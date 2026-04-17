Cảnh sát Giao thông Lâm Đồng ứng cứu kịp thời một phụ nữ có dấu hiệu đột quỵ

Ngày 17/4, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đơn vị nhận được thư cảm ơn của anh Lộc Văn Luận (trú xã Quảng Sơn, tỉnh Lâm Đồng) - chồng của chị Hà Thị Thuận - người điều khiển xe máy trên đường thì có dấu hiệu bị đột quỵ và được lực lượng Cảnh sát Giao thông tỉnh Lâm Đồng ứng cứu kịp thời.

Lá thư cảm ơn của người nhà chị Thuận gửi đến lực lượng Cảnh sát Giao thông Lâm Đồng.

Theo đó, ngày 31/3, trong lúc làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát giao thông, tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát Giao thông số 6 phát hiện chị Hà Thị Thuận (vợ anh Lộc Văn Luận) đang điều khiển xe máy có biểu hiện chóng mặt, tức ngực, khó thở, nghi dấu hiệu đột quỵ.

Nhận thấy tình huống nguy cấp, tổ công tác đã nhanh chóng sử dụng xe đặc chủng đưa chị Thuận đến Trung tâm Y tế xã Quảng Sơn cấp cứu. Nhờ được hỗ trợ kịp thời, chị Thuận đã qua cơn nguy kịch.

Trong thư, anh Luận bày tỏ sự biết ơn, lòng cảm kích đối với hành động kịp thời, nhân văn của các chiến sĩ Cảnh sát Giao thông đã hỗ trợ, giúp đỡ vợ anh Luận kịp thời.

Trong một trường hợp khác, ngày 25/3, trong quá trình tuần tra trên tuyến, tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông số 6 đã nhặt được một ví da của anh Nguyễn Hữu Đạt, bên trong có tiền mặt, giấy tờ tùy thân và điện thoại Iphone 11.

Sau đó, lực lượng Cảnh sát giao thông đã chủ động xác minh, liên hệ và trao trả lại đầy đủ tài sản cho anh Đạt.

Trước đó, Báo Điện tử VTC News thông tin, ngày 15/4, thông tin từ Công an tỉnh Lâm Đồng, anh Phan Hùng Vĩ (ở xã Quảng Hòa) đã viết thư cảm ơn gửi đến Công an xã này bày tỏ sự cảm kích sâu sắc trước tinh thần trách nhiệm, sự tận tình của hai cán bộ Công an xã Quảng Hòa đã giúp anh thoát khỏi nguy hiểm khi bị điện giật.

Cụ thể, vào lúc 16h45 ngày 31/3, phát hiện tại khu vực gần trụ sở đơn vị có nhiều tiếng kêu cứu, la hét của người dân, Công an xã Quảng Hòa cử Thiếu úy Nguyễn Tất Thìn và Thiếu úy Nguyễn Khắc Tiệp nhanh chóng đến hiện trường.

Tại đây, lực lượng Công an phát hiện anh Phan Hùng Vĩ bị điện giật đang trong tình trạng bất tỉnh, có dấu hiệu ngừng thở. Thiếu úy Nguyễn Tất Thìn và Thiếu úy Nguyễn Khắc Tiệp đã phối hợp cùng người dân ngắt nguồn điện, tiến hành các biện pháp sơ cứu ban đầu như hô hấp nhân tạo, ép tim ngoài lồng ngực, đồng thời liên hệ cơ sở y tế để hỗ trợ cấp cứu.

Nhờ sự nhanh trí, kịp thời và tinh thần trách nhiệm cao của lực lượng công an xã cùng sự phối hợp của người dân, nạn nhân đã dần hồi tỉnh và được đưa đến Trung tâm Y tế khu vực Đam Rông để tiếp tục điều trị. Đến nay, sức khỏe của nạn nhân đã qua cơn nguy kịch và dần ổn định.