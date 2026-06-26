Cách làm đậu tẩm mỡ hành đúng kiểu Hà Nội

(VTC News) -

Trong bức tranh ẩm thực đa sắc của Hà Nội, bên cạnh những món ăn đòi hỏi đầu tư thời gian và các khâu chế biến như phở, bún thang..., có một món ăn hết sức bình dị nhưng lại hấp dẫn khó cưỡng: Đậu phụ tẩm mỡ hành. Chỉ từ những nguyên liệu rẻ tiền và quen thuộc nhất, người Hà Nội đã tạo ra một bản hòa ca tuyệt vời về hương vị và kết cấu.

Nhiều người nội trợ khi thực hiện món ăn này tại nhà thường gặp thất bại: đậu bị ngậm quá nhiều dầu, vỏ xẹp mềm nhũn, hoặc phần nước mắm hành bị mặn chát, thiếu đi sự hài hòa. Đứng ở góc độ khoa học ẩm thực, để làm nên món đậu tẩm mỡ hành chuẩn vị phố cổ, chúng ta cần sự tính toán chính xác từ khâu chọn nguyên liệu, quản trị nhiệt độ khi chiên, cho đến kỹ thuật sốc nhiệt khi tẩm ướp.

Nguyên liệu làm đậu tẩm hành

Thành bại của món ăn bắt đầu từ những nguyên liệu thô. Chìa khóa đầu tiên nằm ở miếng đậu phụ. Theo kinh nghiệm truyền thống, loại đậu hoàn hảo nhất để làm món này là đậu Mơ (đậu phụ làng Mai Động). Đây là loại đậu có kích thước nhỏ, kết cấu vô cùng mềm mọng, cầm trên tay núng nính nhưng không bị vỡ. Đặc tính ngậm nhiều nước của đậu Mơ sẽ giúp phần ruột bên trong vẫn giữ được độ béo ngậy, mềm tan ngay cả khi lớp vỏ bên ngoài đã được chiên giòn rụm.

Bên cạnh đó, chất xúc tác tạo nên linh hồn của món ăn chính là mỡ lợn. Trong ẩm thực hiện đại, nhiều người có thói quen dùng dầu thực vật để chiên. Tuy nhiên, dưới góc độ hóa học phân tử, mỡ động vật có điểm khói cao và cấu trúc lipid đặc thù, giúp tạo ra phản ứng maillard (phản ứng hóa nâu tạo độ giòn và hương thơm) mạnh mẽ hơn rất nhiều so với dầu ăn. Hơn nữa, mùi thơm ngậy đặc trưng của mỡ lợn khi kết hợp với hành hoa mới chính là hương vị nguyên bản của người Hà Nội.

Đậu tẩm mỡ hành là một trong những món ăn rất phù hợp trong ngày nắng nóng. (Ảnh: TC)

Kỹ thuật rán đậu

Công đoạn rán đậu phụ đòi hỏi sự quan sát và kiểm soát nhiệt năng tỉ mỉ. Mục tiêu là tạo ra một lớp vỏ ngoài cứng cáp, vàng ruộm, phồng xốp để làm khoang chứa nước mắm sau này.

Cách làm: Cắt đậu thành từng miếng vuông vức (khoảng 3 cm). Đun chảy mỡ lợn trong chảo sâu lòng. Nguyên tắc vật lý bắt buộc là phải đợi mỡ thật nóng (thử bằng cách nhúng đầu đũa tre vào thấy sủi bọt tăm mạnh) mới được thả đậu vào. Nếu thả đậu lúc mỡ chưa đủ nhiệt, nước trong đậu sẽ rỉ ra làm giảm nhiệt độ chảo, khiến đậu bị dính sát đáy và ngậm đầy mỡ thừa.

