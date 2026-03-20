Cận cảnh đường vành đai 870 tỷ đồng, băng qua rừng thông xanh mát của Đà Lạt

Dự án đường vành đai Đà Lạt có tổng chiều dài 7,4km với tổng vốn đầu tư khoảng 870 tỷ đồng. Đây là dự án do Sở Giao thông vận tải tỉnh Lâm Đồng (nay là Sở Xây dựng Lâm Đồng) làm chủ đầu tư. Đường vành đai Đà Lạt có điểm đầu tại nút giao Trúc Lâm - Yên Tử (phường Xuân Hương - Đà Lạt, Lâm Đồng) và kết thúc tại đường Hoàng Văn Thụ (phường Cam Ly - Đà Lạt, Lâm Đồng) đã hoàn thành sau hơn 5 năm xây dựng. Dự án đường vành đai Đà Lạt được kỳ vọng sẽ hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông, kết nối giao thông cho các phường ở vùng đô thị Đà Lạt, giảm ùn tắc giao thông khu vực trung tâm và phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội địa phương.