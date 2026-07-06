Bốc thăm chia bảng giải U21 Quốc gia 2026

(VTC News) -

Chiều 6/7, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) phối hợp FPT Play tổ chức lễ công bố nhà tài trợ chính và bốc thăm chia bảng giải đấu Trong khuôn khổ chương trình, hai bên cũng ký kết thỏa thuận hợp tác tài trợ giai đoạn 2027-2032, hướng đến việc nâng cao chất lượng tổ chức và hình ảnh giải đấu.

Theo ông Nguyễn Quốc Hội, Ủy viên Thường trực Ban Chấp hành VFF, giải U21 Quốc gia giữ vai trò nền tảng trong hệ thống đào tạo trẻ, là bước đệm quan trọng để hình thành lực lượng cho U23 và đội tuyển quốc gia.

Bốc thăm chia bảng VCK U21 Quốc gia 2026.

VCK U21 Quốc gia 2026 diễn ra từ ngày 12 đến 25/7 tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF (Hưng Yên) với sự tham dự của 12 đội, các đội sẽ được chia vào 3 bảng đấu.

Theo kết quả bốc thăm, bảng A gồm PVF-CAND, Hà Nội, TP.HCM và An Giang. Đây là bảng đấu được đánh giá có sự cạnh tranh cao khi PVF-CAND đang là đương kim vô địch của giải đấu, còn Hà Nội cũng là một trong những úng viên nặng ký.

Bảng B có HAGL, Thể Công Viettel, SLNA và Tây Ninh, trong khi bảng C là cuộc cạnh tranh giữa Đồng Nai, PVF, Công an Hà Nội và Đà Nẵng.

Các đội thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm, chọn 8 đội vào tứ kết gồm 3 đội nhất, 3 đội nhì và 2 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất. Tổng giá trị giải thưởng của VCK U21 Quốc gia - Cúp FPT Play lên tới 500 triệu đồng.