Bắt 2 'cát tặc' chống người thi hành công vụ khiến thiếu tá công an hy sinh

Ngày 28/3, Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, Nguyễn Ngọc Thắng (46 tuổi, trú xã Diên Lâm) và Trần Anh Tuấn (45 tuổi, trú xã Suối Hiệp) đã bị bắt giữ để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.

Rạng sáng 21/3, tổ công tác Công an xã Diên Lâm gồm Thiếu tá Nguyễn Xuân Hải và Đại úy Nguyễn Ngọc Hải đi tuần tra, kiểm soát hoạt động khai thác cát trái phép trên sông Cái, đoạn qua thôn Đồng Trăn 3, xã Diên Lâm. Khoảng 0h30, họ phát hiện Thắng và Tuấn đang sử dụng phương tiện hút cát trái phép dưới lòng sông.

Khi tổ công tác tiếp cận, yêu cầu dừng hoạt động để kiểm tra, hai người này không chấp hành mà có hành vi cản trở, chống đối.

Tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Ngọc Thắng (bên phải) và Trần Anh Tuấn. (Ảnh: CACC)

Trong quá trình làm nhiệm vụ, Thiếu tá Nguyễn Xuân Hải bị ngăn cản không thể tiếp cận phương tiện, dẫn đến đuối nước và hy sinh.

Ngay sau đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa phối hợp các đơn vị liên quan khẩn trương điều tra, thu thập chứng cứ và ra quyết định bắt tạm giam hai bị can trên. Vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa tiếp tục làm rõ.

Vào ngày 27/3, Công an tỉnh Khánh Hòa tổ chức lễ truy tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho Thiếu tá Nguyễn Xuân Hải – cán bộ Công an xã Diên Lâm, người đã anh dũng hy sinh trong khi làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.