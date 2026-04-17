10 nhà khoa học Mỹ liên quan các lĩnh vực trọng yếu biến mất, Nhà Trắng điều tra

Nhà Trắng cho biết họ đang điều tra về trường hợp một số nhà khoa học và nhân viên chính phủ Mỹ có giấy phép bảo mật cấp cao mất tích hoặc qua đời trong vài năm qua.

Tổng thống Mỹ Donald Trump, khi được hỏi về sự biến mất bí ẩn của những người này, cho rằng "vấn đề khá nghiêm trọng". "Tôi hy vọng đó là ngẫu nhiên, nhưng chúng ta sẽ biết trong một tuần rưỡi tới. Tôi vừa rời khỏi một cuộc họp về chủ đề đó. Vấn đề khá nghiêm trọng", ông nói.

"Một số người trong số họ là những người rất quan trọng, và chúng ta sẽ phải xem xét điều đó", ông Trump tiếp tục.

Các vụ việc này thu hút sự chú ý vì các nhà khoa học và nhân viên được nhắc đến có quyền tiếp cận thông tin mật trong lĩnh vực hạt nhân và không gian. Nhưng cơ quan thực thi pháp luật Mỹ và thậm chí cả một số các nhà khoa học khác cho rằng họ không thấy bất kỳ mối liên hệ nào giữa những vụ việc này.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

Dưới đây là thông tin về những người đã mất tích hoặc tử vong trong nhiều hoàn cảnh khác nhau trong ba năm qua:

Neil McCasland: Mất tích ngày 27/2/2026

Thiếu tướng Không quân đã nghỉ hưu William McCasland biến mất ngày 27/2 và cảnh sát chưa tìm thấy dấu vết nào từ đó. Điện thoại, kính và thiết bị đeo tay của ông được tìm thấy ở nhà, nhưng giày leo núi, ví và khẩu súng 38 ly thì biến mất.

Ông từng giữ các vị trí cấp cao trong nghiên cứu và mua sắm công thuộc lĩnh vực không gian, bao gồm vai trò lãnh đạo tại Phòng thí nghiệm Nghiên cứu Không quân và Văn phòng Trinh sát Quốc gia Mỹ. Ông cũng từng giữ vị trí cao tại Lầu Năm Góc và chỉ huy các cơ sở nghiên cứu tại căn cứ Kirtland (New Mexico) và Wright-Patterson (Ohio).

Tên của McCasland từng xuất hiện trong vụ rò rỉ email WikiLeaks năm 2016 liên quan đến cựu chánh văn phòng Nhà Trắng John Podesta. Trong đó, ông được cho là đã làm việc với McCasland về các hiện tượng bay không xác định (UFO), nhắc đến việc ông từng lãnh đạo phòng thí nghiệm tại Wright-Patterson - nơi gắn với truyền thuyết vụ rơi mảnh vỡ "đĩa bay" Roswell năm 1947.

Vợ ông viết trên Facebook rằng chồng mình “không có kiến thức đặc biệt nào” về thi thể hay mảnh vỡ ngoài hành tinh từ Roswell. Bà cũng cho biết ông đã nghỉ hưu từ năm 2013 và cho rằng khả năng ông bị bắt cóc để khai thác bí mật cũ là “rất khó xảy ra”.

Monica Jacinto Reza: Mất tích 22/6/2025

Reza, 60 tuổi, đang đi bộ đường dài cùng một người bạn trong rừng quốc gia Angeles gần Los Angeles vào khoảng 9 giờ sáng ngày mất tích. Người bạn đi trước khoảng 9 mét, quay lại kiểm tra và thấy bà mỉm cười, vẫy tay, cho thấy mọi thứ đều ổn. Khi quay lại lần nữa chỉ vài khoảnh khắc sau, bà đã biến mất.

Người này lập tức báo cho nhà chức trách, và một đội tìm kiếm được triển khai. Nhưng không có dấu vết nào được tìm thấy.

Reza là kỹ sư hàng không vũ trụ, đồng sáng tạo hợp kim Mondaloy - hợp kim gốc niken chịu được nhiệt độ cực cao của động cơ tên lửa. Khi mất tích, bà là giám đốc xử lý vật liệu tại Phòng thí nghiệm Sức đẩy Phản lực (JPL) của NASA.

