Bé 4 tuổi nhanh trí cứu sống em trai 2 tuổi rơi xuống mương nước

(VTC News) -

Cộng đồng mạng ở Nghệ An đang lan truyền đoạn clip dài gần một phút ghi lại tình huống khiến nhiều người thót tim. Hai bé trai đang chơi gần mương nước trước nhà thì đứa trẻ nhỏ hơn bị mất thăng bằng, ngã úp mặt xuống dòng nước sâu gần 1m.

Ngay lúc đó, đứa trẻ lớn hơn chạy thẳng vào nhà hô hoán bà và người thân. Nhờ tiếng kêu cứu kịp thời, gia đình lao ra ứng cứu, kéo cháu bé gặp nạn lên bờ an toàn.

Video: Bé trai 4 tuổi nhanh trí hô hoán cứu em thoát nạn khi rơi xuống mương nước.

Clip ghi lại tình huống trên được cư dân mạng chia sẻ cùng với vô số lời khen ngợi. Phần lớn mọi người cho rằng sự bình tĩnh và nhanh trí của cháu bé đã giúp em trai thoát khỏi tai nạn thương tâm.

Theo tìm hiểu của phóng viên, sự việc xảy ra tại xóm 7, phường Thành Vinh, Nghệ An. Hai cháu bé trong clip là anh em ruột: Bé Nguyễn Anh Quân (4 tuổi) và bé Nguyễn Anh Huy (2 tuổi).

Người thân của các cháu cho biết “Chiều 5/9, hai anh em đang chơi trước cửa nhà thì bé Huy không may rơi xuống mương thủy lợi đối diện. Khi đó nước đã ngập lút người, nếu Quân lao xuống cứu em thì cả hai có thể gặp nguy hiểm; nhưng may mắn là cháu đã kịp chạy gọi người lớn hỗ trợ”.