Cao thủ võ thuật Trung Quốc bỏ nghề bác sĩ, chia tay bạn gái để làm chưởng môn

Video Lưu Tuy Tân thể hiện Phách Không Quyền làm tắt nhiều ngọn nến

Chưởng môn phái Thanh Thành Lưu Tuy Tân sinh năm 1965 tại huyện Tuy Tân, thành phố Hạc Cương, tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc. Theo Baidu, khi còn nhỏ, Lưu Tuy Tân theo gia đình về Đô Giang Yến, Tứ Xuyên và sau này tốt nghiệp Đại học Y khoa Trùng Khánh.

Bỏ nghề bác sĩ làm chưởng môn phái võ thuật

Lưu Tuy Tân hồi nhỏ có thể chất yêu đuối. Vì gầy yếu và thường bị bắt nạt, ông quyết chí luyện võ để thay đổi số phận. Điều này dẫn tới việc hầu hết phần đời còn lại của ông đã gắn bó với võ thuật.

Điều thú vị về Lưu Tuy Tân là ông từng làm bác sĩ trước khi trở thành chưởng môn phái Thanh Thành. Trang Tjqworld viết về tiểu sử của Lưu Tuy Tân: “Lưu Tuy Tân xuất thân từ dòng dõi võ thuật danh gia của phái Thanh Thành. Từ nhỏ, ông đã theo học hơn mười vị danh sư và ẩn sĩ để rèn luyện võ thuật truyền thống, tán thủ hiện đại cùng văn hóa Đạo gia.

Ông từng 6 lần giành chức Vô địch và Á quân tại các giải đấu võ thuật quốc tế và thế giới; có 12 năm làm nghề y và hơn 20 năm giảng dạy võ thuật”.

Lưu Tuy Tân là chưởng môn phái Thanh Thành

“Vào năm 2001, ông được tông sư Dư Quốc Hùng — đại diện duy nhất của phái Thanh Thành được Hiệp hội Võ thuật Trung Quốc công nhận — chính thức truyền thụ ấn tín, trở thành Chưởng môn đời thứ 36 của võ thuật phái Thanh Thành. Ông đã kế thừa Thanh Thành Huyền Môn Thái Cực Quyền, môn võ vốn chỉ được truyền dạy đơn truyền qua các đời chưởng môn”, trang Tjqworld viết.

Theo thông tin từ Sina, Lưu Tuy Tân từng làm bác sĩ gây mê nhưng đã từ bỏ nghề này để theo đuổi con đường võ học và cuối cùng trở thành chưởng môn phái Thanh Thành. Ngoài ra, Lưu Tuy Tân còn chia tay người yêu vì chọn con đường võ học.

"Lưu Tuy Tân bắt đầu luyện tập võ thuật Thanh Thành từ năm 6 tuổi, đến năm 1994 thì bái sư theo học tông sư Dư Quốc Hùng. Để theo đuổi con đường võ học và truyền bá đạo nghĩa, ông đã từ bỏ nghề bác sĩ gây mê, sau đó cũng vì mải mê nghiệp võ mà không thể chăm lo cho gia đình dẫn đến việc chia tay người yêu”, tờ Sina viết.

Lưu Tuy Tân đã từ bỏ công việc bác sĩ để theo nghiệp võ

Lưu Tuy Tân chia sẻ: 'Sư phụ thấy tôi sẵn sàng từ bỏ cả gia đình và sự nghiệp riêng, nên tin tưởng rằng tôi sẽ toàn tâm toàn ý quảng bá võ thuật Thanh Thành'."

Trang Baike cũng cho biết sau khi tốt nghiệp Đại học Y khoa Trùng Khánh, Lưu Tuy Tân vừa làm ngành y vừa dạy võ. Năm 1993, ông nghỉ việc để tập trung hoàn toàn vào võ thuật. Thời trẻ, ông có tính hiếu thắng, từng liên tục đăng báo thách đấu tại Đô Giang Yến, dẫn đến nhiều chấn thương. Đến năm 1996, khi gặp tông sư Dư Quốc Hùng và được truyền dạy Thái Cực Thanh Thành, ông mới lĩnh hội được triết lý "cương nhu phối triển", giúp tính cách trở nên ôn hòa và sức khỏe cải thiện rõ rệt.

