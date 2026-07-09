Cải tạo nhà, kéo sập cả căn liền kề

(VTC News) -

Hiện trường vụ sập 2 ngôi nhà ở Bắc Ninh

Trưa 9/7, ông Trần Văn Thanh, Chủ tịch UBND phường Bắc Giang (tỉnh Bắc Ninh) xác nhận trên địa bàn xảy ra vụ sập hai căn nhà liền kề trong quá trình cải tạo, sửa chữa. Rất may vụ việc không gây thiệt hại về người.

Theo ông Thanh, sự cố xảy ra vào khoảng 10h45 cùng ngày tại hai căn nhà số 171 và 173 đường Lê Lợi, đều thuộc cùng một chủ sở hữu. Thời điểm xảy ra sự cố, gia đình đang tháo dỡ công trình để cải tạo.

Theo điều tra ban đầu, trong quá trình thi công, một phần công trình bất ngờ đổ sập ngoài dự kiến, kéo theo căn nhà liền kề cũng bị sập.

Ngay sau khi nhận được tin báo, chính quyền địa phương khẩn trương có mặt tại hiện trường, phối hợp với các lực lượng chức năng phong tỏa khu vực, kiểm tra hiện trạng công trình và triển khai công tác khắc phục hậu quả.

Hai căn nhà đổ sập hoàn toàn, may mắn không gây thiệt hại về người.

Ghi nhận tại hiện trường, hai căn nhà đổ sập hoàn toàn, nhiều vật liệu xây dựng, gạch đá và kết cấu công trình nằm ngổn ngang. Lực lượng chức năng đã lập hàng rào bảo đảm an toàn, phục vụ công tác điều tra nguyên nhân vụ việc.

Cách đây khoảng một tháng, tại phường Bắc Giang cũng xảy ra sự việc tương tự khi một hộ dân đào móng xây nhà khiến căn nhà liền kề bị nghiêng. Cụ thể, sáng 3/6, gia đình ông Nguyễn Văn C. (tổ dân phố Dân Chủ, phường Bắc Giang) đào móng để thi công xây dựng công trình tại số 31 đường Thánh Thiên. Việc múc đất sâu làm ảnh hưởng đến căn nhà số 33 nằm liền kề của gia đình bà Nguyễn Thị Nh.

Tại hiện trường, phần mặt tiền và toàn bộ mảng tường lớn của ngôi nhà số 33 xuất hiện nhiều vết nứt xé toác, kết cấu bê tông bị bong vỡ, gãy sập cục bộ. Toàn bộ công trình bị biến dạng và nghiêng hẳn sang phía hố móng đang đào, chực chờ đổ sập.

Theo bà Nh., gia đình mới mua ngôi nhà số 33 và sửa chữa, chuẩn bị về ở thì gặp sự cố trên. Sau đó, chính quyền khẩn cấp tháo dỡ 2 ngôi nhà để tránh nguy cơ tự đổ sập.