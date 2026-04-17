Bệnh Tay Chân Miệng sắp có vaccine phòng ngừa

(VTC News) -

Bệnh nặng vì cha mẹ nhầm lẫn bệnh tay chân miệng

Gần đây, số ca tay chân miệng tại Việt Nam có xu hướng gia tăng trở lại, đặc biệt ở trẻ nhỏ. Theo số liệu thống kê của HCDC (Trung Tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM), trong quý 1 năm 2026, cả nước có hơn 8.000 ca Tay Chân Miệng.

Việc nhận biết sớm bệnh tay chân miệng sẽ giúp ba mẹ chăm sóc bé đúng cách hơn.

BS.CK1. Lưu Quế Chi – Trưởng phòng Quản Lý Chất Lượng khối Nhi thuộc Hệ Thống Y Tế Nhi Đồng 315 - cho biết bệnh Tay Chân Miệng thường xuyên xảy ra đối với trẻ từ dưới 5 tuổi, đa số bệnh nhẹ, có thể hết sau vài giờ. Nhưng vấn đề đáng quan tâm đối với những ca bệnh trở nặng thường do cha mẹ chủ quan, nhầm lẫn giữa Tay Chân Miệng với một vài tình trạng khác do có biểu hiện gần giống nhau. Việc nhận biết sớm và quan sát kỹ các dấu hiệu sẽ giúp ba mẹ chăm sóc bé đúng cách hơn.

Tay Chân Miệng: Hồng ban nổi gồ trên da hoặc mụn nước ở lòng bàn tay, lòng bàn chân, mông, gối và thường không ngứa. Khi mụn nước nổi trong miệng sẽ gây loét miệng làm bé ăn bú kém do đau, chảy nước miếng và quấy khóc.

Viêm loét miệng (áp tơ): Các vết loét sâu, có dịch tiết, hay bị tái đi tái lại, không kèm dấu hiệu trên da.

Dị ứng da: ban đỏ đa dạng, ngứa và không có mụn nước, xuất hiện sau khi tiếp xúc tác nhân gây dị ứng

Viêm da mủ: Các nốt đỏ, đau rát và có mủ

Thuỷ đậu: Các mụn nước xuất hiện từng đợt và ngứa, xuất hiện đầu tiên từ thân sau đó lan ra tay chân.

Nếu thấy bé có biểu hiện nghi ngờ Tay Chân Miệng như sốt, nổi ban da, biếng ăn, chảy nước miếng, quấy khóc khó ngủ, giật mình chới với ba mẹ nên đưa bé đến cơ sở y tế gần nhất để được kiểm tra và hướng dẫn chăm sóc phù hợp.

Trong bối cảnh bệnh Tay Chân Miệng gia tăng, Hệ Thống Y Tế Nhi Đồng 315 với hơn 110 phòng khám trên toàn quốc là địa chỉ tin cậy giúp phụ huynh thăm khám nhanh chóng, chính xác; Theo dõi sát diễn tiến bệnh; Phát hiện sớm dấu hiệu chuyển nặng; Hướng dẫn chăm sóc tại nhà đúng cách.

Với đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm tại đây luôn sẵn sàng đồng hành và hỗ trợ ba mẹ trong việc bảo vệ sức khỏe cho bé trong mùa dịch, giúp cha mẹ nhận định đúng bệnh, có hướng điều trị phù hợp và kịp thời.

Khi nào bé phải gặp bác sĩ ngay hoặc nhập viện điều trị?

BS.CK1. Lưu Quế Chi khuyên phụ huynh sớm đưa trẻ đến gặp bác sĩ ngay khi phụ huynh phát hiện các dấu hiệu nghi ngờ bệnh Tay Chân Miệng: Trẻ sốt; Đột ngột biếng ăn hoặc bỏ ăn; Chảy nước bọt liên tục; Đau họng; Hồng ban và/hoặc Bóng nước ở lòng bàn tay, bàn chân, đầu gối, mông.

Khi có 1 trong các dấu hiệu sau cần nghĩ đến bệnh Tay Chân Miệng đang có diễn biến nặng và phải đưa trẻ đến Bệnh viện ngay: Sốt cao liên tục trên 39 độ hoặc kéo dài trên 48 giờ; Lừ đừ hoặc quấy khóc liên tục; Giật mình chới với; Co giật; Nôn ói nhiều; Bỏ bú/ ăn uống kém; Run tay chân, yếu tay chân hoặc đi loạng choạng; Thở nhanh hoặc khó thở; Da nổi bông hoặc các dấu hiệu bất thường khác.

Bộ Y Tế vừa cấp phép lưu hành vắc xin phòng bệnh tay chân miệng do virus EV71, chỉ định cho trẻ từ 2 tháng đến dưới 6 tuổi. Đây là lần đầu tiên Việt Nam có vắc xin phòng bệnh tay chân miệng. Vắc xin phòng bệnh Tay Chân Miệng sẽ sớm có mặt tại Hệ Thống Y Tế Nhi Đồng 315 và Tiêm Chủng 315 để góp phần bảo vệ sức khoẻ cho trẻ em Việt Nam.