Môn phái Thanh Thành của Lưu Tuy Tân trở nên nổi tiếng qua tiểu thuyết “Tiếu Ngạo Giang Hồ” của nhà văn Kim Dung. Tuy nhiên nhiều chiêu thức võ công trong tiểu thuyết là hư cấu. Trên thực tế, võ thuật Thanh Thành vẫn có những tuyệt kỹ riêng.

Lưu Tuy Tân cho biết môn phái có tuyệt kỹ “Phách không quyền" có thể ra 7 cú đấm mỗi giây, làm tắt nến cách xa 1 mét. Thái cực Thanh Thành cũng nổi tiếng về dưỡng sinh.

Hơn 5 triệu đệ tử, Kung Fu Panda cũng theo học

Trong nhiều năm qua, Lưu Tuy Tân luôn cố gắng quảng bá võ thuật phái Thanh Thành. Ông quyết định "hóa rườm rà thành đơn giản" bằng cách tinh giản võ thuật Thanh Thành Thái Cực từ 36 thức xuống còn 18 thức, 13 thức, 9 thức và 6 thức. Hiện nay, bài công phu mà Lưu Tuy Tân truyền dạy cho đại đa số mọi người chính là Thái Cực 6 thức.

Lưu Tuy Tân đã cố gắng truyền bá võ thuật Thanh Thành trong nhiều năm qua

Sau khi được đơn giản hóa, nhiều người đã sẵn lòng luyện tập hơn. Lưu Tuy Tân chia sẻ: "Bởi vì nó rất đơn giản. Thông thường người từ 7 tuổi trở lên đã có thể bắt đầu học Thái Cực rồi." Phương pháp giáo dục Thái Cực này của ông được mọi người đón nhận và lan truyền nhanh chóng.

Thậm chí, võ sư Lưu còn thiết kế riêng các khóa học cho nhiều nhóm đối tượng khác nhau như người già, phụ nữ mang thai, người béo phì... Việc kết hợp hiệu quả giữa võ thuật truyền thống với rèn luyện thân thể và định hình vóc dáng đã giúp nhiều người cảm thấy hứng thú với võ thuật hơn.

Lưu Tuy Tân đang tích cực quảng bá võ thuật Thanh Thành ra toàn cầu

Đến nay, đệ tử và học viên của Lưu Tuy Tân đã có mặt tại hơn 80 quốc gia trên thế giới. Những nhân vật nổi tiếng như siêu sao quốc tế Aamir Khan hay đoàn làm phim "Kung Fu Panda 2" cũng từng tìm đến ông để trao đổi và học hỏi. Với số lượng người tiếp cận vượt quá 5 triệu, Lưu Tuy Tân đang tích cực quảng bá võ thuật Thanh Thành ra toàn cầu, giúp môn phái này vươn xa khỏi "vòng an toàn", đứng vững tại Trung Quốc và gây tầm ảnh hưởng trên toàn thế giới.

Theo Baike, Lưu Tuy Tân đã xuất bản chuyên khảo "Tuyệt kỹ Trung Hoa — Võ thuật Thanh Thành" và 10 bộ đĩa phim về võ thuật Thanh Thành và Thái Cực 18 thức. Ông cũng công bố hàng trăm bài báo, tham luận trên các tạp chí võ thuật và hội thảo học thuật quốc tế..

Báo Thương nghiệp Thành Đô viết về Lưu Tuy Tân: “Lưu Tuy Tân, vị chưởng môn phái Thanh Thành, sở hữu vóc dáng cao ráo với chòm râu dài thanh thoát, toát lên khí chất nghệ sĩ khác biệt với giới võ biền thông thường. Từ một đứa trẻ ốm yếu bệnh tật, ông đã vươn mình trở thành cao thủ Thanh Long thất đoạn của võ thuật Trung Quốc. Ông là người đưa phái Thanh Thành đạt đến những vinh quang và niềm tự hào chưa từng có trong lịch sử”.