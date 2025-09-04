+
'Biển cờ' đỏ rực của hàng vạn người dân Trung Quốc tại lễ duyệt binh 3/9
(VTC News) -
Tại lễ duyệt binh ở Quảng trường Thiên An Môn, hàng chục nghìn người dân Trung Quốc đã vẫy những lá quốc kỳ trên tay tạo nên một "biển cờ đỏ" rực rỡ.
Thu Hà
Tin mới
Lễ duyệt binh Trung Quốc gây 'sốt' thế giới
08:26 04/09/2025
VTC NEWS TV
'Biển cờ' đỏ rực của hàng vạn người dân Trung Quốc tại lễ duyệt binh 3/9
08:23 04/09/2025
VTC NEWS TV
Chủ tịch Tập Cận Bình gửi thông điệp đặc biệt tại Lễ duyệt binh lớn nhất lịch sử
08:20 04/09/2025
VTC NEWS TV
Bãi đỗ xe năng lượng mặt trời giúp 100 hộ gia đình không phải mua điện
08:18 04/09/2025
Chuyển đổi xanh
Du khách, người dân tìm đến các điểm vui chơi sau lễ diễu binh Quốc khánh 2/9
08:16 04/09/2025
VTC NEWS TV
Chính phủ chỉ đạo xây dựng đề án tiền lương và phụ cấp áp dụng chung
08:13 04/09/2025
Tin nóng
Chủ tịch nước Lương Cường dự lễ duyệt binh hoành tráng tại Trung Quốc
08:12 04/09/2025
VTC NEWS TV
Công nghệ 4/9: Trung Quốc có thể vượt Mỹ trong cuộc đua Mặt Trăng
08:12 04/09/2025
Khoa học - Công nghệ
Quyết định giảm 30% lệ phí đăng ký xe, rút ngắn thời gian cấp giấy phép lái xe
08:10 04/09/2025
Tin nóng
Mẹo rán bánh chưng giòn lâu nhiều người chưa biết
08:00 04/09/2025
Gia đình
Bảng xếp hạng vòng loại U23 châu Á 2026 mới nhất
07:51 04/09/2025
Bóng đá Việt Nam
Từ nào trong Tiếng Việt mang nghĩa 'vừa ăn ngon, vừa bị đánh đau'?
07:47 04/09/2025
Hỏi - Đáp
Lịch cúp điện hôm nay ngày 04/09/2025 tại Đồng Tháp
07:44 04/09/2025
Cần biết
Lịch cúp điện hôm nay ngày 04/09/2025 tại Cần Thơ
07:41 04/09/2025
Cần biết
Lịch cúp điện hôm nay ngày 04/09/2025 tại Lâm Đồng
07:35 04/09/2025
Cần biết
Bảng giá xe Lead mới nhất tháng 9/2025
07:34 04/09/2025
Cần biết
Lịch thi đấu vòng loại U23 châu Á 2026 mới nhất: U23 Việt Nam đá ngày nào?
07:33 04/09/2025
Lịch bóng đá
Thành tích 'khủng' của Trung úy Hải quân đại lễ A80 từng nổi danh 'thần đồng'
07:32 04/09/2025
Hậu trường
Cơ thể thay đổi thế nào nếu uống nước mật ong chanh vào buổi sáng?
07:29 04/09/2025
Tư vấn
Tin nắng nóng cục bộ ở miền Bắc và dự báo thời tiết cả nước 10 ngày tới
07:18 04/09/2025
Thời tiết
Thư Chủ tịch nước gửi ngành Giáo dục dịp khai giảng năm học 2025-2026
07:02 04/09/2025
Tin tức - Sự kiện
Cãi nhau với bạn gái, thanh niên nhảy khỏi ô tô đang chạy, tử vong
07:00 04/09/2025
Chuyện bốn phương
HLV Kim Sang-sik phát hiện lợi thế bất ngờ của U23 Việt Nam
07:00 04/09/2025
Bóng đá Việt Nam
Trung Quốc ra mắt hệ thống ‘sát thủ không gian’ HQ-29
06:55 04/09/2025
Quân sự
Vì sao cỗ cúng cô hồn thường có cháo trắng loãng?
06:40 04/09/2025
Gia đình
Quay phim Lê Bảo Hân tiết lộ 'áp lực kinh hoàng' khi ghi hình đại lễ A80
06:38 04/09/2025
Sao Việt
Toàn cảnh tuyến đường bộ ven biển Hưng Yên gần 5.000 tỷ đồng sắp cán đích
06:30 04/09/2025
Tin nóng
Cố hết sức vẫn thua, đối thủ thừa nhận U23 Việt Nam quá mạnh
06:30 04/09/2025
Bóng đá Việt Nam
Chiều nay, giá xăng tăng hay giảm?
06:29 04/09/2025
Thị trường
Giải pháp chống thấm nhà ở hiệu quả trong mùa mưa
06:26 04/09/2025
Bất động sản