Bí mật ít biết của 'Tây du ký': Chỉ dùng 1 máy quay, Bạch Long Mã là ngựa đen
"Tây du ký" năm 1986 chưa bao giờ khiến người xem nhàm chán dù chiếu lại nhiều lần, nhưng vẫn có những sự thật quanh bộ phim khiến người xem bất ngờ.
Có sự thật bất ngờ rằng, “Tây du ký 1986” chỉ được quay bằng đúng một chiếc máy xuyên suốt hai phần phim. Thời đó, do kinh phí ít, nên đoàn chỉ đủ tiền thuê một máy quay và một quay phim. Nhiều thành viên trong đoàn vẫn cảm thấy đây là điều không thể. Tuy nhiên, bằng sự tìm tòi và "thiên biến vạn hóa", cuối cùng bộ phim vẫn cho ra đời những thước phim đẹp mắt, vượt xa mong đợi của khán giả thời bấy giờ.
Cảnh sương khói trong phim được thực hiện bằng chất nổ và đá khô. Việc sử dụng đạo cụ sương khói là yếu tố không thể thiếu của phim "Tây du ký". Chuyên gia về sương khói của đoàn do nghệ sĩ Lưu Lễ từ Xưởng phim Bát Nhất Bắc Kinh phụ trách. Việc sử dụng các chất liệu nguy hiểm để tạo khói như chất nổ và đá khô đã không ít lần khiến các thành viên gặp tai nạn như nghẹt thở, nhiễm lạnh. Đạo diễn Dương Khiết đã nhiều lần rơi vào tình trạng lo sợ khi nhân viên của mình suýt mất mạng trong khi làm việc.