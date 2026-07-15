Clip tài xế cố tình lao xe tải tông gác chắn khi tàu hoả sắp qua

(VTC News) -

Xe tải cố tình vượt đường ngang khi gác chắn đang hạ

Ngày 15/7, theo tin từ Cục Cảnh sát giao thông (CSGT), CSGT Đồng Nai lập biên bản vi phạm hành chính với T.Đ.N. về hành vi vượt đường ngang khi đèn báo hiệu đã bật sáng, quy định tại khoản 9 Điều 13 Nghị định số 81/2026.

Với hành vi này, người vi phạm bị phạt tiền 18-20 triệu đồng và bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 1-3 tháng.

Trước đó, hơn 7h ngày 5/6, hệ thống camera của ngành đường sắt ghi lại cảnh xe tải mang BKS 60C-330.XX cố tình vượt đường ngang tại Km1665+190, khu gian Dầu Giây - Trung Hòa, trên tuyến đường sắt Bắc - Nam, đoạn qua xã Hưng Thịnh, tỉnh Đồng Nai, khi đèn cảnh báo tự động đã bật sáng.

Hình ảnh từ camera cho thấy, dù đèn tín hiệu đã hoạt động và gác chắn tự động bắt đầu hạ xuống, tài xế vẫn lái xe lao thẳng vào gác chắn để băng qua đường sắt. Chỉ hơn một phút sau, đoàn tàu chạy qua vị trí này.

Xe tải cố vượt đường ngang băng qua đường sắt khi đèn cảnh báo tự động đã bật sáng. (Ảnh cắt từ clip)

Sau khi tiếp nhận clip phản ánh, Cục CSGT chỉ đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai khẩn trương xác minh, xử lý.

Làm việc với cơ quan chức năng, T.Đ.N. (SN 1970, trú tỉnh Đồng Nai) thừa nhận là người lái xe tải và đã vượt đường ngang khi hệ thống đèn cảnh báo tự động đang hoạt động.

Hành vi vượt đường ngang bất chấp cảnh báo là một trong những nguyên nhân tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông đường sắt đặc biệt nghiêm trọng.

Cục CSGT chỉ đạo CSGT cả nước phối hợp với ngành đường sắt, tăng cường khai thác dữ liệu từ hệ thống camera, tiếp nhận phản ánh của người dân để phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và kéo giảm tai nạn giao thông đường sắt.

Người điều khiển phương tiện phải tuyệt đối chấp hành tín hiệu đèn, chuông, barie và hướng dẫn của nhân viên gác chắn; không vì tâm lý vội vàng mà đánh đổi an toàn của bản thân và người khác.