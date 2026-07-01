(VTC News) -

Mexico 2 0 Ecuador Quinones 22' Jimenez 31'

Trận đấu giữa Mexico và Ecuador thuộc vòng 1/16 World Cup 2026 diễn ra trên sân vận động Azteca tại Mexico City (Mexico). Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số Mexico vs Ecuador mới nhất tại đây.

Đội hình Mexico vs Ecuador

Mexico đá chính: Raul Rangel (1), Jorge Sanchez (2), Cesar Montes (3), Erik Lira (6), Luis Romo (7), Raul Jimenez (9), Julian Quinones (16), Gilberto Mora (19), Jesus Gallardo (23), Roberto Alvarado (25), Johan Vasquez (5).

Ecuador đá chính: Hernan Galindez (1), Piero Hincapie (3), Joel Ordonez (4), Willian Pacho (6), John Yeboah (9), Enner Valencia (13), Pedro Vite (15), Gonzalo Plata (19), Nilson Angulo (20), Alan Franco (21), Moises Caicedo (23).

Mexico đấu với Ecuador ở vòng 1/16 World Cup 2026. (Ảnh: Reuters)

Thông tin Mexico và Ecuador trước trận đấu

Mexico gặp Ecuador ở vòng 1/16 World Cup 2026. Trận đấu diễn ra tại Estadio Azteca tại Mexico City (Mexico). Đội thắng trong cặp đấu Mexico vs Ecuador gặp Anh hoặc CHDC Congo ở vòng 1/8.

Opta đánh giá Mexico có 47,1% khả năng thắng trong 90 phút. Tỷ lệ thắng của Ecuador là 23,7%, trong khi khả năng trận đấu phải bước vào hiệp phụ là 29,2%.

Hai đội từng gặp nhau một lần tại World Cup. Ở vòng bảng World Cup 2002, Mexico thắng Ecuador 2-1.

Mexico đứng đầu bảng A với 9 điểm. Đội bóng của huấn luyện viên Javier Aguirre thắng Nam Phi 2-0, Hàn Quốc 1-0 và CH Séc 3-0. Ecuador đi tiếp với tư cách một trong các đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất. Đại diện Nam Mỹ thua Bờ Biển Ngà 0-1, hòa Curacao 0-0 và thắng Đức 2-1 ở lượt cuối bảng E.

Mexico được đánh giá cao hơn nhờ lợi thế sân nhà và hàng thủ chưa thủng lưới. Dù vậy, Ecuador vừa đánh bại Đức và là đội có cường độ gây sức ép cao ở vòng bảng.