Công việc của bà được tài trợ một phần bởi Phòng thí nghiệm Nghiên cứu Không quân - cùng tổ chức mà McCasland từng lãnh đạo - đặt họ trong cùng hệ sinh thái nghiên cứu quốc phòng, dù chưa có mối liên hệ trực tiếp nào được xác nhận.

Steven Garcia: Mất tích 28/8/2025

Garcia, 48 tuổi, được nhìn thấy lần cuối khi rời nhà ở Albuquerque khoảng 9 giờ sáng, ghi lại qua camera giám sát khi đi bộ và mang theo súng ngắn.

Ông để lại điện thoại, ví, chìa khóa và xe, biến mất kể từ đó.

Garcia là nhà thầu chính phủ liên quan đến Cơ sở An ninh Quốc gia Kansas City, nơi sản xuất phần lớn các thành phần phi hạt nhân cho kho vũ khí hạt nhân của Mỹ. Công việc của ông được cho là có quyền truy cập an ninh cao và giám sát các tài sản nhạy cảm.

Ban đầu, giới chức cảnh báo ông “có thể gây nguy hiểm cho bản thân”, nhưng một nguồn tin ẩn danh phản bác, cho rằng ông rất ổn định và không có dấu hiệu tự sát hay vấn đề tâm lý.

Garcia và McCasland đều sống ở New Mexico - trung tâm nghiên cứu hạt nhân và quốc phòng của Mỹ - nhưng chưa có mối liên hệ nào được xác nhận.

(Từ trái sang) Monica Jacinto Reza, Nuno Loureiro, William Neil McCasland, Frank Maiwald.

Carl Grillmair: Bị giết 16/2/2026

Nhà vật lý thiên văn 67 tuổi, làm việc tại Caltech, bị bắn chết trước nhà ở Llano, California vào sáng sớm.

Cảnh sát tìm thấy ông trên hiên nhà với vết thương do súng bắn và tuyên bố tử vong tại hiện trường. Một nghi phạm 29 tuổi sau đó bị bắt, bị buộc tội giết người, cùng với cướp xe và trộm cắp trong các vụ việc khác.

Grillmair từng làm việc nhiều thập kỷ trong các nhiệm vụ lớn do NASA tài trợ, bao gồm kính viễn vọng Hubble và Spitzer, nghiên cứu cấu trúc thiên hà, vật chất tối và các hành tinh có thể sinh sống.

Phòng thí nghiệm Los Alamos, nơi một số trong những người mất tích làm việc.

Nuno Loureiro: Bị giết 15/12/2025

Nhà vật lý MIT 47 tuổi, giám đốc Trung tâm Khoa học Plasma và Nhiệt hạch, bị bắn tại nhà ở Massachusetts và qua đời vào ngày hôm sau. Vụ việc xảy ra chỉ vài tháng sau khi McCasland mất tích và Grillmair bị giết, làm tăng sự chú ý.

Ông là nhân vật hàng đầu trong nghiên cứu năng lượng nhiệt hạch - lĩnh vực hướng tới nguồn năng lượng sạch gần như vô hạn.

Giới chức sau đó liên kết vụ giết ông với một nghi phạm liên quan đến vụ xả súng tại Đại học Brown trước đó vài ngày. Nghi phạm đã tự sát, khép lại vụ án.

Không có bằng chứng cho thấy cái chết liên quan đến công việc nghiên cứu của ông.

Frank Maiwald: Qua đời 4/7/2024

Kỹ sư NASA 61 tuổi qua đời tại Los Angeles vào Ngày Độc lập Mỹ.

Thông tin công khai duy nhất là một cáo phó ngắn; không có nguyên nhân tử vong và không có khám nghiệm tử thi. Ông đã dành nhiều thập kỷ phát triển các thiết bị nghiên cứu Trái Đất và các hành tinh xa, bao gồm công cụ phát hiện nước và phân tử hữu cơ.

