BUV: Mở rộng cơ hội tiếp cận chuẩn tiếng Anh quốc tế cho học sinh THPT

Đưa chuẩn đánh giá quốc tế đến gần học sinh địa phương

Học sinh Trường THPT B Hải Hậu tham gia buổi thi thử IELTS do BUV tổ chức.

Vừa qua, trường Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV) phối hợp tổ chức chương trình thi thử IELTS tại trường THPT B Hải Hậu (Nam Định), thu hút sự tham gia của đông đảo học sinh.

Đây là một trong chuỗi hoạt động giáo dục mà BUV triển khai, nhằm đồng hành cùng các cơ quan quản lý giáo dục địa phương, bám sát định hướng của Nhà nước về việc từng bước đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học.

Chương trình không chỉ giúp học sinh làm quen với cấu trúc bài thi IELTS theo chuẩn quốc tế, mà còn tạo điều kiện để các em tự đánh giá năng lực ngoại ngữ của bản thân, từ đó xây dựng lộ trình học tập phù hợp. Việc tiếp cận sớm với các bài kiểm tra tiêu chuẩn quốc tế được xem là bước chuẩn bị cần thiết, góp phần củng cố nền tảng ngôn ngữ và khả năng hội nhập trong bối cảnh toàn cầu hóa.

Cô Dương Hồng Loan phát biểu tại sự kiện.

Phát biểu tại sự kiện, cô Dương Hồng Loan – Cố vấn Chiến lược Cấp cao, trường Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV) - chia sẻ:

“Trong bối cảnh tiếng Anh ngày càng trở thành kỹ năng thiết yếu và đang được định hướng phát triển thành ngôn ngữ thứ hai tại Việt Nam, học sinh cần chủ động đầu tư cho ngoại ngữ từ sớm để tạo lợi thế cho chính mình. Các em không cần đợi đến đại học mới bắt đầu chinh phục tiếng Anh hay IELTS, việc chuẩn bị ngay từ bậc THPT sẽ giúp xây dựng nền tảng vững chắc, mở rộng cơ hội tiếp cận các chương trình đào tạo quốc tế, học bổng và nhiều lựa chọn nghề nghiệp trong tương lai”.

Bên cạnh kỳ thi thử, BUV cũng tích cực phối hợp với các trường THPT tổ chức các workshop học thuật, hoạt động trải nghiệm và định hướng nghề nghiệp bằng tiếng Anh. Những chương trình này sẽ hỗ trợ học sinh phát triển năng lực sử dụng ngôn ngữ, rèn luyện tư duy phản biện, kỹ năng thuyết trình – những năng lực quan trọng trong môi trường học tập và làm việc quốc tế.

Một trong những giá trị cốt lõi mà BUV hướng tới là tạo điều kiện để học sinh Việt Nam tiếp cận môi trường đào tạo quốc tế ngay trong nước, qua đó góp phần giảm rào cản về chi phí và khoảng cách địa lý so với việc du học nước ngoài.

Giám thị coi thi hướng dẫn thí sinh.

Không dừng lại ở việc hỗ trợ học sinh phát triển năng lực ngoại ngữ, BUV còn hướng tới mục tiêu dài hạn là góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại địa phương. Thông qua việc thu hẹp khoảng cách tiếp cận giáo dục quốc tế giữa khu vực trung tâm và các tỉnh, những chương trình này mang lại giá trị thiết thực cho cộng đồng.

Đặc biệt, trong quá trình triển khai các hoạt động giáo dục, BUV đề cao tính bền vững và trách nhiệm xã hội, không đặt nặng mục tiêu lợi nhuận ngắn hạn, hướng tới đóng góp lâu dài cho sự phát triển của hệ thống giáo dục Việt Nam.

Năm 2022, BUV là cơ sở giáo dục đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng nhận QS 5 Sao – hệ thống đánh giá uy tín toàn cầu về chất lượng giáo dục đại học. Đến năm 2023, nhà trường tiếp tục được kiểm định bởi Cơ quan Đảm bảo Chất lượng Giáo dục Đại học Vương quốc Anh (QAA), qua đó đáp ứng các tiêu chuẩn nghiêm ngặt về đào tạo, quản trị và trải nghiệm sinh viên.

Thông qua việc duy trì các hoạt động đào tạo và hợp tác giáo dục, BUV hướng tới mở rộng cơ hội trải nghiệm môi trường học tập quốc tế cho học sinh Việt Nam, đồng thời thể hiện định hướng đóng góp bền vững cho sự phát triển của giáo dục trong bối cảnh hội nhập.

Buổi thi thử diễn ra theo đúng mô hình và tiêu chuẩn của kỳ thi IELTS quốc tế.

Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam: Mô hình giáo dục đại học chuẩn Anh tại Việt Nam

BUV là cơ sở giáo dục đại học quốc tế tại Việt Nam cung cấp các chương trình cử nhân được cấp bằng bởi các trường đại học tại Vương quốc Anh, với giá trị được công nhận rộng rãi trên toàn cầu. Nhà trường định hướng xây dựng môi trường học tập theo chuẩn Anh quốc, chú trọng phát triển năng lực học thuật và kỹ năng toàn diện cho sinh viên.

Được thành lập theo Quyết định số 1428/QĐ-TTg ngày 09/09/2009 của Thủ tướng, BUV từng bước hoàn thiện mô hình đào tạo và cơ sở vật chất, vận hành khu học xá chính tại Hưng Yên. Sau gần 15 năm phát triển, trường trở thành một trong những đơn vị tiên phong trong việc triển khai giáo dục đại học theo chuẩn quốc tế tại Việt Nam.