner Na Uy (khoảng 8 tỷ đồng) chỉ để có mặt tại trận đấu.

Theo báo VG, lượng tìm kiếm vé máy bay đến New York trên nền tảng FINN Reise tăng 653% chỉ trong 24 giờ sau chiến thắng của Na Uy trước Bờ Biển Ngà. Hãng hàng không SAS cho biết toàn bộ vé của các chuyến bay từ Oslo đến New York đã được bán hết.

Nhiều cổ động viên Na Uy thuê chuyên cơ riêng để đến Mỹ cổ vũ đội nhà. (Ảnh: Anona Jets)

Trong khi đó, hãng bay KLM vốn chỉ bán vài chục vé mỗi ngày cho chặng bay này, nay ghi nhận hàng trăm lượt đặt vé. Ngay cả số lượt tìm kiếm chuyến bay đến Miami, địa điểm sẽ diễn ra trận tứ kết nếu Na Uy đi tiếp, cũng tăng gấp đôi.

Để đáp ứng nhu cầu bùng nổ, hãng hàng không Norse đã quyết định khai thác chuyến bay đặc biệt giữa Oslo và New York. Trang DinSide cho biết công tác điều động máy bay và phi hành đoàn được triển khai chỉ vài phút sau khi Na Uy giành quyền vào vòng 1/8. Chiếc Boeing 787 Dreamliner với sức chứa 338 hành khách sẽ khởi hành và quay lại Oslo vào 7/7, một ngày sau trận đấu với Brazil.

Vé khứ hồi được bán với giá từ 23.000 kroner Na Uy (khoảng 60 triệu đồng) cho hạng phổ thông. Theo Norse, chỉ trong 5 phút đầu tiên mở bán, 15 vé đã được đặt thành công. Hãng bay này tin rằng nhiều cổ động viên vẫn sẽ sang New York ngay cả khi chưa có vé vào sân, chỉ để hòa mình vào bầu không khí World Cup.

Video: Na Uy đánh bại Bờ Biển Ngà với tỷ số 2-1

Đáng chú ý, Anona Jets xác nhận đã bán hai chuyến thuê bao bằng chuyên cơ Gulfstream G650. Mỗi chuyến có giá gần 3 triệu kroner Na Uy (khoảng 8,1 tỷ đồng). Số tiền này chưa bao gồm vé xem trận đấu, khách sạn, ăn uống hay các chi phí khác.

Mỗi chuyến có 14 ghế, đồng nghĩa với việc mỗi hành khách cần chi trả 225.000 kroner (khoảng 600 triệu đồng). Với số tiền này, khách chỉ cần đến sân bay 15 phút trước giờ cất cánh, được đưa đón bằng ô tô và sử dụng các dịch vụ đặc biệt.

Cơn sốt săn vé này có thể sẽ chưa dừng lại. Công ty Anona Jets cho biết họ sẵn sàng khai thác thêm các chuyến bay riêng nếu Na Uy đánh bại Brazil để giành quyền vào tứ kết tại Miami.