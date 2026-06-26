Cách thông tắc bồn rửa bát bị nghẽn do dầu mỡ

Khu vực chậu rửa bát là nơi tiếp nhận lượng rác thải hữu cơ khổng lồ mỗi ngày. Trong đó, tác nhân chính gây ra tình trạng tắc nghẽn dai dẳng và khó chịu nhất không phải là cọng rau hay hạt cơm, mà chính là dầu mỡ.

Đứng ở góc độ khoa học, mỡ động vật và dầu thực vật có một đặc tính vật lý vô cùng tai hại đối với hệ thống ống nước. Sự biến đổi trạng thái theo nhiệt độ. Khi ở trên chảo nóng, chúng tồn tại ở dạng lỏng. Tuy nhiên, khi trôi xuống đường ống dẫn nước thải bằng nhựa PVC có nhiệt độ thấp, khối chất lỏng này sẽ nhanh chóng hạ nhiệt, đông đặc và bám chặt vào thành ống. Theo thời gian, lớp mỡ này hoạt động như một loại keo dính sinh học, liên tục giữ lại các vụn thức ăn, cặn xà phòng và bã trà, tạo thành một khối vón cục rắn chắc bít kín hoàn toàn tiết diện dòng chảy.

Phản xạ của nhiều người là dùng vòi xịt nước lạnh xả mạnh. Về mặt kỹ thuật, nước lạnh chỉ làm khối mỡ đông cứng nhanh hơn. Để giải quyết triệt để sự cố này, chúng ta cần ứng dụng các nguyên lý nhiệt động lực học và hóa sinh để phân rã khối nghẽn từ bên trong.

Thông tắc bồn rửa bát nghẹt mỡ bằng nước rửa bát và nước nóng

Quy trình thực hiện:

- Rút cạn phần nước lạnh đang ứ đọng trong bồn rửa.

- Nhỏ khoảng nửa bát con nước rửa chén đậm đặc trực tiếp vào lỗ thoát nước.

- Chờ khoảng 5-10 phút để dung dịch thẩm thấu xuống khối mỡ.

Bồn rửa bát nghẹt mỡ gây ra nhiều phiền toái trong sinh hoạt, bạn hoàn toàn có thể tự thông tắc triệt để mà không cần thợ.

- Đun sôi 1-2 ấm nước (nên để nước nguội bớt còn khoảng 80 độ C để tránh gây biến dạng ống nhựa PVC mỏng). Đổ thẳng dòng nước nóng từ trên cao xuống lỗ thoát. Thế năng của dòng nước rơi từ trên cao kết hợp với phản ứng nhũ tương hóa sẽ cuốn trôi hoàn toàn mảng bám.

Kết hợp baking soda và giấm trắng

Đối với những mảng mỡ đã bám lâu ngày, bị sừng hóa và kết hợp với chất thải tạo thành khối nghẽn cứng đầu, sự kết hợp giữa baking soda và giấm trắng sẽ tạo ra một sức mạnh giải phóng không gian tuyệt vời. Baking soda là một chất có tính kiềm, trong khi giấm trắng chứa Axit Axetic.

Khi hai chất này gặp nhau trong môi trường đường ống hẹp, một phản ứng axit-bazơ mãnh liệt sẽ diễn ra, giải phóng một lượng khổng lồ bọt khí Carbon dioxide (CO_2). Sự giãn nở của bọt khí tạo ra một áp suất cơ học vi mô, liên tục khoét và phá vỡ cấu trúc của mảng bám mỡ. Đồng thời, cấu trúc bột của baking soda cũng đóng vai trò như một chất mài mòn vật lý an toàn.

Quy trình thực hiện:

- Đổ 1 cốc bột baking soda trực tiếp xuống lỗ cống. (Nếu miệng cống nhỏ, hãy dùng một chiếc phễu).

- Rót từ từ 2 cốc giấm trắng xuống. Bạn sẽ nghe thấy tiếng xèo xèo và bọt trắng sủi lên.

- Thao tác vật lý sống còn: Lập tức dùng một chiếc nắp đậy hoặc giẻ ướt bịt kín miệng lỗ thoát nước. Thao tác này nhằm ngăn chặn khí CO_2 thoát ngược lên trên, ép toàn bộ luồng áp suất này hướng xuống dưới để đẩy khối nghẽn.

- Ủ hỗn hợp trong khoảng 30 phút, sau đó tháo giẻ bịt và dội một chậu nước nóng để làm sạch dứt điểm.

Thông tắc bồn rửa bát nghẹt mỡ bằng cây thụt

Nếu các giải pháp hóa - lý chưa thể đánh bật những khối mỡ vón cục quá lớn, chúng ta cần chuyển sang nguyên lý áp suất chân không. Pit-tông cao su của cây thụt hoạt động dựa trên nguyên lý thay đổi áp suất không gian. Khi bạn nhấn xuống, không khí và nước bị ép mạnh vào đường ống, đẩy khối nghẽn đi. Khi bạn giật mạnh lên, một lực hút chân không được tạo ra sẽ kéo khối nghẽn ngược trở lại. Sự xô đẩy liên tục này sẽ xé toạc mảng bám.

Quy trình thực hiện:

- Xả một ít nước vào bồn rửa (ngập khoảng 3-5 cm) để tạo môi trường chân không, ngăn không khí lọt vào.

- Đặt miệng mút cao su bao trùm kín lỗ thoát nước.

- Giữ cán pit-tông thẳng đứng, thực hiện thao tác nhún đẩy xuống và giật lên dứt khoát, liên tục trong khoảng 1-2 phút.

- Khi thấy nước đột ngột rút cạn tạo thành luồng xoáy, điểm nghẽn đã được khơi thông.

Lưu ý khi tự thông tắc bồn rửa bát bị nghẽn do dầu mỡ

Giải quyết tình trạng tắc nghẽn chỉ là bước xử lý sự cố. Để bảo vệ hệ thống đường ống vận hành trơn tru hàng thập kỷ, người dùng cần thiết lập các nguyên tắc phòng vệ khoa học:

Tuyệt đối không đổ dầu mỡ thừa xuống cống: Đây là nguyên tắc vàng, đối với mỡ động vật hoặc dầu rán thừa, hãy để chúng nguội và đông lại, sau đó cho vào túi nilon và vứt vào thùng rác. Dùng khăn giấy lau sạch chảo dính nhiều dầu mỡ trước khi rửa bằng nước.

Sử dụng lưới lọc rác siêu mịn: Lưới lọc inox sẽ giữ lại vụn thức ăn và các tác nhân vật lý sinh ra nghẽn mạch.

Bảo dưỡng định kỳ: Hình thành thói quen đun một ấm nước nóng pha chút muối hạt hoặc nước cốt chanh và dội xuống chậu rửa bát mỗi tuần một lần. Sự can thiệp nhiệt năng định kỳ này sẽ làm tan chảy các lớp màng mỡ siêu mỏng vừa mới hình thành, không cho chúng có cơ hội tích tụ.