Melissa Casias: Mất tích 26/6/2025

Casias, 53 tuổi, được nhìn thấy lần cuối tại quận Taos, New Mexico khi đi bộ một mình dọc đường State Road 518.

Trước đó trong ngày, bà rời nơi làm việc tại Phòng thí nghiệm Los Alamos, đi đến Taos, mua bánh sandwich và đưa cho con gái.

Gia đình sau đó tìm thấy xe, túi, chìa khóa và cả hai điện thoại (đã bị reset xóa dữ liệu). Gia đình khẳng định bà không tự rời đi, nhấn mạnh bà đang chuẩn bị chăm sóc mẹ phẫu thuật.

Không có dấu vết nào khác được tìm thấy.

Anthony Chavez: Báo mất tích 8/5/2025

Chavez, 78 tuổi, là cựu nhân viên của Phòng thí nghiệm Quốc gia Los Alamos. Ông được cho là lần cuối được nhìn thấy vào khoảng ngày 4/5/2025 tại nhà riêng ở Los Alamos, bang New Mexico. Ông được báo mất tích bốn ngày sau đó, vào ngày 8/5.

Khi nhà chức trách và gia đình tiến hành kiểm tra nhà ông, họ phát hiện ví tiền, chìa khóa và các vật dụng cá nhân khác vẫn còn ở bên trong, trong khi xe ô tô của ông vẫn bị khóa trong lối đỗ xe trước nhà. Theo báo Los Alamos Reporter, không có dấu hiệu đột nhập hay xô xát.

Các điều tra viên đã xem xét nhiều giờ ghi hình từ camera giám sát ở các nhà dân và cơ sở kinh doanh gần đó, nhưng chưa công bố bất kỳ đoạn video nào cho thấy Chavez sau khi rời khỏi nơi ở.

Chavez đã làm việc nhiều thập kỷ tại Phòng thí nghiệm Quốc gia Los Alamos trước khi nghỉ hưu vào năm 2017, khiến ông nằm trong cùng “hành lang quốc phòng” ở miền bắc New Mexico với nhiều người khác sau này cũng biến mất.

Jason Thomas: Mất tích 13/12/2025, tìm thấy thi thể 17/3/2026

Thomas, 45 tuổi, là phó giám đốc phụ trách sinh học hóa học tại công ty dược phẩm Novartis, đã được báo mất tích vào tháng 12/2025 sau khi rời khỏi nhà ở Wakefield, bang Massachusetts vào đêm muộn. Hình ảnh từ camera giám sát ghi lại cảnh ông đi bộ gần đường ray tàu hỏa ngay sau nửa đêm, để lại điện thoại cùng ví ở nhà.

Thomas làm việc trong lĩnh vực sinh học hóa học, một ngành nằm ở giao điểm giữa hóa học và sinh học, sử dụng các phân tử nhỏ để nghiên cứu và điều khiển các hệ thống sinh học - công việc đóng vai trò trung tâm trong quá trình khám phá thuốc hiện đại và phát triển các phương pháp điều trị mới.

Tại Novartis, ông tập trung vào việc xác định và thử nghiệm các hợp chất có khả năng tác động lên các protein liên quan đến bệnh tật, một phần trong nỗ lực rộng lớn nhằm phát triển thuốc mới cho các bệnh phức tạp.

Trong những tháng sau khi ông mất tích, nhà chức trách đã tiến hành các cuộc tìm kiếm quy mô lớn nhưng không tìm thấy dấu vết nào. Đến ngày 17/3/2026, một thi thể được cho là của Thomas đã được tìm thấy tại hồ Quannapowitt sau khi băng tan. Giới chức cho biết không nghi ngờ có yếu tố tội phạm, tuy nhiên nguyên nhân và cách thức tử vong chưa được công bố chính thức.

Sự trùng lặp về thời gian và lĩnh vực công việc trong các vụ việc trên làm dấy lên nghi vấn về một điều gì đó lớn hơn. Tuy nhiên, các nhà điều tra chưa tìm thấy bằng chứng về một mô hình chung; các vụ việc có nguyên nhân khác nhau, từ giết người đến mất tích và tử vong tự nhiên.