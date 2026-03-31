Cách giảm mỡ máu tại nhà bằng gừng, chanh, sả

(VTC News) -

Theo Thạc sĩ, bác sĩ Đoàn Vĩnh Bình, Trung tâm Thông tin Y khoa, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, mỡ máu cao là tình trạng rối loạn các thành phần lipid trong máu. Bệnh được xác định khi cholesterol toàn phần vượt 5,2 mmol/L, LDL-c trên 3,3 mmol/L, HDL-c dưới 1 mmol/L hoặc triglyceride trên 2,3 mmol/L. Tình trạng này kéo dài có thể làm tăng nguy cơ xơ vữa động mạch, bệnh tim mạch và nhiều biến chứng nguy hiểm.

Bên cạnh điều trị y khoa, người bệnh có thể kiểm soát mỡ máu bằng chế độ sinh hoạt khoa học. Một số nguyên liệu quen thuộc như gừng, chanh, sả chứa nhiều chất chống oxy hóa, giúp hỗ trợ giảm cholesterol xấu và triglyceride, đồng thời hạn chế phản ứng viêm trong cơ thể.

Gừng có đặc tính chống viêm và chống oxy hóa mạnh. Hoạt chất trong gừng có thể hỗ trợ giảm cholesterol toàn phần, ức chế quá trình tổng hợp cholesterol ở gan và thúc đẩy hoạt động của các enzyme tham gia chuyển hóa lipid. Nhờ đó, việc sử dụng gừng đúng cách góp phần cải thiện chỉ số mỡ máu.

Chanh cung cấp lượng vitamin C dồi dào cùng các flavonoid có lợi cho tim mạch. Những hợp chất này giúp hạn chế hình thành mảng bám trong thành động mạch, góp phần giảm nguy cơ xơ vữa và biến chứng tim mạch. Việc bổ sung chanh trong khẩu phần hợp lý cũng hỗ trợ kiểm soát lipid máu.

Sả chứa các hợp chất phenolic và flavonoid có khả năng chống oxy hóa, hỗ trợ giảm hấp thu cholesterol tại ruột và tăng cường chuyển hóa cholesterol xấu. Nước sả uống buổi sáng còn có tác dụng lợi tiểu nhẹ, hỗ trợ lưu thông máu và đào thải một phần chất dư thừa trong cơ thể.

Người dân có thể kết hợp gừng, chanh, sả nấu thành nước uống, sử dụng 1-2 cốc mỗi ngày. Thời điểm phù hợp là sau ăn khoảng 30 phút để hạn chế kích ứng dạ dày, nên chia uống vào buổi sáng và chiều để đạt hiệu quả tốt hơn.

Tuy nhiên, bác sĩ lưu ý hỗn hợp này chỉ mang tính hỗ trợ, không thể thay thế thuốc điều trị. Người có mỡ máu cao cần khám sức khỏe định kỳ để được đánh giá và điều chỉnh phác đồ phù hợp. Việc duy trì tập thể dục, ăn uống cân đối, hạn chế chất béo bão hòa và giữ lối sống lành mạnh vẫn là yếu tố quan trọng trong kiểm soát bệnh.

Ngoài ra, một số tinh chất thiên nhiên như GDL-5 chiết xuất từ phấn mía Nam Mỹ được cho là có thể hỗ trợ điều hòa mỡ máu và kiểm soát huyết áp, song cần tham khảo ý kiến chuyên gia trước khi sử dụng.