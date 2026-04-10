Bộ GD&ĐT thông tin nhiều điểm mới ở kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026

Sáng 10/4, tại hội nghị tập huấn công tác kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 do Bộ GD&ĐT tổ chức, ông Phạm Ngọc Thưởng, Thứ trưởng thường trực Bộ GD&ĐT cho biết, năm nay kỳ thi được tổ chức sớm hơn 2 tuần để tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh.

“Những thầy cô nào từng tham gia tổ chức kỳ thi cũng coi đây là lần để ôn lại, thấm nhuần hơn; cần hết sức kỹ lưỡng, chu đáo, không lơ là, chủ quan”, ông Thưởng nói.

GS Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD&ĐT) lưu ý, ở kỳ thi tốt nghiệp THPT năm ngoái, việc coi thi vẫn còn một số nơi chủ quan hoặc vi phạm quy chế thi.

Theo ông Chương, quy mô của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tương tự năm 2025, tức trên 1 triệu thí sinh dự thi.

Một trong những điểm mới năm nay là điểm ưu tiên của thí sinh được xác định theo trường THPT mà học sinh theo học thay vì theo địa chỉ thường trú như trước đây. Thời gian học của thí sinh phải đảm bảo tối thiểu 2/3 chương trình cấp THPT.

Theo kế hoạch, ngày 24/4, thí sinh bắt đầu đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026, thời gian kéo dài cho đến hết ngày 5/5.

Bộ GD&ĐT sẽ tổ chức cho học sinh lớp 12 thử đăng ký dự thi trực tuyến trên Hệ thống quản lý thi từ ngày 17/4 đến hết ngày 21/4.

Ông Chương cho biết, thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026 trong 2 ngày 11-12/6; ngày 10/6 làm thủ tục dự thi, đính chính sai sót và nghe phổ biến quy chế thi. Thời gian công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 vào ngày 1/7 - sớm hơn khoảng 12 ngày so với năm 2025.

Về chứng chỉ ngoại ngữ dùng để xét trong kỳ thi tốt nghiệp THPT, năm nay, điểm đáng chú ý là Bộ GD-ĐT bổ sung thêm 2 loại chứng chỉ ngoại ngữ là tiếng Nhật, tiếng Hàn (VEPT, J.TEST, TOPIK).

Về công tác chấm thi và phúc khảo, năm 2026, có thể nhiều địa phương có nhiều ban in sao đề, ban chấm thi... Đại diện Bộ GD&ĐT lưu ý các địa phương cần có sự đồng đều giữa các điểm này.

“Điểm mới năm nay là tất cả các bài thi dính điểm liệt phải có sự trao đổi giữa cán bộ chấm thi 1 và 2”, ông Chương nói.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 sẽ diễn ra trong 3 buổi (một buổi thi Toán, một buổi thi Ngữ văn và một buổi thi bài tự chọn).

Thí sinh là học sinh lớp 12 dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026 sẽ phải thi 2 môn bắt buộc là Toán, Ngữ văn cùng 1 bài thi gồm 2 môn được lựa chọn trong số các môn còn lại là Vật lý, Hóa học, Sinh học, Công nghệ định hướng công nghiệp, Công nghệ định hướng nông nghiệp, Tin học, Ngoại ngữ, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục kinh tế và pháp luật. Thí sinh được chọn thi môn ngoại ngữ khác với ngoại ngữ được học tại trường phổ thông.

Lịch thi tốt nghiệp THPT năm 2026.Nội dung đề thi nằm trong chương trình cấp THPT, chủ yếu ở lớp 12 và có một số câu hỏi thuộc kiến thức lớp 10, 11. Đề thi được xây dựng theo ma trận của Bộ GD&ĐT gồm có các cấp độ tư duy: Biết, hiểu, vận dụng.