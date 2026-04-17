Nam A Bank bổ nhiệm ông Trần Khải Hoàn giữ chức vụ Tổng Giám đốc

HĐQT Nam A Bank vừa ban hành quyết định bổ nhiệm chính thức ông Trần Khải Hoàn làm Tổng Giám đốc Nam A Bank, hiệu lực kể từ ngày 10/4/2026 nhằm kiện toàn bộ máy điều hành cấp cao, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Ông Trần Khải Hoàn chính thức giữ chức vụ Tổng Giám đốc Nam A Bank.

Ông Trần Khải Hoàn sinh năm 1978, có trình độ Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, bề dày kinh nghiệm với hơn hai mươi năm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng. Trước khi gia nhập Nam A Bank, ông từng đảm nhiệm nhiều vị trí cấp cao tại các tổ chức tín dụng.

Tại Nam A Bank, ông Trần Khải Hoàn tiếp tục khẳng định năng lực quản lý vượt trội qua nhiều vai trò quan trọng như: Giám đốc Trung tâm Kinh doanh, Phó Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc kiêm Chủ tịch Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và khai thác tài sản, Phó Tổng Giám đốc thường trực… Từ tháng 3/2024, ông Hoàn được bổ nhiệm vào vị trí Thành viên HĐQT kiêm Quyền Tổng Giám đốc, tiếp tục dẫn dắt Nam A Bank đạt được những thành tựu vượt trội.

Ban Điều hành Nam A Bank dưới sự dẫn dắt của ông Trần Khải Hoàn đã đạt nhiều thành tựu nổi bật.

Việc bổ nhiệm ông Trần Khải Hoàn vào vị trí Tổng Giám đốc không chỉ là sự ghi nhận quá trình gắn bó và năng lực điều hành, mà còn nhằm bảo đảm tính kế thừa, nhất quán trong chiến lược phát triển dài hạn của Ngân hàng. Với sự am hiểu sâu sắc hệ thống cùng kinh nghiệm quản trị, ông được kỳ vọng sẽ triển khai hiệu quả các mục tiêu kinh doanh trong năm 2026 và sẽ sớm hiện thực hóa các chiến lược giai đoạn 2026-2031 theo hướng bền vững và hội nhập.

Trong thời gian đảm nhiệm vai trò điều hành, dù bối cảnh thị trường nhiều thách thức, Ban Điều hành Nam A Bank dưới sự dẫn dắt của ông Trần Khải Hoàn đã đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần nâng cao vị thế ngân hàng trên thị trường. Đến cuối năm 2025, tổng tài sản của Nam A Bank đạt 418.333 tỉ đồng, tăng 311% so với đầu nhiệm kỳ; lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 5.254 tỉ đồng, tăng 522% so với năm 2020. Ngân hàng cũng chính thức gia nhập nhóm 15 ngân hàng lớn nhất hệ thống.

Song song đó, Nam A Bank mở rộng hợp tác với các tổ chức tài chính quốc tế, từng bước nâng cao năng lực quản trị, tiếp cận nguồn vốn chất lượng cao và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị tài chính toàn cầu. Đồng thời, Ngân hàng thúc đẩy hai trụ cột chiến lược là chuyển đổi số và phát triển xanh, thông qua đầu tư công nghệ, hoàn thiện hệ sinh thái số và tăng cường cấp tín dụng cho các dự án bền vững.

Nam A Bank ký kết hợp tác cùng IFC.

Trong tháng 3 vừa qua đoàn lãnh đạo cấp cao Nam A Bank vừa tổ chức hàng loạt hoạt động kết nối, xúc tiến và hợp tác giao thương với các tổ chức quốc tế uy tín như Proparco, IFC, BRED Banque Populaire (Pháp), Commerzbank (Đức), CaixaBank, Sabadell (Tây Ban Nha)…

Tại chuỗi hoạt động này, Nam A Bank chính thức gia nhập Chương trình tài trợ thương mại toàn cầu (GTFP) thuộc Tổ chức tài chính quốc tế (IFC) và IFC dự kiến triển khai gói tài trợ thương mại trị giá 50 triệu USD cho Nam A Bank. Đồng thời, Nam A Bank đang phối hợp với Proparco để xúc tiến việc phát triển và huy động nguồn lực tài chính xanh (dự kiến 30 triệu USD). Chuỗi hoạt động này đánh dấu bước ngoặt chiến lược trong nỗ lực quốc tế hóa nguồn vốn bền vững cho Việt Nam.

Chia sẻ về việc chính thức được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc Nam A Bank, ông Trần Khải Hoàn cho biết: “Trên cương vị mới, tôi cùng Ban lãnh đạo Nam A Bank cam kết tiếp tục dẫn dắt tổ chức phát triển trên nền tảng quản trị linh hoạt, hướng đến hiệu quả và đổi mới, lấy năng lực điều hành, tốc độ thực thi và khả năng thích ứng thị trường làm động lực phát triển xuyên suốt.

Qua đó không chỉ thúc đẩy tăng trưởng về quy mô mà còn kiến tạo giá trị bền vững cho cổ đông, đối tác, khách hàng và cộng đồng. Đồng thời chủ động mở rộng không gian tăng trưởng, nâng cao năng lực hội nhập theo chuẩn mực quốc tế và tiếp tục nâng tầm vị thế Nam A Bank trên thị trường.”