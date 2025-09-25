Bắt chuột ăn trong 70 ngày thử thách sinh tồn, chàng trai thắng 370 triệu đồng

(VTC News) -

Thử thách sinh tồn khắc nghiệt nơi hoang dã - Cúp Thất Tinh Sơn tại Trương Gia Giới, Trung Quốc, kết thúc vào ngày 22/9. Anh Dương Đông Đông (33 tuổi, đến từ huyện tự trị Đồng Đảo, thành phố Hoài Hóa, tỉnh Hồ Nam) vượt qua hơn 100 đối thủ nhờ kỹ năng sinh tồn vượt trội, tinh thần thép và khả năng thích nghi tuyệt vời. Anh giành chức vô địch, nhận giải thưởng 100.000 nhân dân tệ và tự hào tuyên bố mình vẫn có thể cầm cự thêm một tháng nữa.

Dương Đông Đông trước và sau khi tham gia thử thách sinh tồn. (Ảnh: Jimu News)

Theo Xiaoxiang Morning News, nhà vô địch Dương Đông Đông chia sẻ về hành trình 70 ngày đầy cam go: "Khi thức ăn khan hiếm, tôi cảm thấy lo lắng". Trong suốt cuộc thi, anh sử dụng kỹ năng làm bẫy của mình để bắt rất nhiều chuột, làm sạch chúng và sau đó hun khói để sử dụng làm nguồn protein lâu dài. Anh gọi đùa những con chuột này là "Jerry" và dùng thịt chuột cho hầu hết các bữa ăn.

"Phần ngon hơn sẽ chìm xuống đáy. Nhìn này, đây là đuôi của Jerry; nó phồng lên vì nấu nướng", trong một video do ban tổ chức công bố, anh mỉm cười khoe món chuột hầm của mình.

Ngoài việc bẫy chuột, Đông Đông còn đan những chiếc giỏ bằng tre, đặt chúng xuống suối để bắt cua và kiên nhẫn chờ đợi. Số lượng bắt được ban đầu rất hạn chế; nhưng vài ngày sau anh đã bắt được một giỏ cua, đem hun khói và chúng đã trở thành nguồn protein ổn định.

Dương Đông Đông đan giỏ để bắt cua. (Ảnh: Jimu News)

Chế độ ăn uống hàng ngày của anh bao gồm các loại rau dại như dây leo gạo nếp, diếp cá, khoai mỡ nấu với thịt cua và thịt chuột để duy trì dinh dưỡng.

Sau cuộc thi, Dương Đông Đông chia sẻ: "Tôi rất vui. Nếu đối thủ Vương Đại Lực không bỏ cuộc, tôi nghĩ mình đã có thể tiếp tục thi đấu hơn một tháng nữa. Hôm qua tôi đã đặt bẫy và nếu cuộc thi không kết thúc, hôm nay tôi đã có thịt để ăn rồi".

Dương Đông Đông sinh năm 1992, nặng 73,5kg trước cuộc thi, trông khá lực lưỡng. Sau 70 ngày thi đấu căng thẳng, anh đã giảm khoảng 15,5kg, chỉ còn tầm 58kg. Khuôn mặt vốn tròn trịa trở nên gầy xọp và râu ria xồm xoàm, trông anh đặc biệt hốc hác. Tuy nhiên, thực tế là anh vẫn duy trì được chế độ ăn uống cân bằng trong suốt cuộc thi; kết quả kiểm tra sức khỏe sau thử thách cho thấy lượng đường trong máu, huyết áp và mạch của anh đều nằm trong phạm vi bình thường.

Theo Jimu News, so với kỹ thuật xuất sắc của Dương Đông Đông, thí sinh Vương Đại Lực được đánh giá là người chơi kiên trì hơn, dù anh phải rút lui trước. Mặc dù không giỏi làm bẫy, Vương Đại Lực vẫn dựa vào một số ít cua bắt được ngẫu nhiên và nhiều loại cây cối, côn trùng để sinh tồn, bao gồm giun trắng và rắn bốn chân. Anh thậm chí còn tự trồng một vườn hẹ.

Vương Đại Lực được đánh giá là thí sinh kiên trì, anh thậm chí còn trồng cả một vườn hẹ. (Ảnh: Jimu News)

Khi mùa thu đến, nhiệt độ giảm nhanh chóng đặt ra một thử thách mới cho các thí sinh. Dương Đông Đông tiết lộ rằng nếu Vương Đại Lực không rút lui khỏi cuộc thi, anh sẽ làm một chiếc chăn từ cây cọ để giữ ấm. Đông Đông được cư dân mạng mệnh danh là "người đàn ông đáng tin cậy nhất nơi hoang dã".