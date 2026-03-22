Bức tranh độc đáo hàng nghìn người vẽ được đấu giá gây quỹ

Bức tranh Chấm & Chạm vừa được ban tổ chức công bố ghi nhận sự tham gia của đông đảo công chúng yêu nghệ thuật, trở thành một trong những điểm nhấn đáng chú ý của chuỗi sự kiện cùng tên.

Trao tặng bức tranh cho đại diện chùa Tảo Sách.

Không chỉ dừng lại ở giá trị sáng tạo, tác phẩm còn mang ý nghĩa nhân văn khi được đấu giá gây quỹ. Nhà sưu tầm Nguyễn Thu Hoài đã mua lại bức tranh và trao tặng cho Chùa Tảo Sách. Toàn bộ số tiền 25 triệu đồng từ tác phẩm được họa sĩ Trương Vũ Trung chuyển tới Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhằm ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả thiên tai.

Việc trao tặng bức tranh có sự chứng kiến của đại diện chùa Tảo Sách. Bức tranh là minh chứng cho thấy giá trị thẩm mỹ gắn liền với tinh thần sẻ chia vì cộng đồng.

Chia sẻ về quyết định này, nhà sưu tầm Nguyễn Thu Hoài cho biết việc trao tặng tác phẩm cho chùa không chỉ nhằm lưu giữ giá trị nghệ thuật, mà còn góp phần lan tỏa thông điệp nhân ái đến nhiều người hơn.

Chuỗi sự kiện “Chấm & Chạm – Five Touch Symphony” diễn ra từ ngày 14/12/2025 đến 20/3/2026, là sự kết hợp giữa trải nghiệm nghệ thuật và hoạt động thiện nguyện. Chương trình được xây dựng như một hành trình đa giác quan, xoay quanh 5 sắc màu, 5 cung bậc cảm xúc và 5 “điểm chạm”, nơi mỗi người tham dự đều có thể trực tiếp góp phần tạo nên tác phẩm.

Bức tranh cộng đồng do họa sĩ Trương Vũ Trung khởi xướng.

Điểm đặc biệt của chương trình là bức tranh cộng đồng do họa sĩ Trương Vũ Trung khởi xướng. Không hoàn thiện bởi một cá nhân, tác phẩm được tạo nên từ hàng nghìn chấm màu, dấu ấn của những người tham gia. Mỗi chấm màu là một câu chuyện, một lời chúc, góp phần tạo nên tổng thể giàu cảm xúc.

Với cách tiếp cận gần gũi, Chấm & Chạm không chỉ là một sự kiện nghệ thuật, mà còn cho thấy sức mạnh của những kết nối nhỏ bé. Từ một bức tranh được nhiều người cùng vẽ, chương trình đã lan tỏa tinh thần sẻ chia và khơi gợi trách nhiệm cộng đồng theo cách giản dị nhưng hiệu quả.