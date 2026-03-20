Cận cảnh đường vành đai 870 tỷ đồng, băng qua rừng thông xanh mát của Đà Lạt

Dự án đường vành đai Đà Lạt có tổng chiều dài 7,4km với tổng vốn đầu tư khoảng 870 tỷ đồng. Đây là dự án do Sở Giao thông vận tải tỉnh Lâm Đồng (nay là Sở Xây dựng Lâm Đồng) làm chủ đầu tư. Đường vành đai Đà Lạt có điểm đầu tại nút giao Trúc Lâm - Yên Tử (phường Xuân Hương - Đà Lạt, Lâm Đồng) và kết thúc tại đường Hoàng Văn Thụ (phường Cam Ly - Đà Lạt, Lâm Đồng) đã hoàn thành sau hơn 5 năm xây dựng. Dự án đường vành đai Đà Lạt được kỳ vọng sẽ hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông, kết nối giao thông cho các phường ở vùng đô thị Đà Lạt, giảm ùn tắc giao thông khu vực trung tâm và phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội địa phương.
Đường vành đai Đà Lạt được khởi công vào tháng 7/2021. Hiện tại, tuyến đường này đã thông xe xuyên suốt. Người dân và du khách có thể di lại thuận tiện khi ra vào trung tâm Đà Lạt mà không lo lắng quá nhiều về việc kẹt xe ở các cửa ngõ.
Cung đường này được xem là đường đẹp nhất Đà Lạt vì băng xuyên qua những cánh rừng thông xanh bạt ngàn nằm cạnh hồ Tuyền Lâm và núi đồi quanh co của Đà Lạt.
Sau khi hoàn thành và thông xe, diện mạo đô thị, khu vực dân cư đã thay đổi hoàn toàn. Tất cả đều rất ngăn nắp, sạch sẽ so với trước kia khi dự án liên tục "đứng bánh" vì câu chuyện giải tỏa mặt bằng chưa xong.
Con đường mới khang trang, hoành tráng mang đến niềm vui cho người dân và du khách khi đặt chân đến xứ sở ngàn hoa. Con đường giúp kết nối đèo Prenn và đèo Tà Nung dễ dàng, rút ngắn khoảng cách đáng kể.
Các xe tải chở rau hoa từ làng hoa Vạn Thành khi về TP.HCM có thể xuống đèo Prenn thay vì đi theo đèo Tà Nung.
Hệ thống điện, chiếu sáng được lắp đặt đầy đủ đảm bảo an toàn cho các phương tiện vào ban đêm.
Người dân tại phường Cam Ly - Đà Lạt cho biết, kể từ nay, bất kể mùa mưa hay nắng họ không còn phải lo sợ khi đi trên tuyến đường này. Đó là niềm vui lớn của bao thế hệ sinh sống tại đây.
Hệ thống lan can, vỉa hè và cây xanh được bố trí gọn gàng, ngăn nắp, tinh tươm.
Những hạng mục trụ điện, cống thoát nước đều được lắp đặt ngăn nắp và chuẩn bị đầy đủ để phục vụ người dân.
Ông Trần Văn Hưng (phường Lâm Viên - Đà Lạt) cho biết, rất vui vì con đường đã hoàn thành. "Tôi và gia đình đã có thể lên xuống hồ Tuyền Lâm, Thiền viện Trúc Lâm dễ dàng mà không sợ kẹt xe, chen lấn so với trước kia mỗi khi lễ, Tết", ông Hưng nói.
Trên tuyến đường này hai bên là cảnh núi rừng, thông reo vi vu, không khí trong lành.