Khi thả đậu vào, giữ mức nhiệt trung bình cao. Không lật trở đậu liên tục. Hãy đợi khoảng 3-4 phút cho đến khi một mặt đậu đã vàng ươm, nổi hẳn lên bề mặt mỡ và cứng lại thì mới dùng đũa lật sang mặt khác. Chiên cho đến khi cả bốn mặt đều vàng đều, lớp vỏ phồng căng.

Làm mắm hành

Trong lúc chờ chiên đậu, bạn cần tiến hành pha chế hệ dung dịch mắm hành. Nước mắm dùng cho món này nên là loại nước mắm truyền thống, có độ đạm cao (từ 35-40 độ đạm) để tạo mùi thơm sâu, nhưng không được quá gắt.

Công thức pha chế: Hành hoa (hành lá) thái nhỏ, ưu tiên lấy phần đầu hành trắng và một ít lá xanh tươi. Cho hành vào một chiếc bát sâu lòng.

Tỷ lệ pha nước mắm là yếu tố quyết định sự hài hòa. Một công thức chuẩn thường áp dụng tỷ lệ: 1 phần nước mắm ngon - 2 phần nước lọc (nước đun sôi để nguội) - 0.5 phần đường tùy khẩu vị gia đình và một chút mì chính (bột ngọt).

Khuấy đều cho đường và mì chính tan hoàn toàn vào hỗn hợp nước mắm pha loãng, sau đó đổ trực tiếp hỗn hợp này vào bát hành hoa đã thái nhỏ. Lưu ý: Người Hà Nội xưa thường ăn vị mặn mộc mạc, ít dùng đường, nhưng việc thêm một chút xíu đường và nước lọc sẽ giúp trung hòa độ gắt của mắm, làm bát nước chấm dịu vị và tôn lên độ ngọt của đậu.

Tẩm đậu là khâu quan trọng nhất khi làm món đậu tẩm mỡ hành. (Ảnh: IG)

Bí quyết tẩm đậu trong món đậu tẩm hành

Đây là thao tác mang tính nghệ thuật của toàn bộ quá trình. Sự khác biệt giữa một đĩa đậu tẩm mỡ hành xuất sắc và một đĩa đậu nhạt nhẽo nằm ở chính vài giây ngắn ngủi này. Khi miếng đậu vừa được vớt ra khỏi chảo mỡ đang sôi sục (nhiệt độ khoảng 160-180°C), cấu trúc bên trong lớp vỏ giòn đang chứa toàn không khí nóng giãn nở. Ngay lập tức, bạn gắp miếng đậu đang bốc khói đó nhúng ngập ngay vào bát nước mắm hành.

Sự chênh lệch nhiệt độ đột ngột sẽ làm khối không khí bên trong miếng đậu co lại nhanh chóng, tạo ra một lực hút chân không vi mô. Lực hút này sẽ kéo phần nước mắm đậm đà và những vệt mỡ hành len lỏi vào sâu bên trong lớp vỏ xốp, thấm đẫm vào phần ruột đậu trắng ngần.

Bạn chỉ nhúng miếng đậu trong hỗn hợp mắm hành khoảng 2 đến 3 giây, không ngâm quá lâu để lớp vỏ ngoài vẫn giữ được độ giòn rụm vốn có, rồi gắp ngay ra đĩa. Lặp lại thao tác này cho đến khi hết lượng đậu trong chảo.

Khi thưởng thức, bạn sẽ cảm nhận được hương vị của món đậu tẩm hành trong khoang miệng. Lớp vỏ ngoài hơi giòn dai, thấm đẫm vị mặn mòi, thơm nức mũi của nước mắm và hành hoa chín tái, cắn vào bên trong là lớp ruột đậu Mơ nóng hổi, mềm tan như lụa, béo ngậy. Món ăn này khi kết hợp cùng bát cơm trắng bốc khói hay ăn kèm với canh cua rau đay trong những ngày hè oi ả, thực sự là một trải nghiệm ẩm thực đạt đến độ tinh tế hoàn hảo của nghệ thuật bếp núc gia đình.